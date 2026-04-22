CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Электроника Техника
|

Цены на процессоры для ПК и серверов за месяц выросли на 5-20%, и не планируют останавливаться

Процессоры для ПК и серверов с марта 2026 г. уже подорожали на 5-20%, и на этом их производители не остановятся. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на данный вид электронной продукции в 2026-2027 гг. при условии сохранения бешенного спроса на ИИ-инфраструктуру и дефицит производственных мощностей в распоряжении ведущих чипмейкеров, таких как TSMC.

CPU вновь подорожают

Центральные процессоры вновь подорожали на фоне повышенного спроса со стороны операторов ИИ-инфраструктуры. По сообщению Commercial Times, ODM-производители компьютеров зафиксировали повышение закупочных цен на CPU для ПК и серверов на 5-10% и 10-20% к марту 2026 г. соответственно.

Рост цен обусловлен двумя основными факторами: резкое увеличение спроса на ИИ-серверы при высоком уровне концентрации производственных мощностей, подходящих для выпуска микросхем в соответствии с самыми современными технологическими процессами.

Другими словами, системы, обеспечивающие работу алгоритмов ИИ, построены на базе на передовых чипов, которые способны производить лишь несколько компаний, например, TSMC, Intel, Samsung, SK Hynix, производственные мощности которых ограничены и уже сильно загружены. Их расширение, позволившее бы удовлетворить постоянно растущий спрос на чипы такого класса, является сложной, дорогостоящей и не решаемой быстро задачей, в связи с чем возникает дефицит и наблюдается рост цен на соответствующую продукцию.

cpu-700.jpg

rawpixel.com / freepik.com
CPU вновь подорожают

Так, по данным TrendForce, компания SK Hynix, один из главных бенефициаров ИИ-бума среди чипмейкеров, начала строительство своего первого предприятия по упаковке чипов памяти в США в 2024 г., а ввести его в эксплуатацию планирует лишь в 2028 г.

Intel и AMD останавливаться не намерены

Источники Commercial Times утверждают, что корпорация Intel провела очередной раунд повышения цен на процессоры потребительского уровня в марте 2026 г. В апреле американский чипмейкер дополнительно скорректировал цены на серверные CPU, что поспособствовало восстановлению показателя валовой рентабельности его бизнеса. Ожидается, что компания вновь предпримет попытку таким образом выправить финансовые показатели во втором полугодии 2026 г.

В свою очередь основной конкурент Intel на рынке процессоров архитектуры x86 – компания AMD также намерена поднять расценки на выпускаемую продукцию – как в серверном, так и потребительском сегментах. Первый этап повышения цен намечен на текущий, II квартал 2026 г. Второй этап – на III квартал 2026 г. В результате CPU AMD подорожают на 16-17% к нынешним ценам.

Увеличивается не только стоимость CPU, но и сроки их отгрузки. Согласно данным Nikkei, в среднем сегодня производители процессоров укладываются с осуществлением поставки за 8-12 недель, тогда как еще недавно этот показатель не превышал одной-двух недель.

TSMC меняет тактику

В прошлом TSMC не прибегала к расширению производственных мощностей, «заточенных» под конкретных техпроцесс после выхода на первоначально запланированный уровень. Теперь же в ответ на колоссальный спрос со стороны рынка тайваньский гигант был вынужден отойти от этой практики – компания наращивает капитальные расходы на запуск мощностей под технологию N3 (техпроцесс класса 3 нм).

По информации Commercial Times, к этому шагу TSMC подтолкнул одномоментный всплеск спроса на CPU и специализированные микросхемы (ASIC), предназначенные для работы с ИИ-нагрузками. Значительная часть продукции, выпускаемой основными клиентами TSMC, производится или содержит компоненты, производимые как раз по норме 3 нм. В случае с Intel это CPU семейства Arrow Lake (Core Ultra 2), AMD – процессоры Ryzen на базе микроархитектур Zen 5/5c. Будущий Nvidia Vera CPU для центров обработки данных тоже опирается на технологию TSMC N3.

CPU продолжат дорожать и в 2027 году

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что глобальный рынок процессоров продолжит оставаться ограниченным на протяжении 2026-2027 гг. Более всего решению данной проблеме будет мешать именно нехватка производственных мощностей. Если данная проблема не утратит актуальности, а тенденция рынка ИИ-инфраструктуры к расширению сохранится, цены на CPU продолжат расти и в дальнейшем.

Извлечь из этого выгоду смогут контрактные производители полупроводников, компании, оказывающие услуги OSAT (сборка, упаковка и тестирование чипов), поставщики оборудования и материалов для выпуска интегральных микросхем, отмечает TrendForce.

В начале февраля CNews писал о том, что аналитики Omdia спрогнозировали дефицит и рост цен на серверные процессоры. В январе 2026 г. об этом как о реалистичном сценарии сообщило издание WCCFTech.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Ozon собирается построить собственную фабрику по производству электроники

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен

Власти: Уголовная ответственность для дропперов - не решение проблемы. Нужно менять подходы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще