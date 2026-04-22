Цены на процессоры для ПК и серверов за месяц выросли на 5-20%, и не планируют останавливаться

Центральные процессоры вновь подорожали на фоне повышенного спроса со стороны операторов ИИ-инфраструктуры. По сообщению Commercial Times, ODM-производители компьютеров зафиксировали повышение закупочных цен на CPU для ПК и серверов на 5-10% и 10-20% к марту 2026 г. соответственно.

Рост цен обусловлен двумя основными факторами: резкое увеличение спроса на ИИ-серверы при высоком уровне концентрации производственных мощностей, подходящих для выпуска микросхем в соответствии с самыми современными технологическими процессами.

Другими словами, системы, обеспечивающие работу алгоритмов ИИ, построены на базе на передовых чипов, которые способны производить лишь несколько компаний, например, TSMC, Intel, Samsung, SK Hynix, производственные мощности которых ограничены и уже сильно загружены. Их расширение, позволившее бы удовлетворить постоянно растущий спрос на чипы такого класса, является сложной, дорогостоящей и не решаемой быстро задачей, в связи с чем возникает дефицит и наблюдается рост цен на соответствующую продукцию.

Так, по данным TrendForce, компания SK Hynix, один из главных бенефициаров ИИ-бума среди чипмейкеров, начала строительство своего первого предприятия по упаковке чипов памяти в США в 2024 г., а ввести его в эксплуатацию планирует лишь в 2028 г.

Intel и AMD останавливаться не намерены

Источники Commercial Times утверждают, что корпорация Intel провела очередной раунд повышения цен на процессоры потребительского уровня в марте 2026 г. В апреле американский чипмейкер дополнительно скорректировал цены на серверные CPU, что поспособствовало восстановлению показателя валовой рентабельности его бизнеса. Ожидается, что компания вновь предпримет попытку таким образом выправить финансовые показатели во втором полугодии 2026 г.

В свою очередь основной конкурент Intel на рынке процессоров архитектуры x86 – компания AMD также намерена поднять расценки на выпускаемую продукцию – как в серверном, так и потребительском сегментах. Первый этап повышения цен намечен на текущий, II квартал 2026 г. Второй этап – на III квартал 2026 г. В результате CPU AMD подорожают на 16-17% к нынешним ценам.

Увеличивается не только стоимость CPU, но и сроки их отгрузки. Согласно данным Nikkei, в среднем сегодня производители процессоров укладываются с осуществлением поставки за 8-12 недель, тогда как еще недавно этот показатель не превышал одной-двух недель.

TSMC меняет тактику

В прошлом TSMC не прибегала к расширению производственных мощностей, «заточенных» под конкретных техпроцесс после выхода на первоначально запланированный уровень. Теперь же в ответ на колоссальный спрос со стороны рынка тайваньский гигант был вынужден отойти от этой практики – компания наращивает капитальные расходы на запуск мощностей под технологию N3 (техпроцесс класса 3 нм).

По информации Commercial Times, к этому шагу TSMC подтолкнул одномоментный всплеск спроса на CPU и специализированные микросхемы (ASIC), предназначенные для работы с ИИ-нагрузками. Значительная часть продукции, выпускаемой основными клиентами TSMC, производится или содержит компоненты, производимые как раз по норме 3 нм. В случае с Intel это CPU семейства Arrow Lake (Core Ultra 2), AMD – процессоры Ryzen на базе микроархитектур Zen 5/5c. Будущий Nvidia Vera CPU для центров обработки данных тоже опирается на технологию TSMC N3.

CPU продолжат дорожать и в 2027 году

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что глобальный рынок процессоров продолжит оставаться ограниченным на протяжении 2026-2027 гг. Более всего решению данной проблеме будет мешать именно нехватка производственных мощностей. Если данная проблема не утратит актуальности, а тенденция рынка ИИ-инфраструктуры к расширению сохранится, цены на CPU продолжат расти и в дальнейшем.

Извлечь из этого выгоду смогут контрактные производители полупроводников, компании, оказывающие услуги OSAT (сборка, упаковка и тестирование чипов), поставщики оборудования и материалов для выпуска интегральных микросхем, отмечает TrendForce.

В начале февраля CNews писал о том, что аналитики Omdia спрогнозировали дефицит и рост цен на серверные процессоры. В январе 2026 г. об этом как о реалистичном сценарии сообщило издание WCCFTech.