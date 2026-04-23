Anthropic ищет в Европе сотрудника с зарплатой больше $300 тысяч в месяц для поиска новых мощностей ЦОД

Anthropic планирует развернуть в Европе активную деятельность по поиску мощностей ЦОД для нужд развития ИИ. Компания готова платить треть миллиона долларов в месяц сотруднику, который будет вести переговоры с потенциальными поставщиками.

Открыта вакансия

Компания Anthropic ищет высокооплачиваемого «ведущего специалиста по сделкам» для ведения переговоров о вычислительных мощностях в центрах обработки данных (ЦОД) в Европе, выяснил CNBC.

В Лондоне компания опубликовала вакансию, в которой указана цель должности — «управление процессом коммерческого поиска поставщиков и исполнения сделок» по контрактам на предоставление мощностей ЦОД.

Специалисту обещают заработную плату в размере 225-270 тыс. фунтов стерлингов. В долларах вознаграждение будет составлять не меньше $303,8 тыс. Важность позиции такого специалиста обозначена «критическим» значением для обеспечения безопасности инфраструктуры, которая питает передовые системы искусственного интеллекта Anthropic по всей Европе.

Активность американских корпораций в Европе

Anthropic еще не представила никаких проектов в Европе и, видимо, собирается начать там бурную активность.

freepik/pch-vector

freepik/pch-vector
За поиск поставщиков мощностей ЦОД в Европе Anthropic готова платить щедрую зарплату

От нового сотрудника требуется опыт работы на рынке ЦОД в так называемых «хабах FLAP-D» (термин, обозначающий Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж и Дублин), а также на рынках стран Северной и Южной Европы.

Ближайший конкурент Anthropic — OpenAI — недавно тоже объявила о расширении своей деятельности в этом регионе. Особый интерес у американских корпораций, занимающихся развитием искусственного интеллекта, вызывает его северная часть из-за более низких цен на энергоносители. Так, OpenAI намерена арендовать дополнительные вычислительные мощности на площадке британского стартапа Nscale в Норвегии, как писало издание в середине апреля 2026 г.

Microsoft с начала 2025 г. вкладывает десятки миллиардов долларов в центры обработки данных в Португалии и Испании.

В США у новых ЦОД проблемы

Такого же сотрудника, как в Лондоне, Anthropic ищет в Австралии. Источник сообщил CNBC, что компания в настоящее время рассматривает сделки по приобретению мощностей ЦОД напрямую у разработчиков «по всему миру».

Прогноз расходов американских технологических гигантов на инфраструктуру для ИИ в 2026 г. превышает $600 млрд. Тем временем в США у проектов по строительству новых ЦОД возникают затруднения.

В стране нарастает общественное недовольство по поводу размещения ЦОД, расходующих огромное количество энергии и воды. Например, избиратели в пригороде Милуоки Порт-Вашингтоне (штат Висконсин), где Oracle и OpenAI строят кампус ЦОД стоимостью $15 млрд, выразили свое недовольство подавляющим большинством голосов, поданных за референдум об ограничении будущих проектов. Также поступить собираются еще как минимум три города.

В апреле 2026 г. CNews писал, что представитель городского совета Индианаполиса (США) Рон Гибсон (Ron Gibson) подвергся угрозам с применением огнестрельного оружия. Во входную дверь его дома было произведено 13 выстрелов. На пороге лежала записка: «Центры обработки данных запрещены».

Fermi America сама остановила строительство одного их крупнейших в мире центров обработки данных (ЦОД) имени Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в штате Техас (США) из-за сложностей с выстраиванием цепочек поставок.

Анна Любавина

