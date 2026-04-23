«Делимобиль» обвинили в неправомерном использовании инсайдерской информации

Центробанк выявил у оператора каршерингового сервиса «Делимобиль» нарушения в части использования инсайдерской информацией и манипуляцией рынком. В компании пообещали устранить выявленные недостатки, заявляя, что фактов инсайдерской торговли акциями компании со стороны ее сотрудников выявлено не было.

Нарушения «Каршеринг Руссия» закона о противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации

Центробанк сообщил о выявлении у ПАО «Каршеринг Руссия» (владелец каршерингового сервиса «Делимобиль») нарушений Закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулировали рынком». Компании выдано предписание об устранении допущенных нарушений и недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Суть предписания в сообщении Центробанка не раскрывается.

Как сообщил гендиректор и основатель «Каршеринг Руссия» Винченцо Трани (Vincenzo Trani), по результатам проверки Центробанка компания получила предписание, которое выявило недостаточную эффективность процедур внутреннего контроля, связанных с исполнением закона об инсайде. «Одновременно с этим регулятор не выявил фактов инсайдерской торговли со стороны сотрудников компании и аффилированных с ней лиц», - уверяет Трани.

Центробанк выявил у сервиса «Делимобиль» нарушения в использовании инсайдерской информацией и манипуляции рынком

«Компания имеет нулевую терпимость к инсайдерской торговле и постоянно совершенствует свои процедуры внутреннего контроля, - добавил основатель «Каршеринг Руссия». - Мы очень внимательно относимся к замечаниям регулятора и уже приступили к исполнению указанных в предписании требований. Все ключевые процессы и процедуры будут скорректированы на основании полученного предписания и рекомендаций от регулятора в установленные сроки».

Финансовые и операционные показатель «Каршеринг Руссия»

В 2025 г. выручка «Каршеринг Руссия» выросла на 11% до 30,8 млрд руб., валовая прибыль снизилась на 18% и составила 5,9 млрд руб., рентабельность по валовой прибыли снизилась на 7 процентных пункта и составила 19%, показатель EBITDA (прибыль Доу платы налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) снизился на 3% и составил 6,18 млрд руб.

Рентабельность по показателю EBITDA снизилась на 3 процентных пункта и составила 20%. В 2025 г. компания получила чистый убыток в размере 3,7 млрд руб., при том что в 2024 г. у компании была чистая прибыль в размере 8 млн руб. Чистый долг компании составил 29,9 млрд руб., соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 4,8.

Общее количество пользователей «Делимобиль» увеличилось за год на 15% и составило 12,9 млн. База активных среднемесячных пользователей (MAU) не изменилась и составила 594 тыс. человек. Количество машин за год сократилось на 12% и составило 28 тыс. Количество проданных минут сократилось на 7% и составило 1,82 млн.

В 2026 г. «Каршеринг Руссия» должна погасить финансовые обязательства на сумму 17,4 млрд руб. (из них на лизинг приходится 7,4 млрд руб., на облигации и пр. - 10 млрд руб.), в 2017 г. - на 12,1 млрд руб. (6,1 млрд руб. и 6 млрд руб. соответсвенно), в 2018 г. - на 4,2 млрд руб. (2,2 млрд руб. и 2 млрд руб. соответсвенно), в 2029 г. - 500 млн руб. по облигациям и пр.

В начале 2026 г. структуры Винченцо Трани предоставили «Каршеринг Руссия» кредитную линию на сумму 1,1 млрд руб. с целью погашения обязательства по облигационным займам. При этом в компании хотят отдать приоритет банковскому финансированию.

Кому принадлежит «Каршеринг Руссия»

В настоящее время 78% акций в «Каршеринг Руссия» принадлежат ООО «Делимобиль Холдинг». В этой компании 99,9% принадлежит люксембургской Delimobil Holdings. В ней ООО «Микро капитал корпоративные сервисы» (МККС) владеют 68,2%. МККС полностью принадлежит Винченцо Трани.

В начале 2026 г. Трани приобрел 12,9% акций «Каршеринг Руссия», которые в начале 2025 г. приобрел АО «Дельта Холдинг». Таким образом, косвенная доля Трани в «Каршеринг Россия» составляет 66,15% акций.

Падение котировок акций «Каршеринг Руссия»

«Каршеринг Руссия» провела IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже в начале 2024 г. Размещение происходило по цена 265 руб. за одну акцию, к апрелю 2024 г. цена выросла до 320 руб. С тех кор котировки акций компаний неуклонно снижались. В сентябре 2025 г. они торговались на отметке 108 руб. за одну акцию. Данный уровень продержался до января 2026 г., затем началось новое снижение и сейчас акции торгуются по 83,5 руб.