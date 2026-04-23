Это гроши, а не зарплата. Десятки тысяч работников Samsung вышли на митинг – конкурирующая фирма платит больше

Свыше 30 тыс. работников Samsung устроили массовый протест, требуя повысить зарплату и большие премии. Они узнали, сколько платит своим сотрудникам SK Hynix – главный конкурент Samsung на рынке памяти. Если они все перейдут туда, им даже не придется уезжать из своей страны – и Samsung, и SK Hynix базируются в Южной Корее.

Где деньги, Samsung?

Более 30 тыс. работников корейской компании Samsung устроили крупно масштабный митинг с лозунгами и транспарантами. Как пишет Bloomberg, мероприятие прошло у корейского завода компании, а протестующие требовали повысить зарплату на 7% выплатить им часть прибыли Samsung, которая стремительно растет благодаря искусственному интеллекту.

Samsung – один из трех крупнейших в мире производителей чипов памяти наряду с корейской SK Hynix и американской Micron. CNews писал, что она купается в золоте, сбывая почти все произведенные микросхемы в сферу искусственного интеллекта.

Bloomberg отмечают, что участвовавшие в митинге рабочие просили 15% от прогнозируемой прибыли Samsung. Акция прошла в южнокорейском городе Пхентхэ – здесь у Samsung находится крупнейшая фабрика по выпуску микросхем памяти.

Samsung Samsung может понести гигантский урон, если не согласится с требованиями протестующих

Точное количество участников акции протеста еще подлежит выяснению. По информации агентства Reuters, их около 40 тыс.

Проблема серьезная

Против Samsung выступила вовсе не горстка разрозненных сотрудников, пусть и 30-тысячная. Bloomberg уточняет, что компания столкнулась с акцией, прошедшей при непосредственном участии профсоюза работников компании.

Если митингующие добьются своего, то Samsung придется выплатить около 40 трлн корейских вон или в пределах $27 млрд – как раз 15% от вероятной прибыли. Если так и случится, то, по подсчетам Bloomberg, каждый сотрудник получит до $400 тыс. Это 30 млн руб. по курсу ЦБ на 23 апреля 2026 г.

Утром деньги, вечером работа

В случае невыполнения их требований работники Samsung угрожают перейти к гораздо более серьезным аргументам. Митингов не будет, но зато начнется забастовка, которую они собираются вести на протяжении почти трех недель.

Samsung дали время на принятие решения – забастовка начнется 21 мая и завершится 7 июня 2026 г., то есть в сумме она продлится 18 дней.

По информации Bloomberg, к консенсусу стороны пока не пришли. Руководство Samsung и профсоюз провели как формальные, так и неформальные переговоры, в ходе которых компания предложила выделить 10% операционной прибыли на бонусы, повысить заработную плату на 6,2% и предоставить льготы, включая поддержку в получении ипотечных кредитов по льготным условиям. Это предложение было отклонено профсоюзом, который требовал повышения заработной платы на 7%.

Представитель Samsung, говоривший на условиях анонимности, заявил Reuters, что остановки производства, вызванные даже одной забастовкой, могут подорвать доверие клиентов. По его словам, на восстановление доверия и репутации могут уйти годы.

Трава и правда зеленее

Bloomberg называет Samsung «самой дорогой компанией Кореи» (Korea’s most valuable company). Одна из причин, по которой она столкнулась со столь массовыми протестами – это тот факт, что SK Hynix опережает ее по объемам выручки с производства и реализации микросхем памяти. К тому же она платит своим работникам больше, чем Samsung.

«Компания каждый год говорит о кризисе, – заявил глава крупнейшего профсоюза работников Samsung Чхве Сын-Хо (Choi Seung-ho). – Но в разгар этих кризисов Samsung Electronics поддерживало не руководство. Именно сотрудники – члены профсоюза – сделали компанию ведущим мировым производителем полупроводников, производили продукцию, совершенствовали процессы, работали по ночам и повышали производительность».

Угрожая многодневной забастовкой, работники Samsung указывают на рост выплат в SK Hynix, которая в 2025 г. согласилась направлять 10% своей годовой операционной прибыли в фонд премирования за результаты работы.

Samsung, счастливо оставаться!

Основная мотивация любого наемного работника каждый день приходить на работу и тратить на нее свое невосполнимое время – это деньги. И штат Samsung – не исключение в этом плане.

«В конечном итоге, более 90% сотрудников работают за плату, и разрыв в оплате труда стал настолько велик, что именно он является причиной этих протестов», – сказал Reuters Сон-Ен-ги (Song Yong-gi), отвечающий за логистику на сборочной линии в подразделении по производству микросхем компании Samsung.

«На самом деле многие сотрудники уходят в SK Hynix», – добавил он.

Участники митинга тоже сообщил Reuters, что многие их коллеги перешли трудиться в SK Hynix.

Профсоюз работников Samsung Electronics утверждает, что сотрудник подразделения по производству микросхем с базовой заработной платой в 76 млн вон в год ($51,3 тыс.) получит 38 млн вон в качестве бонуса за 2025 г. По их подсчетам, это менее трети от суммы, на которую имеет право сотрудник SK Hynix с аналогичной заработной платой.