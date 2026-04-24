За что мы платим? Россияне собрались массово бойкотировать подписки на сервисы – цены выше, контента меньше

Россия оказалась на пороге обвала рынка сервисов подписки. Жители страны приготовились массово отписываться от онлайн-кинотеатров, музыкальных стримингов и прочих проектов. Основных причин две – деньги и качество контента. Часть информации исчезает, другую часть принудительно корректируют. И при этом стоимость подписок постоянно растет.

Свобода от подписок

В России падает интерес россиян к сервисам, доступным по подписке. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Spektr, в 2026 г. многие россияне намерены сократить свои расходы на них.

По прогнозам, это сделают более трети жителей страны, имеющих хотя бы одну подписку. Авторы исследования видят две причины этого, и каждая из них напрямую связана с современными российскими реалиями.

Первая причина – это деньги. 1 января 2026 г. в России сразу на 10% вырос НДС (с 20% до 22%), что моментально привело к росту цен почти на все товары. Также осенью 2026 г. их ожидает перманентная переплата за технику в результате введения технологического сбора.

Одновременно со всем этим растет и стоимость подписок, то есть россиянам приходится платить за них больше. Для примера, подписка «Яндекс Плюс» в конце 2025 г., то есть еще до нового НДС, подорожала до 449 руб. в месяц или на 12,5% по сравнению с ценами на октябрь 2024 г., отмечает «Коммерсант».

И это не единичный (и не самый выдающийся) пример. В январе 2026 г. стоимость подписки «СберПрайм» увеличилась до 339 руб., то есть сразу на 33%. Аналогичные темпы роста показала и подписка «Газпром Бонус» – с января 2026 г. она стоит 399 руб.

При этом нет никакой гарантии, что нового индексирования цен не будет.

Платим больше, получаем меньше

Вторая причина, по которой россияне все меньше хотят платить за подписки – это качество подобных сервисов. Все российские онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы, в том числе «Кинопоиск», «Яндекс Музыка», КИОН, «Иви» и пр., работают именно по модели подписки.

Пользователь платит раз в месяц (или покупает годовой «абонемент») и получает доступ ко всему контенту сервиса. Вот только контента становится все меньше, а его качество падает.

Из-за действующих в стране ограничений сервисам приходится вырезать сцены из фильмов и сериалов (иногда ключевые и влияющие на сюжетную линию), глушить часть музыкальных композиций или «закрашивать» отдельные слова и даже целые предложения в книгах. Иногда произведения и вовсе пропадают из каталогов – по решению площадок или владельцев прав.

Все это не самым лучшим образом влияет на отношение к сервисам, за доступ к которым россияне платят на регулярной основе.

Влияние импортозамещения

После февраля 2022 г. Россию покинули многие иностранные сервисы подписки, например, онлайн-кинотеатр Netflix. Они по-прежнему доступны с российского IP-адреса, но вот с их оплатой возникают многочисленные трудности, в том числе из-за ухода из страны платежных систем Visa и MasterCard в марте 2022 г.

Это означает, что у российских сервисов не осталось серьезных конкурентов с мировым именем, доступных без технических сложностей. А это, в свою очередь влияет на их ценовую политику – если не с кем соперничать за деньги пользователей, то можно заниматься индексацией.

Как сообщили «Коммерсанту» представители ГК «Корус Консалтинг», после ухода западных платформ в стране «исчез ценовой ориентир». «Раньше отечественные подписки вынуждены были держать стоимость ниже», – добавили они.

Подпишись, ну пожалуйста

Компании, продвигающие в России сервисы подписок, уже столкнулись с явной потерей интереса россиян к их продуктам. О сокращении аудитории речи пока нет, но вот темпы ее роста просели, и притом весьма значительно.

Для примера, аудитория подписок «Яндекса» по итогам 2025 г. выросла на 21% год к году, тогда как в 2024 г. прирост составлял 29%, а в 2023 г., до модификаций контента и резкого повышения цен – на 57,5%.

Пример экосистемы Сбербанка еще более показателен. В 2025 г. ее пользовательская база увеличилась лишь на 2,2% год к году, тогда как в 2024 г. она выросла в 2,2 раза по сравнению с 2023 г.

«Яндекс» и Сбербанк – единственные на рынке компании, которые регулярно отчитываются о динамике аудитории своих сервисов подписок, отметил собеседник «Коммерсанта» на российском ИТ-рынке. К моменту выпуска материала ни МТС, ни «Т-Банк», ни целый ряд других крупных игроков не предоставили статистику за 2025 г.

Нужно больше денег

По мнению экспертов ГК «Корус Консалтинг», «массовые добавления новых сервисов ради охвата завершились». Теперь компании стремятся не к росту пользовательской базы, а к увеличению размера дохода с каждого подписчика.

И тому есть подтверждение «из первых уст». В «Яндексе» заявили «Коммерсанту», что, несмотря на замедление роста числа подписчиков, в компании фиксируют рост числа платящих пользователей и попутно среднего дохода на одного пользователя