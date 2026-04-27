Экс-глава «Связьинвеста» собрал акции ВТБ на 66 миллиардов

Бывший гендиректором холдинга «Связьинвест» Евгений Юрченко стал вторым по величине (после государства) акционером банка ВТБ. Он собрал 10,7% акций банка, рыночная стоимость данного пакета составляет 66 млрд руб.

Евгений Юрченко стал крупным акционером ВТБ

Бизнесмен Евгений Юрченко стал владельцем 10,7% акций банка ВТБ. Это следует из сообщения на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. До того момента Юрченко принадлежало 7,6% акций банка.

О наличии у Юрченко интереса в ВТБ стало известно в феврале 2026 г. На тот момент он владел 5,3% акций банка. Юрченко также выдвинул свою кандидатуру в наблюдательный совет банка. Как отмечал председатель правления банка Андрей Костин, у Юрченко, как владельца 5% пакета акций, есть такое право.

Евгений Юрченко говорил агентству «Интерфакс», что в число акционеров ВТБ он входит с 2007 г., а основную часть своего пакета он приобрел в ходе SPO (вторичное размещение акций) банка, состоявшегося в 2025 г. Бизнесмен также добавил, что он владеет акциями всех публичных российских банков.

Юрченко собрал акции ВТБ на 66 миллиардов

Крупнейший акционер ВТБ — государство: ему принадлежит 50% плюс одна обыкновенная акция. Далее должна произойти конвертация принадлежащих государству привилегированных акций ВТБ в обыкновенные, после чего доля государства вырастет до 74,5%.

Юрченко же стал крупнейшим после государства акционером ВТБ. Он также владеет примерно 20% от общего объема акций, находящихся в свободном обращении (free-float). Рыночная стоимость данного пакета, исходя из котировок акций ВТБ на Московской бирже, составляет 66 млрд руб.

Евгений Юрченко и телекоммуникационная отрасль

Евгений Юрченко в 2000-х годах работал в телекоммуникационной отрасли. Он был замгендиректора подконтрольного государству холдинга «Связьинвест», затем — вице-президентом оператора фиксированной связи «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» (сейчас принадлежит МТС).

В 2009 г. Юрченко стал гендиректором «Связьинвеста». В тот момент министром связи был Игорь Щеголев, который находился в хороших отношениях с основателем фонда Marshall Capital Partners (MCP) Константином Малофеевым. В частности, у них был общий духовный наставник — отец Тихон (архимандрит Тихон (Шевкунов)).

В тот период времени выходцы из MCP стали занимать ключевые посты в отрасли, в частности, Малофеев вошел в советы директоров «Ростелекома» и «Связьинвеста», а бывший президент фонда Александр Провоторов стал замгендиректора «Связьинвеста». Тогда же началась реформа «Связьинвеста»: в холдинг входили оператор дальней связи «Ростелеком» и 7 межрегиональных компаний связи (МРК), оказывавших услуги фиксированной связи в федеральных округах.

В ходе реформы все МРК были присоединены к «Ростелекому», который стал универсальным оператором связи. Это произошло в 2010-2011 гг. Затем «Связьинвест» был поглощен «Ростелекомом».

В ходе реформы Юрченко и MCP активно скупали акции МРК, которые затем были конвертированы в акции «Ростелекома». У Юрченко было порядка 6% акций «Ростелекома», у MCP — около 10%.

Конфликт между Евгением Юрченко и Константином Малофеевым

Осенью 2010 г. Юрченко неожиданно подал в отставку, выступив с резкими заявлениями против Константина Малофеева и назвав его «великим рейдером России». В том же году Юрченко рассказал журналистам о холдинге «Индра-Инжиниринг», который скупил основных подрядчиков «Связьинвеста» по строительству сетей связи (впоследствии данный холдинг перешел под контроль MCP).

Юрченко достаточно быстро передумал уходить в отставку, однако совет директоров «Связьинвеста» все-таки лишил его должности. Юрченко пытался оспорить в судебном порядке это решение, но безуспешно. Затем Юрченко создал Инвестиционный фонд им. А. С. Попова и Ассоциацию миноритарных акционеров и инвесторов «Ростелекома», члены которой, по его утверждению, контролировали порядка 10% акций «Ростелекома».

В конце 2011 г. Юрченко продал свою долю в «Ростелекоме» структурам Сулеймана Керимова, который затем перепродал ее самому «Ростелекому». В 2013 г. «Ростелеком» также выкупил долю MCP.

Другие проекты Евгения Юрченко

Впоследствии у Юрченко было много разных проектов. В 2018 г. он был заместителем губернатора Воронежской области, в 2020 г. — возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Также Юрченко был миноритарным акционером банка «Ренессанс Кредит», который в 2012 г. перешел под контроль группы «Онэксим» Михаила Прохорова. В 2020 г. бизнесмен заявил, что он лишился доли в банке без его согласия.

В 2021 г. Юрченко создал компанию «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК), под контроль которой перешли угольные и металлургические предприятия ДНР (Донецкая народная республика) и Луганской народной республики (ЛНР). В 2022 г. бизнесмен пообещал вложить в экономику регионов 40 млрд руб.

Игорь Королев

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

