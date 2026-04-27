ИИ-подразделение Softline оценило себя в 12 миллиардов

«Фабрика ПО» — подразделение группы Softline по заказной разработке и тиражному ПО — выходит на IPO. Цена размещения должна составить 25 руб. за одну акцию, объем размещения — 2 млрд руб. Вся компания будет оценена в 12 млрд руб. В компании ожидают роста бизнеса за счет использования технологий ИИ для автоматизации разработки.



IPO «Фабрика ПО»

Компания «Фабрика ПО» (торговая марка — FabricaONE.AI), входящая в группу компаний «Софтлайн» (Softline), объявила о начале сбора заявок от инвесторов в рамках предстоящего IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Ценовой ориентир составит 25 руб. за одну акцию.

Капитализация компании (без учета вырученных от размещения средств) составит 12 млрд руб. Сбор заявок на покупку акций продлится до 29 апреля 2026 г. Окончательно цена размещения будет определена 30 апреля 2026 г. Торги акциями «Фабрика ПО» будут проходить под тикером FIAI.

В ходе размещения будет продано 80 млн акций (14% от общего числа). Индикативный объем размещения составил 2 млрд руб. В течение 30 дней после размещения может быть задействован механизм стабилизации, в рамках которого могут быть проданы акции в объеме до 15% от объема размещения. Инвесторам будут предложены акции, полученные в ходе допэмиссии. Вырученные от размещения средства будут направлены на финансирование дальнейшего роста и масштабирование бизнеса.

Существующие акционеры принадлежащие им акции продавать в ходе размещения не будут. После размещения компания и ее действующие акционеры обязуются не продавать принадлежащие им акции в течение 180 дней (lock-up). Минимальная гарантированная аллокация (доля удовлетворенных заявок на покупку акций) одному розничному инвестору составит не менее 1 лота. Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации, идентификация будет происходить по паспортным данным.

В течение трех лет после размещения будет действовать программа долгосрочной мотивации сотрудников, реализуемая через конвертируемые привилегированные акции с возможностью конвертации в обыкновенные акции. Совокупный объем программы составит 14% от общего числа акций (без учета IPO). В течение первого года после размещения участникам программы будет передано не более 5% от общего капитала компании, а конвертация может состояться не раньше, чем через 180 дней с момента размещения.

Оставшаяся часть (около 9% от общего числа акций) будет передана в течение последующих двух лет. Условия программы будут привязаны к достижению ряда ключевых показателей, включая рост скорректированного показателя EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) и капитализации.

Финансовые показатели «Фабрика ПО»

«Фабрика ПО» работает на рынках заказной разработки и тиражного ПО. В 2026 г., с приобретением компаний «Борлас» и BeringPro, компания также вышла на рынок консалтинга. По итогам 2025 г. выручка «Фабрика ПО» достигла 25,5 млрд руб. (рост за год — 15%), среднегодовой темп роста (CAGR) за период 2022–25 гг. был на уровне 36% при среднегодовом темпе роста всего рынка на уровне 20%. Выручка от услуг по заказной разработке составила 18,17 млрд руб. (рост — 14%), от тиражного ПО — 3 млрд руб. (25%), от консалтинга — 4,65 млрд руб. (рост — 4,8%).

Скорректированный показатель EBITDA составил 4,8 млрд руб. (рост — 21%), рентабельность по данному показателю — 18,8% (рост — 2 процентных пункта, п. п.). Показатель EBITDA от направления заказной разработки составил 3 млрд руб. (рост — 8,4%), от тиражного ПО — 1,16 млрд руб. (рост на 55%), от консалтинга — 606 млн руб. (рост — 50%). Скорректированный показатель EBITDAC (показатель EBITDA за вычетом капитализированных расходов на разработку ПО) составил 3,04 млрд руб. (рост — 18%), рентабельность по данному показателю — 12% (рост — 1 п. п.).

Чистая прибыль составила 2,97 млрд руб. (рост — 4,6%), рентабельность по чистой прибыли — 12% (снижение на 1 п. п.). Показатель NIC (чистая прибыль за вычетом капитализированных расходов на разработку ПО) составил 1,63 млрд руб. (без значительных изменений), рентабельность по данному показателю — 6% (снижение на 1 п. п.). Чистая прибыль «Борлас» и BeringPro составила 380 млн руб. (рост — 31%).

Свободный денежный поток составил 453 млн руб. Чистый долг на конец 2025 г. составил 1,4 млрд руб., увеличившись за год более чем в три раза. Это связано с тем, что чистый долг «Борлас» и BeringPro составляет 1,36 млрд руб. Соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA составляет 0,3x (рост за год в 2,8 раза). Показатель ROE (рентабельность собственного капитала) в 2025 г. составил 35%, снизившись за год на 21%.

По итогам 2025 г. компания намерена направить на выплату дивидендов 400 млн руб., что соответствует 25% от показателя NIC за 2025 г. В дальнейшем компания планирует направлять на дивиденды 25–50% от показателя NIC.

Как ИИ поможет росту бизнеса «Фабрика ПО»

«Фабрика ПО» в среднесрочной перспективе прогнозирует рост выручки на 18–22% в год. Наибольший рост ожидается в сегменте тиражного ПО (30-35%). За счет активного применения инструментов ИИ компания намерена сохранить умеренный уровень долговой нагрузки (не более 1x к скорректированному показателю EBITDA) и умеренные капитальные затраты на разработку (4-5% от выручки).

Как отмечают в компании, одним из ключевых трендов на рынке является развитие технологий ИИ (искусственного интеллекта), что обеспечивает игрокам рынка, специализирующимся на соответствующих технологиях, значительный потенциал роста. «Фабрика ПО» активно применяет собственные инструменты на основе ИИ для автоматизации разработки, включая Autocode, библиотеку готового протестированного кода Garaham, а также продукт для автоматизации тестирования ПО Testado. За счет использования ИИ «Фабрике ПО» удалось увеличить скорректированный показатель EBITDA на одного разработчика в 2025 г. на 20% по сравнению с 2024 г.

Кому принадлежит «Фабрика ПО»

«Софтлайн» в совокупности владеет 80,1% акций «Фабрика ПО», в том числе 68,5% — напрямую, 11,6% — через свою «дочку» — «Инвестпроекты», еще 19,9% акций принадлежат ЗПИФ «Аксиома Капитал», находящегося под управлением «Баланс Эссет Менеджмент». В совете директоров «Фабрика ПО» девять человек, из них раскрывается имя только одного — Андрея Исаева.

Основными поставщиками «Фабрика ПО» в 2022 г. были компании «Философия ИТ» (38,1% в общем объеме поставок группе) и «Логика бизнеса» (16,1%). В 2023 г. основным поставщиком был Юрий Рыбаков (61,4%), занимающийся разработкой технического проекта на создание системы обеспечения информационной безопасности в информационных системах персональных данных. В 2024 г. основным поставщиком была компания ТСВ с долей 33,1%.

Основным дебитором в 2025 г. был Сбербанк (10% от общей внешней дебиторской задолженности). Основным кредитором в 2022 г. был «Эй-Си-Би банк» с долей 13% в общей внешней кредиторской задолженности (446 млн руб.). В 2022 г. структуры «Фабрика ПО» выступили поручителем по кредитам банка ВТБ для системного интегратора «АйТи» и его структур на общую сумму 1,3 млрд руб., в 2023 г. — поручителями по кредитам Сбербанка для «Софтлайна» и его структур на общую сумму 11,2 млрд руб. В 2025 г. основными клиентами компании были Сбербанк (23% от общей выручки) и «Альфа-банк» (10% от общей выручки).

Как Softline создал из своих активов «Фабрику ПО»

«Фабрика ПО» была создана в недрах группы Softline. Кластер объединил все существующие активы Softline, связанные с заказной разработкой. Направление заказной разработки зародилось в недрах группы из компаний «Бэлл Интегратор» и «Девелоника», старт направлению тиражного ПО был дан с создания бренда SL Soft, объединившего целый ряд российских программных продуктов. Также было создано отдельное направление — промышленное ПО, в него вошли приобретенные компании «ОМЗ-ИТ» (приобретена в 2024 г.) и «Омегальянс» (приобретена в 2025 г.). В 2026 г., в результате приобретения «Борлас» и BeringPro, «Фабрика ПО» сформировала компетенции консалтинга и интеграции.

Для подготовки квалифицированных специалистов в 2022 г. была приобретена «Академия АйТи», объединенная с «Учебным центром Softline». Также «Фабрика ПО» владеет компанией «Тест АйТи», занимающейся системой управления тестированием ПО.

Клиентами «Фабрика ПО» в сфере заказной разработки являются ведущие российские банки (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и др.) и крупнейшие компании российского рынка (Газпромбанк, X5 Group, «Ростелеком», «Вымпелком» и др.). Компания оказывает такие услуги, как тестирование ПО, сопровождение ПО, консалтинг и создание выделенных центров разработки. Также компания занимается корпоративным обучением и имеет собственные образовательные платформы — «Кибертори», «Наша безопасность» и «СЛМетрикс» (сертификация специалистов).

В области тиражного ПО «Фабрика ПО» имеет такие продукты, как «Преферентум» (платформа для интеллектуальной обработки текстовой информации), DreamDocs (платформа для автоматизации обработки документов и таблиц), Robocoive (чат-ассистенты на базе no-code), «Цитрус» (платформа для управления цифровыми документами и автоматизации электронного документооборота), Citeck (low-code и no-code платформа для управления бизнес-процессами), Robin (платформа для создания цифровых сотрудников и интеллектуальной автоматизацией бизнес-процессов), MD Audit (система автоматизации аудита торговых точек и управления персоналом), «Босс» (система управления персоналом и автоматизации HR-процессов). Polymatica (платформа бизнес-аналитики с использованием алгоритмов интеллектуального анализа и машинного обучения).

В области промышленного ПО компания выпускает продукты, как Bimester (цифровизация инвестиционных процессов), Enterchain (оптимизация цепей поставок), Exeplant (управление производственными процессами), Maintex (стратегическое управление основными фондами) и Visitech (повышение эффективности охраны труда и сокращение инцидентов).

В дальнейших планах «Фабрики ПО» значится: стратегическое технологическое партнерство в области LLM и вычислительной инфраструктуры; запуск коммерческой реализации ПАК с предобученными SLM-моделями; коммерческий запуск промышленной платформы ИИ-агентов и партнерство в области разработки и промышленного ИИ. Рентабельность операций будет повышаться за счет перехода от монетизации инструментов к реализации решений под ключ, изменения модели от разработчика ПО в пользу монетизации вычислительных токенов и повышения доли возобновляемой выручки.

Операционные показатели «Фабрика ПО»

Число клиентов группы (без учета корпоративного обучения) в 2024 г. составило 1,4 тыс. Число сотрудников группы на 30 июня 2025 г. составило 5,09 тыс. (рост за год — 6,6%), доля ИТ-специалистов составила 84,3%.

Количество активных клиентов в сфере заказной разработки на конец 2025 г. составило 146, в том числе B2B-клиентов — 136, B2G — 10. Рекуррентная выручка от данного направления за 2025 г. составила 6,5 млрд руб., количество реализованных проектов — 270, количество сотрудников — 3,6 тыс. Количество активных клиентов в сфере тиражного ПО на конец 2025 г. составило 853, в том числе B2B-клиентов — 808, B2G — 45. Рекуррентная выручка от данного направления составила 1,54 млрд руб., количество проданных лицензий — 3 млн, количество продуктов — 58, количество сотрудников — 856.

В сфере консалтинга в 2025 г. рекуррентная выручка составила 2,9 млрд руб., количество активных клиентов — 152, количество реализованных проектов — 195, количество сотрудников — 689. Количество постоянных заказчиков в сфере корпоративного обучения составило 1,54 тыс., количество сотрудников — 146.

Мировой и российский ИТ-рынок

По оценке Б1, мировой ИТ-рынок в 2024 г. составил $2,9 трлн, продемонстрировав рост на 12%. Крупнейшими сегментами глобального ИТ-рынка являются рынок ИТ-услуг — объем $900 млрд (рост — 5%) и рынок ПО (с учетом ПО для информационной безопасности) — объем $1,1 трлн (рост — 14%). В период 2024-2028 гг. CAGR мирового ИТ-рынка составит в среднем 10%, в сегментах ИТ-услуг и ПО — 5% и 13% соответственно. По данным Б1, ключевыми драйверами роста мирового ИТ-рынка являются: тренд на цифровую автоматизацию во всех индустриях; рост кибератак и угроз в цифровом пространстве; перевод ИТ-инфраструктуры в облако; интеграция ИИ в ПО и приложениях.

Объем российского ИТ-рынка в 2024 г. составил 2,8 трлн руб., CAGR в 2022-2024 гг. — 22%. В период 2024-2028 гг. CAGR ожидается на уровне 13%, в 2028 г. объем рынка составит 4,5 трлн руб., в 2032 г. — 6,5 трлн руб. Одним из основных драйверов роста был курс на импортозамещение, поддерживаемый как государственной политикой, так и повышенным спросом со стороны бизнеса на отечественные ИТ-решения. Дополнительным фактором послужило постепенное увеличение доли ИТ-расходов в ВВП: в 2024 г. она составила 0,9%. При этом данный показатель остается ниже уровня, характерного для развитых стран, например, в Великобритании он составляет 3,6%, в США — 3,2%.

Среди факторов, оказывающих положительное воздействие на российский ИТ-рынок, выделяются: цифровая трансформация и гиперавтоматизация всех отраслей; уход международных компаний и ускорение процесса импортозамещения; государственная поддержка ИТ-сектора; тенденции на модернизацию ПО с использованием облачной архитектуры, отечественных ИТ-платформ и ИИ-функционала. Отрицательным фактором является дефицит на рынке труда ИТ-специалистов.

Российский рынок заказной разработки

Объем российского рынка ИТ-услуг в 2024 г. составил 638 млрд руб., из которых 150 млрд руб. (24%) пришлось на заказную разработку ПО. CAGR в сегменте заказной разработки составил в 2022–24 гг. 12%. В 2024–28 гг. CAGR ожидается на уровне 10%, в 2028 г. сегмент заказной разработки будет оцениваться в 222 млрд руб., в 2032 г. — в 282 млрд руб. Факторами, оказывающими положительное влияние на данный сегмент, являются устойчивый тренд на аутсорсинг разработки и технической поддержки ПО, спрос на создание кастомизированного ПО и информационных систем в разных секторах экономики, дефицит квалифицированных кадров.

Tаблица 1 Услуги fabricaONE.AI Лига цифровой экономики БФТ Программный Продукт SimbirSoft Rock IT Soft ИТ-консалтинг + + – + + + ML/AI разработка + + – + + + BigData разработка + + – + – + Акселераторы ИТ-разработки + + – – – + Приложения на заказ + + – + + + Аутстаффинг + + – + + + Поддержка разработок + + – + + + Системная интеграция – + – + + + Собственное ПО + + – + + +

Источник: CNews Analytics, 2026

По данным Б1, в сегменте заказной разработки лидером является «Фабрика ПО» с долей 11%. На втором месте находится БФТ («дочка» «Ростелекома») с долей 7%, на третьем месте — «Ланит» с долей 6%.

Российский рынок тиражного ПО

Объем сегмента тиражного ПО в 2024 г. составил 448 млрд руб., CAGR в 2022–2024 гг. составил 25%. В 2024-2028 гг. CAGR составит 17%, в 2028 г. объем сегмента составит 854 млрд руб., в 2032 г. — 1,3 трлн руб.

Рост сегмента обусловлен уходом с российского рынка зарубежных вендоров, что стимулировало структурный переход в сторону импортонезависимых продуктов, а также высоким спросом со стороны частного и государственного секторов на современные, совместимые с отечественной инфраструктурой решения. Дополнительным фактором роста выступает общий тренд на цифровизацию, формирующим устойчивый спрос на новые программные продукты, автоматизацию процессов и развитие ИТ-инфраструктуры в различных отраслях экономики.

Tаблица 1 Услуги fabricaONE.AI LANSOFT Directum форсайт. ELMA Luxms BI PIX Robotics Document AI + + + – + – – AI ПО + – + + – + – BI и аналитика + + – + + + + RPA + – – + – – + ECM + + + + – + – Low-No-Code + – – + + + + BPM + + – – + – + HCM/HRM + + – + + + – ERP – + – – – – –

Дальнейший рост будет поддерживаться развитием локальных продуктовых экосистем, зрелостью технологических решений, а также переходом клиентов к более гибким моделям продажи — в том числе SaaS. Помимо импортозамещения, факторами, оказывающими положительное влияние на сегмент тиражного ПО, являются: интеграция ИИ в традиционные классы ПО; развитие low-code/no-code платформ; развитие облачных бизнес-моделей для ПО (SaaS/PaaS); устойчивый спрос на прикладное ПО для автоматизации и гиперавтоматизации бизнес-процессов.

В период 2024-2032 гг. отдельные сегменты рынка тиражного ПО будут демонстрировать высокие темпы роста: сегмент ПО с функциями ИИ вырастет с 40 млрд руб. до 264 млрд руб. (CAGR — 27%), сегмент ПО для работы с документами — с 61 млрд до 143 млрд руб. (CAGR — 11%), HR Tech — с 14 млрд до 35 млрд руб. (CAGR — 12%), Low- и no-code — с 5 млрд до 12 млрд руб. (CAGR — 13%), сегмент аналитического ПО — с 9 млрд до 22 млрд руб., сегмент RPA (Robotic Process Automation) — с 1 млрд до 7 млрд руб. (CAGR — 22%).

Российский рынок промышленного ПО

На рынке промышленного ПО выделяются два сегмента: рынок инженерного ПО и рынок ПО для автоматизации управления производством. Сегмент инженерного ПО включает программные решения, предназначенные для проектирования, моделирования и управления данными по продуктам (CAD, PDM, PLM, BIM и пр.). В период 2022–24 гг. рынок находился в фазе активного роста на фоне ухода с российского рынка глобальных вендоров (Autodesk, Dassault Systems, Bentley и др.).

Объем рынка инженерного ПО в 2024 г. составил 28 млрд руб., CAGR в 2022-2024 гг. — 22%. В период 2024-2028 гг. CAGR составит 11%, объем рынка в 2028 г. составит 42 млрд руб., в 2032 г. — 54 млрд руб. Основным фактором роста станет дальнейшее развитие решений в области управления инженерными данными (PDM/PLM), информационного моделирования (BIM) и внедрения цифровых платформ для управления жизненным циклом продукции. Дополнительный импульс развитию сегмента придаст интеграция ИИ и технологий автоматизации в процессе проектирования и моделирования.

Сегмент решений для автоматизации управления производством охватывает такие классы ПО, как MES-системы, решения для сбора и анализа производственных данных и планирования производственных процессов. Объем рынка в 2024 г. составил 6 млрд руб., CAGR в 2022–24 гг. — 22%. Уверенный рост сегмента происходил благодаря уходу иностранных поставщиков и активной цифровой трансформации российских промышленных предприятий.

В 2024–28 гг. CAGR составит 14%, в 2028 г. объем сегмента составит 10 млрд руб., в 2032 г. — 12 млрд руб. Ключевыми драйверами роста выступают цифровизация производственных процессов, внедрение аналитических решений и цифровых двойников, а также повышение эффективности и управляемости производственных операций за счет использования ИТ-решений.

Помимо импортозамещения, положительными факторами, влияющими на рынок промышленного ПО, являются: тенденция на интеграцию ИИ и автоматизацию проектирования и моделирования; тренд на цифровую трансформацию промышленного ПО; развитие технологий информационного моделирования и сред общих данных. При этом продукты «Фабрика ПО» не охватывают весь спектр решений для промышленного ПО, в частности, отсутствуют решения для CAD/CAM/CAE и MDC. В то же время «Фабрика ПО» представлена в таких направлениях, как PLM/PDM/BIM, ПО для инженерного документооборота, цифровые двойники, MES и APS.

Российский рынок корпоративного ИТ-обучения

Российский рынок ИТ-обучения в 2024 г. составил 20 млрд руб., из которых 8 млрд руб. пришлось на B2B ИТ-обучение (40%). CAGR в данном сегменте в 2022-2024 гг. составил 17%, динамика была обеспечена ростом корпоративного спроса на обучение в условиях импортозамещения и переориентации с программ международных вендоров на отечественные образовательные решения. В 2024-2028 гг. CAGR составит 7%, к 2032 г. объем рынка достигнет 13 млрд руб.

Положительное влияние на развитие B2B ИТ-обучения оказывают такие факторы, как развитие российского ИТ-рынка и рост потребности в квалифицированных кадрах, рост числа внедрений отечественного ПО, требующих специализированной подготовки команд заказчиков, фокус компаний на формирование внутренних центров компетенций и переобучение сотрудников в условиях цифровой трансформации. По данным Б1, в 2024 г. «Фабрика ПО» занимала 10% данного рынка, находясь на третьем месте после «1С» (доля — 14%) и «Специалист.ru» (доля — 12%).