CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Бизнес Кадры Телеком Контент Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе Ритейл Интернет ИТ в торговле
|

Минцифры: Блокировка доступа к онлайн-сервисам через VPN нужна для кибербезопасности россиян

Российские онлайн-сервисы ограничивают доступ пользователей с включенным оверлейными сетями из соображений безопасности. Также, по мнению российских властей, большинство virtual private network (VPN) не гарантируют защиту конфиденциальной информации и нередко используются злоумышленниками для перехвата трафика и данных.

Причины ограничений

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России заявили, что российские ИТ-сервисы перестали открываться с virtual private network (VPN) из соображений безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства в «Максе».

«Это делается для безопасности данных, которые вы вводите на ИТ-площадках. Особенно это касается государственных онлайн-сервисов, где хранятся персональные данные граждан. Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных в 2026 г. и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации», — говорится в сообщении ведомства.

laptop-with-lock-chain-arrangement_1.jpg

Freepik - Freepik
Одной из распространенных причин потери данных является заражение устройства вредоносной программой, которая может полностью удалить информацию на компьютере и смартфоне или частично повредить ее. Если юзеры наткнулись на программу-вымогатель под видом VPN-сервиса, то их данные могут быть заблокированы злоумышленниками.

Недоступность входа из другой страны

По информации Минцифры, российские сайты и онлайн-сервисы, в том числе государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы, доступны и открываются у пользователей, находящихся за рубежом.

Проблемы с доступом к этим сайтам в Минцифры объяснили ограничениями со стороны отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские онлайн-сервисы.

В ведомстве напомнили CNews, что если пользователь не использует VPN, но все равно видит соответствующее предупреждение на сайтах или в мобильных приложениях, ему необходимо обратиться в службу поддержки этих ИТ-ресурсов для поиска решений специалистами технической поддержки ИТ-платформ.

Специальная кнопка

В Минцифры также рассказали CNews, что в ближайшее время на «Госуслугах» появится специальная кнопка, которая позволит пожаловаться на требование «Выключить VPN» при его фактическом отсутствии.

Использование VPN-сервисов

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Пеков 15 апреля 2026 г. заявил, что в России в настоящее время нет запрета, который не разрешал бы использовать VPN-сервисы. В случае возникновения вопросов по поводу потенциального регулирования данных ресурсов он посоветовал обращаться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или Минцифры.

Глава Минцифры Максут Шадаев в свою очередь 30 марта 2026 г. признал, что его коллеги реализуют задачу по снижению использования VPN в России, однако идею об административной ответственности за использование таких ИТ-сервисов он расценил как категорически не нравящуюся. «В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже», — отметил он.

door-opening-new-world-composition.jpg

Freepik - Freepik
Расширение белого списка

По информации пресс-службы Роскомнадзора, их ведомство не ограничивает использование сервисов VPN в корпоративных целях внутри страны. По их словам, представители корпораций могут прибегать к помощи подобных площадок, чтобы посещать зарубежные сайты для проведения профессиональной деятельности.

23 апреля Минцифры сообщило CNews о расширении перечня интернет-ресурсов, которые сохранят доступ даже при отключении мобильного интернета и теперь в перечне их более 500.

Белый список позволяет пользоваться привычными онлайн-услугами и заходить на социально значимые сайты даже в условиях вынужденных временных ограничений связи. Минцифры постоянно ведет работу по его расширению.

По данным Минцифры, в список вошли ресурсы гипермаркетов «Лента» и «Окей», сети «Додо пицца», службы доставки «Достависта». Кроме того, там значатся операторы «ВТБ-Мобайл» и Next mobile, клиники «Медси», «Мать и дитя». В период ограничений россияне также могут пользоваться онлайн-энциклопедией «Рувики».

Министерство добавило в перечень Газпромбанк, сервисы каршеринга «Делимобиль» и «Белкакар», онлайн-кинотеатр Premier. Среди российских компаний в списке оказались «Росатом», «Ростех», «Роснефть», «Норникель», , «Труконф», «Цифровые решения регионов». Его пополнили поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтерская организация «Дoбpo.pф».

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще