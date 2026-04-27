Новый запрет. Турция вслед за другими странами ограничивает детям доступ к соцсетям

В апреле 2026 г. турецкий парламент одобрил законопроект, который запретит детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Решение было принято после громкого случая нападения подростка на школу, в результате которого были убиты девять школьников. Стоит отметить, что подобные меры сейчас рассматривают и некоторые страны Европы.

Ограничение интернет-доступа

Парламент Турции принял закон, запрещающий подросткам до 15 лет пользоваться социальными сетями, пишет Al Jazeera. Критики закона опасаются угроз свободе слова и конфиденциальности из-за требования использовать правительственный онлайн-портал для доступа к социальным сетям.

Турция, как и ряд других стран, в 2026 г. вводит серьезный запрет на использование социальных сетей. Уже совсем скоро к ним потеряют доступ все подростки, не достигшие 15 лет. Парламент страны уже проголосовал за соответствующий законопроект, и теперь ожидается, что его подпишет Президент Турции Реджеп Эрдоган (Tayyip Erdogan).

Документ обязывает платформы внедрить системы проверки возраста пользователей, а также предоставить инструменты родительского контроля. Кроме того, ИТ-компании должны будут оперативно реагировать на контент, который может считаться вредным.

«Мы живем в эпоху, когда некоторые программы для обмена цифровым контентом нарушили разум наших детей, а онлайн-платформы социальных сетей, прямо говоря, превратились в выгребные ямы», — заявил президент Турции.

Никаких «выгребных ям» для подростков, Турция вслед за другими странами присоединилась к цифровому карантину

В соответствии с новыми требованиями законодательства Турции, крупные онлайн-платформы, такие как YouTube и TikTok, будут обязаны внедрить системы верификации возраста пользователей. Аналогичные требования распространяются на ИТ-разработчиков игр. Владельцы игровых платформ и сервисов обязаны назначить официального представителя на территории Турции, а также внедрить механизмы возрастных ограничений и защиты несовершеннолетних пользователей.

Теперь документ должен быть утвержден президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В случае подписания закон вступит в силу в течение 15 дней. Сторонники закона, в том числе и президент страны Эрдоган, заявляют, что он сможет защитить детей от зависимости от социальных сетей, кибербуллинга, порнографии, коммерческой эксплуатации и насилия.

Главные причины

Поводом для законопроекта стала трагедия в городе Кахраманмараш (Турция) 16 апреля 2026 г., где подросток в возрасте 14 лет застрелил девять учеников и учителя. Власти задержали 162 человека за распространение видеозаписей инцидента.

«Утверждения, распространяемые в некоторых средствах массовой информации (СМИ) и социальных сетях в связи с трагическими событиями в Кахраманмараше и Шанлыурфе, о том, что нападавший в Кахраманмараше якобы был выведен из школы живым в сопровождении полиции и нападавший в Шанлыурфе был арестован за день до инцидента, а затем отпущен, являются полностью ложными и не имеют никакого отношения к действительности», — говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

По информации Министерства внутренних дел (МВД) Турции, указанные публикации являются не просто дезинформацией, а явными информационными операциями, направленными на создание атмосферы хаоса путем злоупотребления общественной чувствительностью, на нанесение удара по государственным учреждениям и на подрыв доверия нашего народа к государству.

Международный опыт

Правительство Норвегии планирует до конца 2026 г. внести в парламент законопроект, который запретит детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями, об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере (Jonas Gahr Stоre). Планируется, что ограничение будет переставать действовать 1 января того года, когда ребенку должно исполниться 16 лет. Ответственность за соблюдение возрастного ограничения власти намерены возложить на сами технологические компании. Министр по вопросам цифровизации и государственного управления Карианне Тунг (Karianne Tung) заявила, что ожидает от ИТ-компаний обеспечения соблюдения новых правил.

Министр по делам детей и семей Норвегии Лене Вогслид (Lena Vogslid) отметила, что похожие меры рассматривают несколько европейских стран, включая Францию, как писал CNews, Данию, Испанию и Португалию. Она также заявила, что Европейский Союз (Евросоюз) демонстрирует поддержку более жесткого регулирования этой сферы. «Мы находимся в авангарде в Европе и намерены оставаться там», — сказала министр.

Подобные ограничения уже вводятся или обсуждаются и в других странах. В декабре 2025 г. доступ к большинству социальных сетей заблокировали для пользователей младше 16 лет в Австралии. В январе 2026 г. власти Великобритании сообщили, что рассматривают различные меры для защиты детей в интернете, включая запрет социальных сетей для несовершеннолетних.