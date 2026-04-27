Смартфонному бизнесу Samsung предрекли убытки

Samsung MX перестанет приносить прибыль?

Подразделение Samsung MX (Mobile Experience), выпускающее мобильные устройства, впервые в своей истории может начать приносить убытки. Об этом руководство компании предупредил возглавляющий его Тэ Мун Ро (TM Roh), пишет южнокорейское издание Money Today. Причина – высокая цена микросхем памяти LPDDR5X и накопителей на базе флеш-памяти NAND.

Если раньше основной вклад в себестоимость смартфона вносили процессор и дисплей, то в нынешних реалиях на этот показатель все в большей степени начинают влиять именно DRAM и NAND. По прогнозу аналитиков Counterpoint Research, к середине 2026 г. на RAM будет приходиться до трети от совокупных затрат на производство смартфона бюджетного ценового сегмента. В случае с флагманскими устройствами этот показатель превысит 20%.

Как отмечает Techspot, нехватка компьютерной памяти затрагивает едва ли не все существующие категории вычислительных устройств: от недорогих ноутбуков до мощных серверов. LPDDR5X сегодня играет важнейшую роль в производстве устройств, «заточенных» на работу с алгоритмами искусственного интеллекта. Так, будущий Nvidia Vera AI CPU рассчитан на работу с 1,5 ТБ памяти данного типа. Одна стоечная система компании, располагающая 36 Vera CPU и 72 Rubin GPU, будет оснащена оперативной памятью, суммарный объем которой сопоставим с задействованным в 4,6 тыс. смартфонов Samsung Galaxy S26 Ultra, каждый из которых несет 12 ГБ ОЗУ.

Samsung начала переводить производственные линии на изготовление актуальной LPDDR5 вместо стремительно устаревающей LPDDR4. Конкуренты компании в лице Micron и SK Hynix тоже наращивают производство. Несмотря на все усилия поставщики DRAM по итогам 2027 г. смогут удовлетворить имеющийся спрос лишь на 60% даже в самом оптимистичном сценарии, прогнозирует Nikkei Asia.

Все оплатит потребитель

Издержки, связанные с удорожанием компонентов, производители мобильных гаджетов стремятся переложить на плечи конечного потребителя. К примеру, Motorola подняла цены на девайсы бюджетной линейки Moto G на 50% и менее. «Середнячки» Samsung Galaxy A37 и A57 подорожали на $50 в сравнении с аналогичными устройства прошлого поколения.

В премиальном сегменте ситуация схожая Samsung Galaxy Z Flip 7 (512 ГБ) и Galaxy Z Fold 7 (1 ТБ) выросли в цене на $80, планшет Galaxy Tab S11 – на $100.

Корректировка цен пока не мешает продажам Samsung. В частности, модель Galaxy S26 пользуется неплохим спросом. Тем не менее Samsung MX находится под угрозой превращения в убыточный бизнес ввиду высокой стоимости DRAM/NAND, затраты компании на приобретение которых выросли примерно вдвое.

В то же время подразделение полупроводников Samsung купается в деньгах. По итогам I квартала 2026 г. оно принесло компании около $38 млрд чистой прибыли – в семь раз больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Забастовка в Samsung усугубит ситуацию на рынке DRAM/NAND

Между тем недовольные условиями оплаты труда сотрудники Samsung планируют объявить забастовку. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшему усугублению дефицита компьютерной памяти, крупным производителем которой является южнокорейская корпорация.

По оценкам экспертов, которые приводят издания News1 и The Dong-A Ilbo, акция прямого давления на руководство Samsung, затеянная персоналом, обойдется рынку в 3-4% объемов DRAM и в 2-3% NAND – исходя из усредненных производственных показателей предприятий Samsung в Пхентхэке и Хвансоне.

По сообщению TrendForce, профсоюзов сотрудников Samsung – Samsung Group Supra-Enterprise по-прежнему намерен организовать 18-дневную забастовку, начало которой намечено на 21 мая 2026 г. Завершится акция, как ожидается, 7 июня 2026 г.

News1 отмечает, что в день митинга, устроенного работниками Samsung 23 апреля 2026 г., количество кремниевых пластин, переданных ночной сменой предприятий компании коллегам из дневной – для дальнейших манипуляциях в рамках производственного процесса, заметно сократилось. Это свидетельствует о проблемах на производстве.

Спад производства в контактном (foundry) подразделении был зафиксирован на уровне 58,1%, тогда как производственная линия S1 в округе Кихын-гу (город Йонин) «просела» на впечатляющие 74,3%. Источник утверждает, что бизнес по изготовлению памяти в результате пострадал в меньшей степени, чем остальные направления – здесь объемы выпущенной продукции сократились на 18,4%, причем производство DRAM пострадало сильнее чем производство NAND.

Принимая во внимание эти показатели, профсоюз работников Samsung оценивает ущерб, который компания понесет в результате грядущей всеобщей забастовки, на уроне 20-30 трлн вон ($13,6 – $21,3 млрд).

Причины забастовки

Работники Samsung требуют повысить зарплату на 7% и выплатить бонусы в размере 15% от прогнозируемой рекордной прибыли, чтобы не отставать по уровню доходов от коллег, трудящихся в конкурирующей SK Hynix. 23 апреля 2026 г. 30 тыс. работников Samsung провели акцию протеста в Пхентхэке.

Первую за свою на тот момент 54-летнюю историю Samsung Electronics забастовку, организованную профсоюзом NSEU, персонал компании провел в июле 2024 г. В ходе забастовки сотрудники Samsung Electronics намеревались добиться для себя ощутимого улучшения условий труда. Одно из последних требований профсоюзов включало повышение размера базовой зарплаты на 3,5%. В Samsung запросы сотрудников сочли чрезмерными и выступили с контрпредложением, в рамках которого предусмотрена прибавка на уровне 3%.