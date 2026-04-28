CNews приглашает принять участие в конференции «Строительные технологии будущего 2026» 21 мая

К участию в конференции «Строительные технологии будущего 2026» приглашаются представители государственных ведомств, компаний строительной отрасли, а также других отраслей экономики, реализующих проекты строительства, ИТ-компаний, предлагающих цифровые инструменты, такие как ТИМ, роботизация и автономный транспорт, 3D-печать, интернет вещей, а также аналитики и независимые эксперты.



Основные вопросы конференции «Строительные технологии будущего 2026»:

Российский рынок

• Как изменился объем и структура российского рынка цифровых технологий в строительстве за последние три года?

• Какие ключевые цифровые технологии оказывают наибольшее влияние на отрасль в России?

• Как соотносятся темпы цифровой трансформации российского строительного рынка с мировыми показателями?

• Какие секторы строительства (жилищное, инфраструктурное, промышленное) являются лидерами по внедрению цифровых технологий?

• Какие новые бизнес-модели, например, PropTech-сервисы, возникают на стыке строительства и цифровых технологий в России?

Информационное моделирование зданий

• Каков текущий уровень использования BIM-технологий в России?

• Как обязательное применение технологий информационного моделирования (ТИМ) для государственных заказчиков меняет ландшафт рынка?

• Какие российские программные продукты успешно замещают ушедшие иностранные BIM-системы?

• С какими основными проблемами сталкиваются российские компании при переходе с 2D-проектирования на полноценное ТИМ-моделирование?

• Как создаются и используются цифровые двойники объектов инфраструктурного строительства в России?

Автоматизация и роботизация

• Насколько активно используются дроны и БПЛА для топографической съемки, мониторинга и контроля хода строительства в России?

• Какие существуют успешные примеры применения роботов (например, роботов-каменщиков) на российских строительных площадках?

• Как технологии интернета вещей и умные датчики повышают безопасность и эффективность на стройках в России?

• Каковы перспективы использования экзоскелетов и носимых технологий для российских строителей?

• Как искусственный интеллект и машинное обучение применяются для оптимизации планирования и прогнозирования рисков в строительных проектах?

Вызовы и проблемы внедрения

• Какие основные барьеры замедляют внедрение цифровых технологий в российском строительстве?

• Существует ли проблема отсутствия единых стандартов и нормативно-технической документации для цифрового строительства в России?

• Как проблема дефицита квалифицированных ИТ-специалистов влияет на цифровизацию отрасли?

• Как решается проблема сопротивления изменениям со стороны сотрудников и руководства строительных компаний?

• Какие этические и социальные вопросы (например, замена рабочих мест автоматизированными системами) необходимо решать при масштабном внедрении цифровых технологий?

Будущее цифровизации

• Какие основные тренды цифровизации будут определять развитие строительной отрасли в России в 2025-2026 годах?

• Какую роль играет платформа «Стройкомплекс.РФ» в цифровизации отрасли и взаимодействии с государственными органами?

• Как развитие цифровых платформ для управления строительством меняет диалог между контрольными органами и бизнесом?

• Каким будет облик российской строительной отрасли через 10 лет с учетом текущих темпов цифровизации?

• Каковы перспективы экспорта российских цифровых строительных технологий на международные рынки, особенно в дружественные страны?

