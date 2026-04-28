Китай прибрал к рукам бизнес важной американской компании, без которой не запустятся миллионы ПК по всему миру

Lenovo купила бизнес по разработке прошивок компании Phoenix Technologies – разработчика знаменитой Phoenix BIOS. Эта BIOS используется в миллионах ПК по всему миру – в компьютерах HP, Acer, Lenovo и многих других. За десятилетия существования Phoenix BIOS проникла даже в серверы – в серверах Dell используется базовая система ввода-вывода, основанная на разработках Phoenix Technologies.

Теперь вы работаете на нас

Китайская компания Lenovo приобрела подразделение компании Phoenix Technologies по разработке прошивок для различных устройств. Сама Phoenix Technologies занимается разработкой одноименной системы BIOS для компьютеров, ноутбуков и частично серверов.

Сумму сделки стороны не раскрывают, но под контролем Lenovo теперь абсолютно вся интеллектуальная собственность ирландского офиса Phoenix Technologies, который как раз и ведает разработкой Phoenix BIOS, включая патенты и технологии, находящиеся в разработке.

Lenovo – это китайский производитель ПК, ноутбуков и серверов, а Phoenix Technologies – компания со штаб-квартирой в США. Основные инженерные подразделения компании расположены в США и Тайване. Как американские власти допустили переход столь значительного куска американской же компании, основанной почти 50 лет назад, в собственность Китая, с которым США с 2018 г. ведут торговую войну, к моменту выхода материала известно не было.

Что задумала Lenovo

Компания Phoenix Technologies была основана в 1979 г. За эти годы ее базовая система ввода-вывода Phoenix BIOS стала частью миллионов компьютеров, которые используются по всему миру. Она применяется как в готовых решениях, например, в технике HP, Acer или Compaq (ныне принадлежит HP), так и просто в материнских платах, на которых пользователи самостоятельно собирают свои десктопы.

Теперь у Lenovo будет свой BIOS

Также Phoenix BIOS частично присутствует в серверах американской компании Dell – она применила наработки Phoenix Technologies, чтобы создать собственную PowerEdge BIOS.

В числе клиентов Phoenix Technologies, которые годами используют ее BIOS, числится и сама Lenovo. Таким образом, китайский техногигант получил в свое распоряжение часть компании, от технологий которой зависит работоспособность большинства ее компьютеров. В частности, Phoenix BIOS является основой ноутбуков Lenovo ThinkPad на протяжении последних 20 лет.

«Приобретение позволяет Lenovo получить доступ к разработке микропрограммного обеспечения и дополнительным ключевым программным разработкам, что расширит возможности компании по управлению критически важным микропрограммным обеспечением во всем портфеле ПК и, со временем, в других устройствах с поддержкой искусственного интеллекта», – говорится в официальном заявлении Lenovo.

Деньги – главное

В сообщении Lenovo сказано, что сделка по приобретению ирландского подразделения Phoenix Technologies позволит ей «добиться значительной экономии средств» (meaningful cost efficiencies). Как много сэкономит Lenovo, более не выплачивая Phoenix Technologies роялти за использование ее BIOS в своих компьютерах, Lenovo не уточняет. Также компания не говорит, как много времени ей понадобится, чтобы «отбить» затраты на покупку Phoenix Technologies и всей ее интеллектуальной собственности.

История повторяется в третий раз

Lenovo использует Phoenix BIOS в своих ноутбуках ThinkPad на протяжении последних 20 лет, вот только первоначально они ей не принадлежали. У истоков бренда ThinkPad стоит компания IBM, ноутбуки которой в 1990-х годах были культовыми в бизнес-среде.

Lenovo выкупила компьютерный бизнес у IBM в 2004 г. и благодаря этому всего за несколько лет превратилась из малоизвестного китайского вендора ПК в мирового лидера, с легкостью обходящего по поставкам Apple, HP, Dell, Asus, Acer, MSI и других именитых производителей компьютеров.

По итогам 2025 г. Lenovo продала 70,8 млн ПК против 61,8 млн годом ранее, заняв 24,9% мирового рынка вместо 23,5% в 2024 г. Ее ближайшие конкуренты – HP с 57,5 млн (20,2%), Dell (41,1 млн, 14,4%), Apple (25,6 млн, 9%) и Asus (20,5 млн, 7,2%).

В 2014 г. Lenovo решила попробовать снова и на этот раз купить у IBM еще и серверный бизнес. И вновь успех сопутствовал ей.

Таким образом, приобретение части Phoenix Technologies со всеми ее разработками – третья за последние 25 лет в истории Lenovo покупка крупного американского ИТ-бизнеса.