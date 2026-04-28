Россияне потратили почти 40 миллиардов на ноутбуки. Названы самые популярные бренды в 2026 году

По итогам I квартала 2026 г. продажи ноутбуков в России достигли отметки в 626 тыс. устройств, а общая сумма покупок составила около 39,3 млрд руб. Эксперты проанализировали российский рынок ноутбуков и назвали самые популярные бренды. Аналитики отмечают, что текущий спрос формируется за счет сочетания массового сегмента универсальных устройств и более дорогих производительных решений.

Популярные бренды

Названы самые популярные бренды ноутбуков в I квартале 2026 г., об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Среди брендов лидером стал Asus, а самым популярным форм-фактором — модели с диагональю 16 дюймов.

По данным российской торговой сети по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео», объем российского рынка ноутбуков в I квартале 2026 г. составил около 39,3 млрд руб. Основной спрос приходится на средний и премиальный сегменты. В количественном выражении лидером рынка остается бренд Asus. В тройку лидеров также вошли Huawei и Honor, которые уверенно закрепились в сегменте универсальных ноутбуков для работы, учебы и повседневного использования.

В денежном выражении заметную долю рынка занимают бренды Apple и MSI благодаря более высокому среднему чеку и устойчивому спросу на премиальные и игровые модели. В сегменте отдельных моделей лидерами продаж стали универсальные ноутбуки среднего ценового диапазона, ориентированные на повседневные задачи. В топ вошли следующие устройства: Huawei MateBook D 16, Huawei MateBook D 14, Honor MagicBook X16 и Tecno Megabook K16. Данные модели пользуются высоким спросом благодаря сбалансированным характеристикам и отсутствию узкой специализации.

Около 90% продаж ноутбуков приходится на устройства без игровой направленности. Рынок продолжает смещаться в сторону универсальных «рабочих машин», которые закрывают основные пользовательские сценарии: работу, учебу и потребление контента. Покупатели все чаще в 2026 г. выбирают такие модели, избегая переплаты за специализированные игровые или профессиональные функции.

Доля 16-дюймовых ноутбуков в I квартале 2026 г. превысила 30%, продолжая постепенно вытеснять классические 15,6-дюймовые модели. Пользователи все чаще отдают предпочтение устройствам с более крупным экраном, при этом сохраняя приемлемый уровень мобильности корпуса.

Продажи ноутбуков в 2025 г.

В 2025 г. продажи ноутбуков в России сократились на 4% по сравнению с 2024 г. и составили 3,4 млн штук. Такие данные опубликовала 3 апреля 2026 г. аналитическая компания ITResearch.

По оценкам исследователей, в четвертом квартале 2025 г. было продано 1,025 млн ноутбуков, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Декабрь 2025 г. показал рост год к году на 10% — до 390 тыс. устройств. Эта динамика стала наивысшей в 2025 г.

Рост в конце 2025 г. аналитики ITResearch связывают со снижением ключевой ставки Центрального банка РФ, а также с ожиданием повышения цен из-за увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) с начала 2026 г. Средневзвешенная цена ноутбука в декабре 2025 г. впервые за год превысила 80 тыс. руб.

По итогам всего 2025 г. пятерка лидеров выглядит следующим образом: Asus, Huawei, Honor, Acer, Lenovo. На их долю пришлось 45% рынка в натуральном выражении. Аналитики также отметили рост продаж брендов второго эшелона, включая Gigabyte, совокупно все бренды Haier, а также Tecno.

Объем продаж ноутбуков в 2025 г. вернулся к показателям 2017-2019 г. До этого, в период пандемии Covid-19, наблюдался мощный рост продаж этих устройств из-за массового перехода на удаленную работу и учебу.

По прогнозу ITResearch, в 2026 г. рынок ноутбуков может сократиться еще на 5% из-за роста цен и введения технологического сбора с осени 2026 г. В этом случае продажи вернутся к уровням десятилетней давности.

Трансграничная торговля

Сеть «М.Видео» запустила трансграничную торговлю на своем маркетплейсе, теперь ритейлер начнет продавать товары от продавцов из стран дальнего зарубежья, в первую очередь, из Китая, Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Раньше платформа торговала только товарами российских продавцов и собственными торговыми марками компании.

На первом этапе речь идет об электронике: смартфонах и устройствах крупных международных брендов, включая Apple и Samsung. По информации CNews, в «М.Видео» рассчитывают таким образом расширить ассортимент и усилить ценовое предложение для покупателей.