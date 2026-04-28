Китай насмехается над США: Цукербергу не дали купить прибыльный китайский ИИ-стартап

Китайский регулятор постановил расторгнуть сделку о покупке американской корпорацией китайского стартапа Manus, обещавшего совершить революцию во взаимодействии человека и ИИ. Решению властей не помешало даже то, что Manus заблаговременно сменил юрисдикцию и переехал в Сингапур.

Сделка заблокирована

Китайские регулирующие органы заблокировали покупку американским ИТ-гигантом Meta* стартапа китайского происхождения Manus AI, сообщил Axios.

Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) по результатам проверки безопасности в отношении приобретения проекта Manus иностранной компанией приняла решение о запрете иностранных инвестиций «в соответствии с законами и нормативными актами», говорится в сообщении регулятора.

Не указав конкретных причин, NDRC потребовала от участвующих сторон расторгнуть сделку по приобретению Manus AI за $2,5 млрд, которая была заключена в конце 2025 г.

Приносящий прибыль стартап

Основанная китайскими инженерами Manus весной 2025 г. впервые представила своего ИИ-агента, выполняющего такие задачи, как отбор кандидатов на работу, планирование отпусков, анализ инвестиционных портфелей. Компания, как пишет TechCrunch, тогда утверждала, что он превосходит Deep Research от OpenAI.

Пекин счел нарушением безопасности американские инвестиции в перспективный технологический стартап

Всего через несколько недель после запуска, в результате очередного раунда финансирования, который возглавила американская венчурная фирма Benchmark, вложившая в стартап $75 млн, Manus была оценена в $500 млн.

В середине декабря 2025 г. компания назвала себя на своем сайте «самым быстрорастущим стартапом в мире», достигшим за первые восемь месяцев существования прибыли в $100 млн и ежемесячного роста в 20%. «Мы изменим способ взаимодействия людей и ИИ, перейдя от простых вопросов и ответов к настоящему делегированию задач», — заявили представители Manus.

Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) заинтересовал продукт на основе ИИ, который действительно приносит прибыль, на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу масштабных инвестиций Meta* в инфраструктуру и расходов на строительство ЦОД, финансировать которые приходится заемными средствами, полагает TechCrunch.

По состоянию на март 2026 г. около 100 сотрудников Manus уже переехали в сингапурский офис Meta*. Основатели компании заняли там руководящие должности. Генеральный директор Сяо Хун (Xiao Hong) перешел в подчинение напрямую операционному директору Meta* Хавьеру Оливану (Javier Olivan).

Противостояние США и Китая

Накануне сделки с Meta* Manus перенесла свою штаб-квартиру из Китая в Сингапур, чтобы избежать внимания китайских регуляторов и получить более легкий доступ к иностранному капиталу. Так называемая «сингапурская отмывка» уже помогла ранее нескольким китайским технологическим компаниям привлечь иностранные инвестиции.

Решением по Manus NDRC может положить конец применению этой уловки. Китайские власти пытаются предотвратить вывод китайских стартапов из своей юрисдикции.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

В Meta* считают, что вопрос еще не решен: «Сделка полностью соответствовала действующему законодательству. Мы ожидаем надлежащего разрешения ситуации».

Но Вашингтон тоже от нее не в восторге. Американский сенатор Джон Корнин (John Cornyn) уже выразил обеспокоенность по поводу инвестиций Benchmark в Manus, поставив под сомнение целесообразность притока американского капитала в компанию, связанную с Китаем, отмечает TechCrunch, ссылаясь на пост Корнина в соцсетях.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена

Анна Любавина

