На iPhone хватило, хватит и на саппорт. Apple стала драть с россиян деньги за звонки в техподдержку

Фирменная техподдержка Apple на протяжении многих лет бесплатная, отныне стоит денег. Притом сколько именно россияне, желающие воспользоваться услугой, будут вынуждены заплатить за нее, Apple скрывает. В особо уязвимом положении – жители регионов, так как им придется звонить на московский городской номер и дополнительно оплачивать междугороднюю связь.

Заплати мне, заплати

Компания Apple лишила россиян бесплатной технической поддержки по телефону. Отныне те, кому понадобилась помощь компании, будут вынуждены заплатить за нее из своего кармана. Первым на изменение обратил внимание профильный портал Iphones.ru.

Напомним, Apple бежала из России в самом начале марта 2022 г., тем самым став одной из первых компаний, поддержавших антироссийские санкции. Между тем, связь с Россией она за минувшие четыре года так и не разорвала – у нее по-прежнему есть юрлицо ООО «Эппл Рус», а ее техника, которая продается на территории страны, пока не блокируется. Однако поставляется она по параллельному импорту, то есть по «серым» схемам.

Nilay Patel / Unsplash Сломался iPhone - плати и за ремонт, и за поддержку

Кроме того, Apple по-прежнему выполняет требования российских властей. В первую очередь это проявляется в незамедлительном удалении приложений, на которые указывает Роскомнадзор, из российского App Store.

Наценка на нестоличность

Об изменении в работе техподдержки Apple указано на русскоязычном сайте компании. Там черным по белому написано, что отныне эта услуга предоставляется на платной основе.

Однако же информации о стоимости этой услуги на сайте Apple к моменту выхода материала не было. Также нет данных, как именно тарифицируется такой звонок – просто по факту общения с оператором или поминутно.

До конца апреля 2026 г. техподдержка Apple в России была доступна по бесплатному номеру 8-800-5556734, на который можно было позвонить абсолютно из любого региона, притом как с сотового телефона, так и со стационарного. Сейчас такая опция тоже есть, но теперь россиянам, живущим за пределами Москвы, придется платить еще и за межгород.

Apple хочет дополнительно нажиться на россиянах?

Новый номер техподдержки Apple – +7-499-9512579.

499 – это код Москвы, его используют для стационарной связи, а номера с таким кодом обслуживается несколькими операторами связи. Примерно 49% таких номеров принадлежит «Московской городской телефонной сети» – МГТС.

Теоретически, из этого следует, что для столичных обладателей техники Apple звонок в техподдержку обойдется дешевле, чем, например, жителю Хабаровского края. Но повторимся, Apple пока не опубликовала тарифы.

Никакой вам гарантии

К моменту выхода материала Apple не объясняла, что побудило ее, самую дорогую в мире компанию с капитализацией более $4 трлн, сдирать деньги с россиян за звонки в техподдержку. Но это не первый случай, когда компания намеренно ухудшает жизнь гражданам России.

Так, в начале 2023 г. Apple лишила россиян собственной гарантии на свою технику. Это распространилось на всю ее продукцию без исключения.

Но в данном случае инициативу быстро перехватили крупные ритейлеры как сообщал CNews, они начали давать свою гарантию как на технику Apple, так и на продукцию других брендов, которая ввозится Россию по параллельному импорту.

Помимо этого, Apple запрещает россиянам пользоваться своей платежной системой Apple Pay. К тому же из ее App Store регулярно исчезают российские приложения, нужные миллионам россиян, особенно банковские. Жителям страны приходится идти на самые разные ухищрения, чтобы установить на свой iPhone нужное ПО. Многие поступают проще и переходят на Android, где таких проблем никогда не было.