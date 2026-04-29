Whoosh хочет подключиться к экосистемной подписке от Wildberries

Как стало известно CNews, Whoosh рассматривает возможность подключения к экосистемной подписке Wildberries. Ранее Whoosh уже договорилась о подобном сотрудничество со «СберПрайм». В целом Whoosh не намерена увеличивать парк электросамокатов в России, а вместо этого хочет сконцентрироваться на повышении операционной эффективности и маркетинговых акциях.

Партнерство Whoosh со «СберПрайм»

Кикшеринговый сервис Whoosh (ПАО «Вуш холдинг») рассматривает возможность нового партнерства в рамках экосистемных подпискок. Об этом директор по связям с инвесторами компании Дина Максутова сообщила на конференции «СолидПрофитКонф».

В 2025 г. Whoosh уже вошел в экосистемную подписку «СберПрайм» от Сбербанка (в нее также входят онлайн-кинотеатр Okko, стриминговй сервис «Звук, каршеринговй сервис «Ситидрайв», сервисы «Самокат» и «Купер» и пр.). В компании остались довольны результатами сотрудничества. У подписчиков «СберПрайм» в среднем в два раза больше поездок за сезон, чем у простых пользователей Whoosh, а ARPU (средняя выручка с одного пользователя) за сезон выше на 79%.

Whoosh рассматривает возможность подключения к экосистемной подписке Wildberries

Максутова подчеркнула, что, в отличие от конкурентов («Юрент», «Яндекс.Go»), у Whoosh нет ограничений по одной экосистемной подписке: компания может работать с банками, телекоммуникационными операторами и ритейлером.

Возможное партнерство Whoosh с Wildberries

Кто конкретно будет новым партнером Whoosh под подписке, Максутова не ответила. По словам источника CNews на рынке таким партнером станет Wildberries.

У ритейлера есть подписка «WB Клуб»: ее участники получают доступ к «эксклюзивным скидкам» и акциями, дополнительному кэшбеку, возможности льготного продления хранения товара, выделенной технической поддержки, увеличенным лимитом на бесплатную доставку и «уникальный» цвет QR-кода.

В компании RWB (владелец Wildberries) отказались от комментариев относительно возможного партнерства с Whoosh.

Другим примером маркетинговых колабораций Whoosh является взаимодействие с игрой Atomic Heart: в приложении кикшерингового сервиса появились темы, связанные с Atomic Heart, и озвученные одним из персонажей игры – Элеонорой, а некоторые самокаты Whoosh окрашены в цвет игр.

Как Латинская Америка помогает Whoosh расти

По итогам 2025 г. Whoosh показал рост только в странах Латинской Америки (Бразилия, Чили, Колумбия). Выручка компании за год удвоилась и составил 1,77 млрд руб., показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 688 млн руб. (рост – в 2,2 раза). Количество СИМ (средств индивидуальной мобильности) выросла на 37% и составило 14,3 тыс., количество поездок удвоилось и составило 11,7 млн.

По итогам 2026 г. Whoosh намерен удвоить парк СИМ в странах Латинской Америки до 30 тыс. Как объясняет Максутова, в странах Латинской Америки, в отличие от России, сезон проката электросамокатов практически круглогодичный. При этом сервис чувствует поддержку властей, также в регионе есть развитая система велодорожек. Стоимость поездки на электросамокатах в странах Латинской Америки в два раза выше, чем в России, в том числе за счет большого числа туристов. Кроме того, экспортная выручка Whoosh менее чувствительна к колебаниям курса.

Как Whoosh собирается расти: операционная эффективность и зарубежные рынки

В то же время в целом у Whoosh за 2025 г. выручка снизилась на 13% и составила 12,46 млрд руб., показатель EBITDA снизился на 41% и составил 3,56 млрд руб., рентабельность по данному показателю составила 28,6% (снижение на 13,7 процентных пункта). При этом компания получила чистый убыток в размере 2,9 млрд руб., хотя в 2024 г. у компании была чистая прибыль в размере 1,98 млрд руб.

Скорректированный чистый убыток составил 2,3 млрд руб. (в 2024 г. была скорректированная чистая прибыль в размере 1,8 млрд руб.). Чистый долг вырос на 28% и составил 13,1 млрд руб. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 3,7 (рост за год более чем в два раза).

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ
Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ Цифровизация

Общее количество СИМ в парке Whoosh увеличилось на 17% и составило 249,7 тыс. Но общее количество поездок сократилось на 7% и составило 139 тыс. По словам Максутовой, компания более не намерена увеличивать численность СИМ в России, а вместо этого сконцентрируется на повышение доступности самокатов (в частности, за счет собственного центра восстановления самокатов).

Эти и другие меры операционной эффективности позволили компании в 2025 г. получить дополнительно 120 млн руб. к показателю EBITDA по Москве. Такой подход планируется масштабировать на всю России. Меры по повышению эффективности в России и масштабированию бизнеса в Латинской Америки уже дали свой результат. Поскольку в IV квартале в России нет проката самокатов, обычно по итогам данного квартала компания «проедала» показатель EBITDA. В частности, в IV квартале 2024 г. таким образом было «проедено» 450 млн руб. Однако в IV квартале 2025 г данное значение составило лишь 150 млн руб.

По итогам 2026 г. компания хочет получить выручку в размере 14 млрд руб. (ожидаемый рост – 11%), показатель EBITDA должен составить 4,5 млрд руб. (рост – 26%), рентабельность по данному показателю - 30%. В том числе по 500 млн руб. дополнительно к показателю EBITDA будет получено за счет масштабированию в странах Латинской Америки, повышения операционной эффективности в России и различных маркетинговых инициатив в России. При этом из-за инфляции будет потеряно 300 млн руб., в итоге ожидаемая «прибавка» к показателю EBITDA за 2026 г. должна составить 1 млрд руб.

Игорь Королев

Другие материалы рубрики

Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности

На вышки 5G ведется охота, потому что они «излучают коронавирус». Их поджигают и уничтожают, а после попадают в тюрьму

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Российская платформа виртуализации догнала VMware по сценариям миграции виртуальных машин

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще