ИТ-сказка кончилась. Зарплаты PHP-программистов в России за год почти не выросли, они беззащитны перед инфляцией

В большинстве российских городов-миллионников, даже в Москве среднерыночная зарплата программистов на PHP за минувший год почти выросла. Лишь в нескольких городах зафиксирован небольшой рост, хотя в Москве он оказался ниже официальной инфляции.

Суровые ИТ-будни

Российские программисты, пишущие на языке PHP, за последний год не стали богаче. Как сообщили CNews представители сервиса по поиску работы SuperJob, среднерыночная зарплата этих специалистов, за редким исключением, не выросла, несмотря рост цен на все товары и услуги, а также новый НДС, который с 1 января 2026 г. увеличился сразу на 10% – с прежних 20% до нынешних 22%. Также стоит упомянуть и инфляцию, которая в 2025 г., согласно официальной статистике Росстата, составила 5,6%.

Для примера, в апреле 2025 г. CNews писал, что среднерыночная зарплата PHP-программистов в Москве составляет 300 тыс. руб. Год спустя она выросла до 310 тыс. руб., то есть меньше, чем на 5%.

PHP-программистам становится все сложнее удерживать реальные доходы на прежнем уровне. Об их росте речи уже почти нет

Уровень зарплат программистов PHP по городам России в апреле 2026 года

Город
Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц
Среднерыночная заработная плата
I
II
III
IV
Москва
120000—165000
165000—210000
210000—365000
365000—550000
310000
Санкт-Петербург
100000—140000
140000—180000
180000—310000
310000—470000
270000
Волгоград
85000—120000
120000—150000
150000—260000
260000—400000
220000
Воронеж
85000—120000
120000—150000
150000—260000
260000—400000
220000
Екатеринбург
100000—135000
135000—170000
170000—300000
300000—450000
250000
Казань
90000—125000
125000—160000
160000—280000
280000—420000
240000
Краснодар
95000—130000
130000—170000
170000—290000
290000—430000
240000
Красноярск
90000—120000
120000—160000
160000—270000
270000—410000
230000
Нижний Новгород
90000—125000
125000—160000
160000—270000
270000—410000
230000
Новосибирск
90000—125000
125000—160000
160000—280000
280000—420000
240000
Омск
85000—120000
120000—150000
150000—260000
260000—400000
220000
Пермь
85000—120000
120000—150000
150000—260000
260000—400000
220000
Ростов-на-Дону
95000—130000
130000—170000
170000—290000
290000—430000
240000
Самара
90000—125000
125000—160000
160000—280000
280000—420000
240000
Уфа
85000—115000
115000—150000
150000—260000
260000—390000
220000
Челябинск
85000—120000
120000—150000
150000—260000
260000—400000
220000

Источник: SuperJob

Иными словами, даже если учитывать одну только официальную инфляцию, пишущие на PHP жители столицы и те, кто работают удаленно на московские компании, немного обеднели.

Феномен северной столицы

Как правило, из всей России активнее всего зарплаты растут именно в Москве, но не в этот раз. Для сравнения, в среднерыночная зарплата PHP-программистов в Санкт-Петербурге к концу апреля 2026 г. составляла 270 тыс. руб. в месяц, а год назад она была 250 тыс. руб. Тут рост почти 10-процентный, то есть официальная инфляция перекрыта.

Но так далеко не везде. SuperJob приводит статистику лишь по городам-миллионникам, коих в России всего 16, и в Челябинске, Ростове-на-Дону, Перми, Омске, Краснодаре, Екатеринбурге, Воронеже и Волгограде среднерыночная зарплата PHP-программистов показала нулевой рост. Иными словами, в половине городов-миллионников за год она вообще не изменилась.

Стоит отметить, что зарплаты отдельных PHP-программистов все же немного выросли даже в перечисленных городах. Тут все зависит от их уровня (джун, мидл, сеньор, тимлид) и компании, в которой они работают.

Но это вовсе не означает, что работодатели стали платить больше лишь самым опытным разработчикам. К примеру, в Санкт-Петербурге верхняя планка зарплаты джунов выросла со 130 тыс. руб. в месяц в 2025 г. до 140 тыс. руб. в 2026 г.

Честность работодателей

Решив не делать своих штатных и внештатных программистов на PHP богаче, российские работодатели не стали и задирать требования к ним. Более того, к некоторым из них требований в чем-то стало меньше.

Это не касается джунов и мидлов – у них в этом плане все без изменений. А вот сеньорам больше не нужно знание английского на свободном уровне. Впрочем, вместо этого добавилось обязательное знание методики CI/CD.

Что до тим-лидов, то требования к ним за год изменений не претерпели. Но в списке возможных пожеланий к ним прибавление – теперь в работодатель интересуется (но пока не требует) наличием у таких специалистов навыков работы с ИИ-инструментами разработки.

Требования и пожелания к профессиональным навыкам программистов PHP в апреле 2026 года

Зарплатный диапазон
Требования и пожелания к профессиональным навыкам
I
знание теории баз данных и практический опыт работы с СУБД; знание принципов объектно-ориентированного программирования; знание JavaScript, HTML и CSS, XML; знание английского языка на уровне чтения технической документации; опыт программирования на PHP от полугода
II
знание методов защиты информации в сетевых приложениях; навыки работы в среде Linux/Unix; опыт работы с системами контроля версий; опыт разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений; опыт работы программистом PHP от 1 года. Возможное пожелание: знание методик организации процесса разработки в команде
III
отличные знания и навыки работы с PHP 7, 8 и СУБД; обязательное знание методики CI/CD; знание английского языка на разговорном уровне; знание и понимание принципов SOLID, DRY, GRASP; отличные навыки объектно-ориентированного программирования; навыки настройки и администрирования веб-серверов; опыт unit-тестирования; опыт рефакторинга чужого кода; опыт работы с фреймворками Lavarel, Symfony, Yii2; опыт проектирования и поддержки клиент-серверного API; опыт работы программистом PHP от 2 лет. Возможные пожелания: опыт работы с одним из фреймворков JavaScript (Vue, React, Angular, Node); опыт работы с инструментами контейнеризации приложений
IV
опыт разработки и проектирования высоконагруженных систем; опыт разработки микросервисов; опыт работы с Redis, RabbitMQ, Sphinx, Grafana; опыт работы программистом PHP от 3 лет. Возможное пожелание: навыки руководства командой разработчиков; навыки работы с ИИ-инструментами разработки

Источник: SuperJob

Отметим, что аналитики SuperJob делят всех работников этой сферы на четыре категории, различающиеся зарплатой, объемом знаний и суммарным временем, проведенным в профессии. В общепринятой классификации всех ИТ-специалистов тоже четыре категории – джуны (начинающие сотрудники), мидлы, сеньоры и лиды.

Программист Бенджамин Баттон

За минувший год среднестатистический российский PHP-программист сильно помолодел. Если в мае 2025 г. средний возраст такого соискателя составил 39 лет против 36 лет в 2024 г., то в 2026 г. он остановился на отметке 32 года.

Женщин в профессии становится все больше. Ныне их 14% против 12% в 2025 г. и 92% в 2024 г.

Также больше стало и тех, у кого нет высшего образования. Год назад их было 36%, а теперь – 40%.

Наблюдается прирост и среди PHP-программистов, готовых к переезду – 38% против 32% в 2025 г. Безработных тоже стало больше – на момент размещения резюме работы не было у 63% соискателей против 43% в 2025 г. и 54% в 2024 г.

Геннадий Ефремов

