В России создали первый отечественный микшерский пульт на замену импортным

В России создали и запустили в производство первый отечественный цифровой микшерный пульт. Пульт выполнен в виде моноблока, который включает обработку звука, запись сигнала, маршрутизацию и управление. До конца лета 2026 г/ пульты установят в 21 городе России в региональных студиях Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Создание устройства

В России создали первый отечественный микшерный пульт, об этом CNews сообщили представители компании-разработчика «Тракт». Поддерживает сохранение пользовательских настроек.

Российская компания «Тракт» представила в апреле 2026 г. первый отечественный микшер. Устройство будет использоваться в радиостудиях и мобильных телевизионных комплексах.

«Тракт» — системный интегратор полного цикла в сфере теле- и радиовещания, предлагающий весь спектр услуг от консалтинга и проектирования до реализации проектов и сервисного сопровождения. Собственное производство студийного оборудования и комплектующих, вспомогательных блоков и технологической мебели, а также разработка собственной системы автоматизации радиовещания позволяет существенно снизить затраты и оптимизировать любое интеграционное решение. Благодаря постоянному развитию компания «Тракт» производит большой объем оборудования, способного заменить импортные устройства в структуре радиостанции без потери функциональности.

Компания «Тракт» выпускает две модели микшерных пультов: Synergy M и Synergy X. В разработке данных пультов принимал участие крупнейший государственный медиахолдинг России — Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), в состав которого входят три федеральных телеканала, радиоканал «Культура», сеть региональных радиостанций, а также более 80 интернет-ресурсов. В 2026 г. ВГТРК станет крупнейшим заказчиком новых микшерных пультов.

«Тракт»
Synergy Mini

Микшерный пульт выполнен в формате моноблока и объединяет в себе обработку аудиосигнала, запись, маршрутизацию, поддержку аудиопротоколов Dante и AES67 Audio-over-IP (AoIP), а также систему управления. Устройство обеспечивает сохранение пользовательских пресетов и полностью совместимо с системами автоматизации радиовещания «Тоника» и «Дигиспот II», разработанными компанией «Тракт».

Много моделей

На официальном сайте компании также представлены другие модели микшерных пультов, в частности, компактный пульт Synergy Mini, который пользуется популярностью среди региональных радиостудий.

Модель Synergy M оснащена 10 автоматизированными фейдерами и поддерживает функцию работы со слоями.

Цифровые микшерные пульты Synergy M и Synergy X, блок измерителя уровня и громкости ТР-702, а также система автоматизации радиовещания и медиапроизводства «Тоника»

В ассортимент компании «Тракт» входит также другое профессиональное оборудование и программное обеспечение (ПО) для телевидения и радио: блок измерителя уровня и громкости ТР-702; ИТ-система автоматизации радиовещания и медиапроизводства «Тоника»; модульная вещательная станция ТР-900М; операционная система (ОС) «Дигиспот II» для специализированных устройств.

Внедрение устройств

Со слов разработчиков, постоянный мониторинг ситуации на рынке радиовещательного оборудования в сочетании с огромным практическим опытом помогает нашим клиентам избежать многочисленных подводных камней, которые возникают при вводе в эксплуатацию новых программно-аппаратных радиокомплексов и модернизации старых.

До 1 сентября 2026 г. отечественные микшерные пульты с импортозамещенным ПО будут установлены в региональных студиях ВГТРК в 21 городе России, говорят представители группы компаний (ГК) «Тракт».

25 лет российскому Линуксу: от русификации чужих сборок до независимой экосистемы и мирового признания
25 лет российскому Линуксу: от русификации чужих сборок до независимой экосистемы и мирового признания Импортонезависимость

Антон Денисенко

Другие материалы рубрики

Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности

Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp* к перепискам пользователей

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

ИТ-сказка кончилась. Зарплаты PHP-программистов в России за год почти не выросли, они беззащитны перед инфляцией

Денис Мухин, «Группа Астра»: Мы пошли по пути Microsoft и Oracle, предлагая вендорскую облачную модель

Google отказалась от создания системы голосового управления роем БПЛА по заказу Пентагона

