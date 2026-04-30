Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp* к перепискам пользователей

В США закрыли расследование о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) к перепискам, само же расследование длилось почти весь 2025 г. Бывшие подрядчики Meta утверждали, что чаты не являются приватными, хоть ИТ-компания и позиционирует мессенджер как приватный со сквозным шифрованием.

Расследование по утечкам

В США закрыли расследование о неправомерном доступе WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) к перепискам, пишет Gizmodo. Эксперты по кибербезопасности якобы не нашли подтверждений этим подозрениям.

В 2025 г. американские власти начали изучать заявления бывшего подрядчиков Meta** (компания признана экстремистской организацией на территории России) о том, что у сотрудников ИТ-компании есть доступ к сообщениям пользователей в WhatsApp, писал CNews. Утверждения бывших подрядчиков компании о том, что они сами и сотрудники Meta имели неограниченный доступ к сообщениям в WhatsApp, изучали специальные агенты американского Министерства торговли (Минторг) США.

Похожие утверждения содержались в жалобе, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2024 г., уточнили в Gizmodo со ссылкой на соответствующие записи и источник.

По данным Минторга, в 2025 г. двое сотрудников, занимавшихся модерацией контента WhatsApp по контракту через консалтинговую компанию Accenture PLC, сообщили следователю Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS), что некоторые сотрудники Meta имели доступ к содержимому сообщений мессенджера.

Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp к чатам пользователей

Модераторы контента в WhatsApp — это в основном внешние подрядчики, а не штатные сотрудники Meta. Большая часть из них работает через крупные консалтинговые компании, такие как Accenture. По разным оценкам, их количество исчисляется тысячами человек по всему миру. Модераторы проверяют контент на нарушение правил ИТ-платформы: спам, дезинформация, разжигание ненависти, мошенничество, сексуальную эксплуатацию детей, угрозы терроризма, вымогательство и т.д.

Оба модератора заявили, что они сами, а также ряд их коллег обладали широким доступом к сообщениям WhatsApp, включая тексты, фото, аудио- и видеофайлы, которые, согласно официальной позиции компании, должны были быть защищены сквозным шифрованием (end-to-end encryption) и недоступны третьим лицам. Кроме того, одна из модераторов сообщила, что в ходе работы она общалась с сотрудником команды Meta, который подтвердил возможность просмотра старых зашифрованных сообщений пользователей в рамках расследования случаев противоправной деятельности.

Дело закрыто

В апреле 2026 г. Минторг завершил проверку по подозрениям в том, что сотрудники Meta могли иметь доступ к сообщениям пользователей WhatsApp. Расследование в отношении компании Meta продолжалось практически весь 2025 г. Один из сотрудников ведомства утверждал, что Meta имеет техническую возможность просматривать и хранить любые сообщения пользователей, включая тексты, фотографии, аудио- и видеофайлы. Он также допускал наличие возможных нарушений законодательства.

Здание Герберта Гувера — штаб-квартира Минторга США

Представители компании Meta категорически отвергла данные обвинения еще в 2025 г. Само ведомство по итогам проверки также не нашло подтверждений указанным подозрениям. В результате проверка была прекращена без применения каких-либо мер.

Небезопасный мессенджер

В прошлом мессенджер WhatsApp неоднократно подвергался критике в связи с возможными ИТ-уязвимостями, которые, по мнению экспертов, теоретически могут быть использованы третьими сторонами.

Осенью 2022 г. основатель мессенджера Telegram Павел Дуров говорил, что WhatsApp уже 13 лет как ИТ-инструмент слежки. В частности, по его словам, в мессенджере отсутствует шифрование данных. В январе 2026 г. Дуров назвал WhatsApp небезопасным и указал на множество возможностей для кибератаки мессенджера.

«Надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp в 2026 г. Когда мы проанализировали, как WhatsApp реализовал свое шифрование, мы обнаружили множество векторов для кибератак», — написал Дуров в социальной сети X.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу цифровизация

Американский бизнесмен Илон Маск (Elon Musk) поддержал заявления основателя Telegram о том, что мессенджер WhatsApp является небезопасным. Он сделал репост этого сообщения и написал «Так и есть!».

Ранее Илон Маск уже называл WhatsApp небезопасным, отвечая на вопросы о том, почему пользователи видят рекламу, связанную с тем, что ранее обсуждалось в переписках. До этого бизнесмен аналогично ответил на пост пользователя, который сообщил, что WhatsApp использовал микрофон на его устройстве, пока он спал.

*WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

**Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

Антон Денисенко

