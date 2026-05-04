Бывших ИТ-чиновников Минтранса «раскулачивают семейно». Конфискуется имущество на 6 миллиардов

Суд удовлетворил иск к бывшему замминистра транспорта Алексею Семенову*, двум бывшим руководителям ФГУП «Защитаинфотранс», владельцам ИТ-компаний «Инфорион» и «Статус Комплйнс» и их родственникам о взыскании с них 6 млрд руб. Конфискации подлежит движимое и недвижимое имущество указанных лиц, включая имущество бывших жен указанных фигурантов, и доли в упомянутых ИТ-компаниях. Отдельно ответчики должны будут возместить 240 млн руб., полученные от продажи земельных участков, формально им не принадлежащих.

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил гражданский иск заместителя генпрокурора, Росимущества и ФССП (Федеральной службы судебных приставов) к бывшим чиновникам Минтранса, бывшим руководителям ФГУП «Защитаинфотранс» и владельцам компаний-подрядчиков данного ФГУП. Об этом говорится в картотеке Мосгорсуда.

Генпрокуратура требовала изъять у ответчиков имущество на сумму 6 млрд руб., якобы полученное незаконным путем. Основным ответчиком является Алексей Семенов, который в 2009-2018 гг. был директором департамента программ развития Минтранса, а в 2018-2020 гг. был замминистра транспорта, курировавшим цифровизацию отрасли.

Также ответчиками являются Вячеслав Смирнов и Юрий Спасский, которые были гендиректорами «Защитаинфотранс» (подведомственная организация Минтранса) в 2005-2016 гг. и 2016-2021 гг. соответственно.

Кроме того, в числе ответчиков значится бывший замгендиректора «Защитаинфотранс» Виктор Парахин. Также ответчиками являются владелец ИТ-компании «Инфорион» (подрядчик «Защитаинфотранс») Александр Селеменев и владелец другого подрядчика данного ФГУП - «Статус Комплайнс» - Александр Андрушенко (ранее также был совладельцем «Инфорион»).

Помимо указанных лиц, ответчиками являются их родственники. Так, вместе с Алексеем Семеновым ответчиками являются его отец Константин, младший брат Николай, сын Максим и бывшая жена Ольга Корнилова.

Вместе с Парахиным ответчиками являются его бывшая жена Анна Круглова и двое детей. Смирнов привлечен к суду вместе со своей упругой Ольгой, Спасский вместе со своей женой Еленой. Ответчиком является и родственница Селеменева. «Как видите, здесь раскулачивают семейно», - сообщила CNews адвокат одного из ответчиков.

Уголовные дела в отношении бывших ИТ-чиновников Минтранса

Алексей Семенов и Вячеслав Смирнов были задержаны в 2024 г. Их обвиняют в махинациях при создании системы сбора результатов технического мониторинга и контроля (СС ТМК). Расследование дела не завершено, фигуранты находятся в СИЗО.

В том же году были задержаны Виктор Парахин, Юрий Спасский и бывший замначальника департамента ИТ «Защитаинфотранс» Роман Лаврентьев. Их обвинили в махинациях при модернизации Единой государственной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), осуществленной в 2020 г. для межведомственного обмена информацией в условиях пандемии короновируса.

Подрядчиком по проекту были «Инфорион». Впоследствии Спасскому изменили меру пресечения в виде запрета определенного рода действий. В конце 2025 г. Симоновский районный суд Москвы признал всех фигурантов виновными. Спасский получил 7,5 лет тюрьмы и был взят под стражу в зале суда. Парахина также приговорили к 7,5 годам тюрьмы, Лаврентьева – к 6,5 годам. Обвиняемые с обвинениями не согласны, указывая, что искомая ГИС была создана и до сих пор продолжает работать. Обвиняемые также отвергли обвинения в связях с «Инфорион» и «Статус Комплайнс».

Коррупционная схема в Минтрансе, которую раскрыла Генпрокуратура

По мнению Генпрокуратуры, изложенными в нынешнем иске, в 2009 г. указанные лица создали коррупционную схему, предполагающее незаконное обогащение за счет средств федерального бюджета.

Как полагает надзорное ведомство, средства федерального бюджета по госконтрактам поступали за счета «Защитаинфотранс», оттуда они поступали на счета «Инфорион» и «Статус Комплайнс», якобы аффилирированных с руководством «защитаинфотранс». Денежные средства переводились по госконтрактам, но Генпрокуратура полагает, что все необходимые работы «Защитаинфотранс» делала самостоятельно.

Всего с 2009 г. «Защиинфотранс» заключила контракты с «Инфорион» порядка 20 контрактов на сумму более 300 млн руб., со «Статус Комплайнс» - также порядка 20 контрактов на общую сумму более 200 млн руб. (с 2016 г.).

Затем денежные средства выводились в немецкую компанию SPI, совладельцами которой являются бывшая жена Семенова Ольга Корнилова и бывшая жена Парахина Анна Круглова. Далее денежные средства обналичивались и тратились на покупку недвижимости, транспортных средств и др., кроме того, из них выплачивались премии руководству «Защитаинфотранс».

Как ИТ-порядчики Минтранса связаны с семьями его руководства

ООО «Инфорион» была создана в 2006 г., ее первым гендиректором и владельцем 25% стал Александр Андрущенко. 75% получила компания ООО «Базис» (впоследствии переименована в «Нумерал»), занимающая оказанием услуг для владельцев железнодорожного транспорта. Долями в этой компании владеют Ольга Смирнова и Анна Круглова (по данным базы «Контур.Фокус», им принадлежит по 15%).

В 2008 г. Андрущенко покинул «Инфорион». Параллельно было создано ЗАО «Статус-Комплайнс», принадлежащее Максиму Бережном и возглавляемая Александром Каряка.

В 2015 г. компания была преобразована в ООО, в ней по 50% получили Андрущенко и Каряка. В 2019 г. Андрущенко стал гендиректором ООО «Статус-Комплаенс», а с 2025 г. он является ее единственным владельцем компании. Генпрокуратура полагает, что «Статус-Комплаенс» была создана Андрущенко за счет средств, заработанных от участия в «Инфорион», а сам он действует в интересах Парахина. Проверка Росфинмониторинга также установила, что «Инфорион» и «Статус-Комплаенс» аффилированы друг с другом.

В 2009-2011 г. единственным участником «Инфорион» была компания ООО «Грапет», принадлежащая Ольге Смирновой и Анне Кругловой (компания была ликвидирована в 2012 г.). По мнению Генпрокуратуры, средства, которые «Грапет» получал от «Инфорион», использовались для финансирования «Базис»/»Нумерал».

С 2011 г. «Ифорион» перешел в собственность Татьяны Кругловой (матери Анны Кругловой), в 2015 г. - Александра Селеменева. При этом в период с 2009 по 2016 гг. супруга Смирнова работала в «Инфорион» в должностях главного бухгалтера и финансового директора. В 2022 г. Смирнов стал владельцем 50% доли в «Инфорионе».

Генпрокуратура требует изъять у ответчиков денежные средства, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, включая квартиры, земельные участки, жилые дома, нежилые помещения, автомашины, машиноместа, мотоциклы, водные транспортные средства и др. Кроме того, Генпрокуратура требует передать в доход государства 100% в «Статус-Комплаенс», а от Смирнова передать 50% доли в «Инфорион» и обеспечить сохранность имущества компании.

Отдельно Генпрокуратура потребовала от ответчиков компенсировать 240 млн руб., которые в 2025 г. выручил Александр Селеменев от продажи земельных участков и расположенных на них жилых домах в г. Сергиев Посад Московской области.

Позиция ответчиков

Все ответчики отрицали свою вину и просили суд отклонить иск. Представитель Алексея Семенова сообщил, что его подзащитный имеет собственную позицию и хотел бы сообщить ее суду, но он находится в СИЗО и возможности принять участия в процессе ему не предоставили. При этом из-за большой частоты судебных заседаний по данному делу у него не было возможности встретиться со своим подзащитным в СИЗО и обсудить ситуацию.

Кроме того, материалы Генпрокуратуры были представлены на компакт-диске, ознакомиться с которым в СИЗО не было возможности, в связи с чем права Семенова, по мнению его защитника, были нарушены.

Супруга Смирнова также сообщила, что ее муж подал ходатайство в суд письмо об участие в процессе по видеоконференцсвязи, но к моменту вынесения вердикта в экспедицию суда утверждали, что не получали его. О невозможности ознакомиться с компакт-диском в СИЗО заявила и защита Парахина.

Адвокат Семенова обратил внимание, что доводы Генпрокуратуры основываются на мнении следователя, который ведет расследование уголовного дела его доверителя. Однако расследование дела еще не завершено и следователь может менять свое мнение. Более того, по сведению защитника, в конце 2025 г. расследование уголовного дело в отношении Семенова и Смирнова в части хищения бюджетных средств было прекращено.

В то же время свидетели, допрашиваемые судом в рамках данного гражданского иска, не были предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и могут поменять свои позиции. При этом если Генпрокуратура выиграет данный иск, то он может быть приобщен к уголовному делу как доказательство вины Семенова.

Супруга Смирнова Ольга признала в своем выступлении, что в конце 2000-х была совладельцем «Инфорион» (через «Грапет»), а затем работала в этой компании на руководящих должностях. При этом Смирнова заверила, что она не участвовала в принятии управленческих решений и заключении контрактов, а лишь занималась финансовой документации. Кроме того, дивиденды «Грапет» от участия в «Инфорион» составили лишь 800 тыс. руб., и Смирнова их не получала.

Дивиденды же от участия в «Нумерале» легально декларировались ответчиком. При этом «Грапет» не финансировал деятельность «Нумерала». Смирнова также добавила, что доходы «Инфорион» в 2006-2009 гг. составили 90 млн руб., при этом на контракты с «Защитаинфотранс» пришлось лишь 14 млн руб.

Откуда у ответчиков были средства на покупку недвижимости

Адвокат Парахина заявил, что его удивил «полет мысли Генпрокуратуры», так как их доводы ни чем не обоснованы. По мнению защитника, Генпрокуратура должна была обоснованность утверждение о несоответствии доходов и расходов подзащитным имущества, однако этого не было сделано. По мнению защитника, Генпрокуратура предложила суду самому в этом вопросе разобраться, тем самым «проявив неуважение к суду».

По мнению защитника Парахина, все фигурируемое в деле имущество его подзащитника (включая три квартиры в Москве и мотоцикл Harley Davidson) было приобретено на легальный, задекларированный доход. Причем речь даже не идет о дивидендах от участия в «Базис»/»Нумерал» (зарплата Парахина за 2021 г. составила 15 млн руб.).

Генпрокуратура считает, что доходы от участия в «Нумерале» были направлены на покупку ценных бумаг общей стоимостью 37 млн руб., которые хочет изъять надзорное ведомство. Однако в тот же период времени Парахин продал приватизированную квартиру в Москве за 37 млн руб., при этом стоимость приобретения указанных ценных бумаг составила 32 млн руб.

Адвокат Алексея Семенова рассказал суду, что его подзащитный еще в 1990-е работал в бизнесе: он был гендиректором двух коммерческих фирм - «Промстройэкспорт» и «Промстройсервис», а также совладельцем «Промстройсервис».

Объекты недвижимости, которые требует изъять Генпрокуратура, были приобретены на легальный, задекларированный доход, экс-замминистра транспорта также не имел возможности повлиять на продажу упомянутых земельных участков в Сергиевом Посаде, так как находится в это время в СИЗО.

Адвокат сына Семенова Максима сообщила, что основной доход ее доверителя обеспечивала его супруга, работавшая в ВТБ и «ВТБ-Арена», пока он сам получал образование.

Младший брат Алексея Семенова Николай сообщил суду, что он был одним из первых пользователей ПО для майнинга и смог на криптовалютах заработать порядка 6 млн руб. При этом ответчик признал, что данный доход он не декларировал, однако, по его мнению, это не является основанием для конфискации его имущества.

Ответчик также добавил, что их родители еще в советское время были высокопоставленными людьми и имели накопления, которые они потратили на недвижимость для детей. В том числе упомянутый земельный участок в Подмосковье площадью 4 гектара был приобретен самостоятельно – для создания фермерского хозяйства. «Они вложили в него душу и своими руками создавали там красоту», - сообщил Семенов.

При этом на данных землях были построены жилые дома, которые являются постоянным местом жительства для указанных лиц. Однако, поскольку формально участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения, эти дома не были зарегистрированы и, соответственно, их стоимость не будет учитываться при конфискации имущества. Кроме того, Семенов считает некорректным требование Генпрокуратуры об изъятии у него яхты «Азимут», так как правильное название данного транспортного средства – моторное судно.

Супруги Смирнова и Спасского также заявили, что имущество, которое пытаются у них изъять (включая автомобили Porsche Cayenne и Land Rover, квартира в Анапе и др.). также было приобретено на задекларированный доход.

Они также отвергли связь с земельными участками в Сергиевом Посаде, доход от продажи которых требует вернуть Генпрокуратура. Супруга Спасского обратила внимание, что они были приобретены в 2014 г. – до прихода его мужа в «Защитаинфотранс» - а проданы в 2025 г., когда ее супруг находился под запретом на совершение определенных действий.

Об опасности изъятия активов у бизнесменов

«Проще попасть под поезд, чем под кампанию», - такими словами начал свое эмоциональное выступление адвокат Александра Андрущенко. Он обратил внимание суда на большое количество антикоррупционных дел, которые заканчиваются изъятием имущества у бизнесменов. Адвокат предупредил, что скоро «коммерсанты закончатся», у них будет изъято имущество, а прокуроры не смогут создавать рабочие места и платить заработную плату. При этом защитник выражал надежду на объективное рассмотрение судом дела.

Также адвокат Анрущенко полагает, что Генпрокуратура попыталась «опровергнуть второй закон термодинамики и повернуть время вспять». Так, Андрущенко в 2008 г. покинул «Инфорион» и продал долю в компании. Причиной стал конфликт с другим совладельцем компании – Анны Кругловой (владела долей через «Базис»/»Нумерал»).

При этом коррупционная схема, по мнению Генпрокуратуры, была создана позже - в 2009 г. Деяния, инкриминируемые Семенову и Смирнову начались в 2012 г., Парахину и Спасскому – в 2020 г.

Адвокат Андрущенко не согласен с выводом Генпрокуратуры о том, что его доверитель на средства от «Инфорион» создал «Статус-Комплаенс». Однако дивиденды, полученные Андрущенко от «Инфорион» в 2008 г., составили лишь 20 тыс. руб при прожиточному минимуме на тот период времени – 8,3 тыс. руб.

ООО «Статус-Комплаенс» же был создан лишь в 2015 г., его уставной капитал составил 1 млн руб., из которых половина пришлась на вклад Андрущенко. «Видимо, Генпрокуратура думает, что Андрущенко где-то закопал те самые 20 тыс. руб., а потом они расцвели миллионами», - считает защитник.

«Статус-Комплаенс» действительно заключал контракты с «Защитаинфотранс», но они заключались на основе открытых, конкурсных процедур. При этом «Статус-Комплаенс» был лишь седьмым по объему контрактов поставщиков «Защитаинфотранс», тогда как первым (по словам защиты Андрущенко) был «Техносерв А/С». Более того, и для самого «Статус-Комплаенс» «Защитаинфотранс» не была основным клиентов.

За время своей работы «Статус-Комплаенс» получил прибыль в размере 1,8 млрд руб. Тогда как прибыль от контрактов с «Защитаинфотранс» составила лишь 13 млн руб. Основным же клиентом «Защитаинфотранс» была префектура Центрального административного округа Москвы. «Не очень-то и нужно было это сотрудничество», - заметил один из защитников Андрущенко.

Кроме того, «Статус-Комплайнс» работал в рамках гособоронзаказа, выполняя работы для «Воентелекома» (оператор связи Минобороны), «Кронштадт» (производитель БПЛА и пр.). В связи с этим компания заводила раздельные банковские счета. Деятельность «Статус Комплайнс» в рамках гособооронзаказа необходимо отделять от другой деятельности компании, подробности соответствующего взаимодействия могли бы опровергнуть выводы Росфинмониторинга об аффилированности «Статус Комплайнс» и «Инфорион», однако в рамках открытого судебного процесса секретные документы показывать нельзя.

Для изъятия имущества по антикоррупционному законодательству Генпрокуратура должна была доказать факт коррупционного правонарушения и факт извлечения дохода, подытожил адвокат Андрущенко. Однако, по его мнению, этого не произошло. В частности, не понятно, в чем составляла коррупционная составляющая в деятельности Андрущенко. «Должен же был быть какой-то cash-back!» - считает защитник. Изъятие активов «Статус-Комплаенс» приведет к прекращению деятельности компании, а семью Андрущенко оставит без жилья.