Россияне мечтают о возвращении иностранных компаний. Отечественный производитель не в моде
Десятки миллионов россиян очень хотят, чтобы в страну поскорее вернулись ушедшие из нее иностранные компании. Это и автогиганты, и разработчики ПО, а также производители мебели и киностудии. Об этом мечтают свыше половины населения страны, то есть около 82 млн человек.
Игры закончились
Россияне в массе своей хотят вернуться хотя бы в 2021 г., когда на рынке страны присутствовали десятки иностранных компаний, составлявших конкуренцию российским. Большинство из них решили уйти после начала СВО в конце февраля 2022 г.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89», о возвращении в страну иностранных компаний мечтают 56% россиян. Это примерно 82 млн человек. Опрос проводился в феврале и марте 2026 г., то есть это актуальное отношение граждан России к происходящему в стране. В опросе участвовали россияне старше 18 лет.
Активнее всего россияне мечтают о возвращении в Россию автомобильных брендов – об этом сообщили 41% опрошенных. Сейчас российский авторынок представлен в первую очередь китайскими и отечественными компаниями, а космических размеров утильсбор мешает гражданам привозить из-за рубеж автомобили нужных им брендов.
Дайте нам иностранный софт
Зарубежные разработчики ПО тоже массово покинули Россию в 2022 г. Это, в числе прочих, Microsoft, Oracle, Adobe, Atlassian, Autodesk и многие другие.
Российские вендоры, моментально оставшиеся без столь серьезных конкурентов, начали повышать цены на свое ПО. Однако далеко не все готовы импортозамещаться, и в первую очередь это касается частного бизнеса, на который пока не распространяется практика принудительного отказа от зарубежного софта.
За возвращение в Россию иностранных разработчиков ПО проголосовали 27% участников опроса. Это третий по популярности ответ – на втором месте с результатом 28% находятся киностудии и музыкальные лейблы, а на четвертом (25%) – производители мебели.
Кого еще не хватает россиянам
За минувшие четыре года россияне лишились иностранных продуктов в самых разных сферах, и не последняя из них – это сфера продуктов питания. Теперь им приходится платить в как минимум в полтора раза больше за те же товары, что и раньше, но теперь привезенные из-за рубежа по параллельному импорту. Полноценных российских аналогов у большинства из них так и не появилось.
За возвращение в Россию иностранных брендов продуктов питания и напитков проголосовали 23% респондентов, а 22% хотят, чтобы вернулись еще и бренды косметики. По 19% мечтают о возвращении иностранных авиакомпаний, турагентств и производителей самолетов. Участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответов.
Абсолютное меньшинство
Среди россиян нашлись и те, кто совершенно не желает, чтобы рынок их страны вновь стал более конкурентным за счет иностранных компаний. Они вовсе не хотят их возвращения.
Впрочем, россияне с такими взглядами оказались в абсолютном меньшинстве. Согласно результатам исследования, таковых набралось лишь 27%.
Молодежь не удержать
Проведенное исследование показывает, что молодые россияне совершенно не готовы мириться с текущим положением дел и активнее своих более старших соотечественников жаждут скорейшего возвращения иностранных компаний в Россию. Среди россиян в возрасте от 18 до 29 лет таковых абсолютное большинство – 84%.
В то же время тем, кому за 60, напротив, иностранные товары не очень-то и нужны. В этой возрастной группе за их возвращение проголосовали лишь 38%.
От пола стремление поскорее увидеть массовое возвращение в Россию иностранных компаний никак не зависит. Об этом мечтают 55% и 57% женщин.
Зато это зависит от размеров населенного пункта, притом зависимость здесь прямая. Чем крупнее город, тем активнее его жители мечтают вновь увидеть в России зарубежные компании. Для примера, в Москве таковых набралось 66%, а против возвращения проголосовали 24%.
А вот в городах с населением менее 100 тыс. человек за возвращение проголосовали 49% опрошенных, против – 32% респондентов. В селах возвращения ждут 32% респондентов, не ждут – 48%.