Россияне мечтают о возвращении иностранных компаний. Отечественный производитель не в моде

Десятки миллионов россиян очень хотят, чтобы в страну поскорее вернулись ушедшие из нее иностранные компании. Это и автогиганты, и разработчики ПО, а также производители мебели и киностудии. Об этом мечтают свыше половины населения страны, то есть около 82 млн человек.

Игры закончились

Россияне в массе своей хотят вернуться хотя бы в 2021 г., когда на рынке страны присутствовали десятки иностранных компаний, составлявших конкуренцию российским. Большинство из них решили уйти после начала СВО в конце февраля 2022 г.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89», о возвращении в страну иностранных компаний мечтают 56% россиян. Это примерно 82 млн человек. Опрос проводился в феврале и марте 2026 г., то есть это актуальное отношение граждан России к происходящему в стране. В опросе участвовали россияне старше 18 лет.

Активнее всего россияне мечтают о возвращении в Россию автомобильных брендов – об этом сообщили 41% опрошенных. Сейчас российский авторынок представлен в первую очередь китайскими и отечественными компаниями, а космических размеров утильсбор мешает гражданам привозить из-за рубеж автомобили нужных им брендов.

Дайте нам иностранный софт

Зарубежные разработчики ПО тоже массово покинули Россию в 2022 г. Это, в числе прочих, Microsoft, Oracle, Adobe, Atlassian, Autodesk и многие другие.

Терпеть ограничения ради поддержки отечественных (и китайских) производителей россияне не хотят

Российские вендоры, моментально оставшиеся без столь серьезных конкурентов, начали повышать цены на свое ПО. Однако далеко не все готовы импортозамещаться, и в первую очередь это касается частного бизнеса, на который пока не распространяется практика принудительного отказа от зарубежного софта.

За возвращение в Россию иностранных разработчиков ПО проголосовали 27% участников опроса. Это третий по популярности ответ – на втором месте с результатом 28% находятся киностудии и музыкальные лейблы, а на четвертом (25%) – производители мебели.

Кого еще не хватает россиянам

За минувшие четыре года россияне лишились иностранных продуктов в самых разных сферах, и не последняя из них – это сфера продуктов питания. Теперь им приходится платить в как минимум в полтора раза больше за те же товары, что и раньше, но теперь привезенные из-за рубежа по параллельному импорту. Полноценных российских аналогов у большинства из них так и не появилось.

За возвращение в Россию иностранных брендов продуктов питания и напитков проголосовали 23% респондентов, а 22% хотят, чтобы вернулись еще и бренды косметики. По 19% мечтают о возвращении иностранных авиакомпаний, турагентств и производителей самолетов. Участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответов.

Абсолютное меньшинство

Среди россиян нашлись и те, кто совершенно не желает, чтобы рынок их страны вновь стал более конкурентным за счет иностранных компаний. Они вовсе не хотят их возвращения.

Впрочем, россияне с такими взглядами оказались в абсолютном меньшинстве. Согласно результатам исследования, таковых набралось лишь 27%.

Молодежь не удержать

Проведенное исследование показывает, что молодые россияне совершенно не готовы мириться с текущим положением дел и активнее своих более старших соотечественников жаждут скорейшего возвращения иностранных компаний в Россию. Среди россиян в возрасте от 18 до 29 лет таковых абсолютное большинство – 84%.

В то же время тем, кому за 60, напротив, иностранные товары не очень-то и нужны. В этой возрастной группе за их возвращение проголосовали лишь 38%.

От пола стремление поскорее увидеть массовое возвращение в Россию иностранных компаний никак не зависит. Об этом мечтают 55% и 57% женщин.

Зато это зависит от размеров населенного пункта, притом зависимость здесь прямая. Чем крупнее город, тем активнее его жители мечтают вновь увидеть в России зарубежные компании. Для примера, в Москве таковых набралось 66%, а против возвращения проголосовали 24%.

А вот в городах с населением менее 100 тыс. человек за возвращение проголосовали 49% опрошенных, против – 32% респондентов. В селах возвращения ждут 32% респондентов, не ждут – 48%.