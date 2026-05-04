Китайский суд запретил увольнять ИТ-шника ради замены его нейросетями

Компании в Китае не могут в одностороннем порядке увольнять сотрудников или сокращать им зарплату из-за технического прогресса, сделал вывод суд по итогам инцидента. Власти страны пытаются стабилизировать рынок труда, но сохранить ее позиции в мировой гонке технологий искусственного интеллекта.

Сокращение штата

Китайский суд признал незаконным увольнение сотрудников из-за внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет Bloomberg. В судебном заявлении отмечается, что основания, приведенные руководством компании, не попадают под юридические критерии, позволяющие расторгнуть трудовой договор.

В мае 2026 г. суд в китайском Ханчжоу признал незаконным увольнение сотрудника, чьи функции работодатель планировал заменить ИИ. Quality assurance (QA)-инженера Чжоу Лу (Zhou Lu) с 2022 г. работал в технологической компании в провинции Чжэцзян.

QA-инженер — это инженер по тестированию программного обеспечения (ПО), проверяющий его качество на всех этапах ИТ-разработки: от сбора требований и согласования архитектуры проекта до контроля работоспособности перед релизом для пользователей. Это отличает его от ИТ-тестировщика, который подключается к работе только на этапе готового ИТ-продукта. QA-инженеры делятся на мануальщиков и автоматизаторов. Первые проверяют документацию, код, интерфейс и другие части ПО вручную, прокликивая кнопки и вычитывая текст на соответствие требованиям. Вторые же используют для этого разные ИТ-инструменты — библиотеки и фреймворки, например Pytest для Python.

В обязанности Чжоу Лу включали проверку корректности ответов больших языковых моделей и фильтрацию нежелательного контента. Позднее работодатель принял решение частично автоматизировать эти процессы c помощью нейронных сетей, предложив сотруднику понижение в должности и сокращение заработной платы с $3 661,26 до $2 196,76 в месяц.

Судебное решение

После отказа сотрудника принять новые условия трудового договора, работодатель расторг с Чжоу Лу контракт, мотивировав это проведением реструктуризации внутри компании, и предложили компенсацию в размере $46 424,78.

В 2026 г. сотрудник обжаловал решение работодателя в судебном порядке и добился дополнительной выплаты. Попытка компании оспорить судебное решение оказалась безуспешной. Суд не установил признаков ухудшения финансового положения организации, а также иных объективных причин, обосновывающих расторжение трудового договора.

Защита трудовых прав

Решение суда отражает растущее внимание регуляторов Китая к вопросам занятости и защиты трудовых прав сотрудников в условиях активного внедрения ИИ-технологий.

По итогам 2025 г. объем рынка ИИ в Китае достиг $175,68 млрд, а количество профильных компаний превысило 6,2 тыс.

Представители отраслевых органов, включая комитет при Министерстве промышленности и информатизации Китайской Народной Республики (КНР), отмечают неизбежность структурных изменений на рынке труда. Вместе с тем бизнесу в Китае рекомендуется обеспечивать справедливые компенсации и предлагать сотрудникам альтернативные позиции при внедрении автоматизации.

Массовые увольнения в России

Сбербанк, крупнейший банк в России, наметил масштабную волну увольнений. Как писал CNews в ноябре 2025 г. со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа, банк намерен сократить тех людей, на которых ему укажет робот.

Нейронные сети финансовой организации научились вычленять неэффективных сотрудников среди общей массы работников банка. По каким именно критериям алгоритмы, написанные одними людьми, будут судить об эффективности других, Герман Греф уточнять не стал.

Также глава Сбербанка не уточнил, сколько именно человек останутся без работы по решению ИИ — он отметил лишь, что таковых наберется 20% из числа неэффективных. Почему было решено оставить 80% таких сотрудников, и как именно банк будет решать, Сбербанк не раскрывает и в 2026 г.

Заявление Германа Грефа об увольнении 20% неэффективных сотрудников моментально раскритиковал Президент России Владимир Путин. Он заявил главе Сбербанка, что «нет неэффективных сотрудников, есть сотрудники, с которыми вы плохо работали». «В конечном итоге неэффективные сотрудники у неэффективных руководителей. Если есть что-то неэффективное в организации, то к сожалению, в этом есть моя доля ответственности. Я с этим согласен», — ответил Греф.

Численность сотрудников группы Сбербанка к концу сентября 2025 г. составляла 294,6 тыс. человек. Банк активно сокращает свой штат — за неполный 2025 г. он оставил без работы 13,5 тыс. человек. Это примерно 4,4% от общего числа работников банка на конец 2024 г., тогда в его штате числилось 308,1 тыс. человек.