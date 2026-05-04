Закрыт сервис – «наследник» уникального поисковика, запущенного до «Яндекса» и Google

Ask.com больше не работает

Сервис Ask.com, ранее известный как Ask Jeeves, уникальный представитель рынка инструментов для поиска в Сети образца конца XX века, объявил о прекращении работы. По сообщению TechCrunch, платформа не принимает посетителей с 1 мая 2026 г.

На сайте Ask.com в настоящее время размещено сообщение следующего содержания: «В связи с тем, что IAC [владелец сервиса] продолжает фокусироваться на приоритетных направлениях бизнеса, мы приняли решение прекратить работу нашего поискового бизнеса, к которому относится и Ask.com. После 25 лет ответов на вопросы со всего мира Ask.com официально закрыт 1 мая 2026 года».

Сервис Ask Jeeves («Спроси Дживса») был запущен в 1996 г. В отличие от поисковых движков, представленных в интернете на тот момент, Ask Jeeves был ориентирован на распознавание запросов пользователя, сформулированных естественным языком. Издание TechCrunch называет Ask Jeeves предшественником современных чат-ботов, работающих на основе больших языковых моделей.

Талисман сервиса – виртуальный слуга Дживс, имя которого легло в основу его названия, отсылает к персонажу рассказов и романов «Дживc и Вустер» (Jeeves and Wooster) британского писателя Пелама Гренвиллла Вудхауса (Pelham Greenville Wodehouse) – находчивому камердинеру Реджинальду Дживсу.

В одноименном британском же комедийном сериале 1990-х гг. по мотивам произведений Вудхауса, который транслировался в том числе и в России, роль слуги Дживса и его господина Вустера исполнили популярные актеры Стивен Фрай (Stephen Fry) и Хью Лори (Hugh Laurie).

Жизнь в тени Google и других

Поисковая система на протяжении большей части времени своего существования – без малого 30 лет – находилась в тени более успешных конкурентов, в том числе Google, появившегося двумя годами позже – в 1998 г.

Помимо Google и Ask Jeeves, в 1990-е гг. на рынке поиска в Сети тогда были представлены, к примеру, каталог ссылок Yahoo! (запущен в 1994 г.), AltaVista (1995), Lycos (1994), Excite (1995) а также российские «Апорт» (1996 г.), «Рамблер» (1996) и «Яндекс» (1997 г.).

Дальнейший успех Google в значительной степени был обусловлен применением инновационного алгоритма ссылочного ранжирования PageRank, который позволял определять «авторитетность» веб-страницы на основе количества и «качества» обратных ссылок.

В 2004 г. Ask Jeeves купила ранее упомянутый Excite за $343 млн, что позволило сервису удвоить долю на поисковом рынке.

IPO и эпоха IAC

В 1999 г. Ask Jeeves провел IPO. Компания вышла на Нью-Йоркскую биржу Nasdaq, распродав 3 млн акций по цене $14 за штуку. В течение первого дня торгов ценные бумаги подорожали на 364%, сперва дойдя до уровня $77 за акцию, а затем откатившись к $65.

В 2005 г. Ask Jeeves был приобретен американской интернет-корпорацией Inter-Active Corp (IAC) за сумму около $1 млрд и вскоре лишился как своего оригинального названия, превратившись в более лаконичный Ask (Ask.com), так и маскота. Свое решение об отправке Дживса на заслуженный отдых руководство IAC объяснило опасениями по поводу того, что пользователям его образ и исполняемые им функции могут показаться непонятными в новых реалиях поискового рынка.

Манипуляции с брендом не принесли ожидаемого IAC результата – уход в минимализм по примеру Google не позволил сервису добиться значительного расширения аудитории, и в 2010 г. холдинг решил вернуть Ask к его корням, сосредоточившись на формате «вопрос-ответ» наподобие того, что сегодня предлагает Quora. Тогда же председатель совета директоров IAC Барри Диллер (Barry Diller) публично признал, что Ask не способен составить конкуренцию Google.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте IAC, ask.com «за 25 существования посетили 245 млн человек, что соответствует примерно 3% от общей численности населения планеты».

По данным StatCounter, в апреле 2026 г. безусловным лидером глобального рынка поиска в интернете являлся Google с долей в более чем 90%. Второе и третье место заняли Microsoft Bing (5,13%) и Yahoo! (1,49%). Кроме того, в первую пятерку вошли «Яндекс» (1,19%), DuckDuckGo (0,71%) и Baidu (0,45%).