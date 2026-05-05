Ответный удар. После неудачной попытки купить Qualcomm, Intel забрала у нее топ-менеджера с 25-летним стажем

Intel переманила ветерана Qulalcomm Алекса Катузиана, который проработал в ней 25 лет. Полтора года назад Qualcomm возжелала купить Intel на фоне ее финансовых проблем, но в итоге отказалась от этой затеи, однако позже забрала у нее несколько ценных кадров.

25 лет в прошлом

Компания Intel приняла в свой штата Алекса Катузяна (Alex Katouzian), пишет портал TechSpot. Он перешел в Intel спустя 25 лет работы в компании Qualcomm.

Как и Intel, Qualcomm – это разработчик процессоров, но не х86, она делает ставку на чипы с архитектурой ARM. Своих фабрик, в отличие от Intel, у нее нет, но это помешало ей поставить свои CPU в подавляющее большинство современных смартфонов и планшетных компьютеров и замахнуться на сегмент ноутбуков.

Катузян присоединился к Qualcomm в самом начале XXI века. Его карьера в компании началась с должности старшего инженера, и за четверть века он дослужился до поста исполнительного вице-президента и генерального директора группы мобильных приложений, вычислительных систем и расширенной реальности.

Intel собирает новую гвардию специалистов с многолетним опытом

В Intel Катузян будет курировать потребительские процессоры и «физический искусственный интеллект», отмечает Tom’s Hardware. Физический искусственный интеллект или Physical AI представляет собой отдельный класс ИИ‑систем, предназначенных для управления роботами, дронами, автономным транспортом и пр. Назван он так потому, что он взаимодействует с окружающим миром через «тело», в котором находится – через корпуса роботов, дронов и пр.

В отрасли Катузян признан ключевой фигурой в глобальном масштабировании мобильных и вычислительных платформ Qualcomm. Также он внес значительный вклад в развитие самой отрасли полупроводников, включая расширение мобильных платформ Snapdragon и продвижение Qualcomm в области ПК и XR-вычислений.

Таинственная сделка

К моменту выхода материала ни сам Катузян, ни Intel не раскрывали всех условий сделки между ними. Нет данных но предложенной ему зарплате, ни о дополнительных бонусах, ради которых он променял успешную карьеру в не менее успешной Qualcomm и перешел в компанию, которая едва выбралась из гигантской финансовой ямы.

Qualcomm тоже пока не делала заявлений по поводу ухода Катузяна. Кто займет его место, в компании не сообщают.

В Intel Катузян занял должность исполнительного вице-президента и генерального директора группы клиентских вычислений и физического искусственного интеллекта. По словам Intel, эта должность позволит привести традиционный бизнес компании, ориентированный на ПК, в соответствие с новыми системами на основе ИИ, охватывающими робототехнику, автономные машины и периферийные устройства.

Отметим также, что в конце 2024 г. Qualcomm хотела купить Intel, но в итоге передумала.

Око за око?

Нельзя исключать, что переманивание Катузяна – это ответ Intel на аналогичные действия со стороны Qualcomm. За последние два года в Qualcomm перешло несколько опытных сотрудников Intel, и среди них – Сайлеш Коттапалли (Sailesh Kottapalli).

Коттапали проработал в Intel 28 лет. Как сообщал CNews, он ушел в Qualcomm в начале 2025 г. В Intel он участвовал в разработке серии процессоров Xeon в роли ведущего инженера. В Qualcomm он занял пост старшего вице-президента.

В феврале 2026 г. ситуация повторилась. На этот раз из Intel в Qualcomm переметнулся Кевин О’Бакли (Kevin O’Buckley), ранее возглавлявший контрактное подразделение (Intel Foundry Services), развитие которого Intel считает стратегически важным для себя. Оно занимается разработкой и производством интегральных микросхем.

О’Бакли проработал в Intel немногим менее двух лет. В Qualcomm ему поручено курировать глобальные операции компании.

Где один, там и второй

Вместе с Катузяном новую должность в Intel получил и Пушкар Ранаде (Pushkar Ranade), который, впрочем, ниоткуда не переходил. Он работает в Intel более 10 лет и теперь назначен техническим директором корпорации. На протяжении последних нескольких месяцев Ранаде был врио технического директора Intel.

Согласно Intel, в обязанности Ранаде на новой должности будут входить руководство технологической стратегией компании, курирование специальных технологических инициатив и развитие таких перспективных областей, как квантовые вычисления, нейроморфные вычисления, фотоника и передовые материалы. Он также будет выполнять функции руководителя аппарата генерального директора компании.

Всем ИИ, бизнесмены

В других крупнейших ИТ-компаниях США происходят аналогичные метаморфозы. Многие из них тоже активно поворачиваются в сторону искусственного интеллекта.

Например, ранее в Microsoft появилось специализированное подразделение по нейросетям, во главе которого встал соучредитель ИИ-корпорации DeepMind Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman).

Интернет-гигант Google также привлек ведущих специалистов в области робототехники, чтобы внедрить ИИ в физические системы.

Геннадий Ефремов

