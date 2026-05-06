Минцифры на пороге масштабной реорганизации. К уходу готовятся сразу два замминистра

Минцифры могут покинуть два замминистра – Сергей Кучушев и Александр Шойтов. Первый курирует сразу три департамента – экономики и финансов; развития ИT-отрасли; развития цифровых компетенций и образования. Шойтов управляет департаментом информбезопасности. Причины их ухода не разглашаются. Решение уходу Шойтова пока не принято.

Редеющие ряды Минцифры

Российское Минцифры в обозримой перспективе может недосчитаться сразу двух заместителей министра. Как пишет РБК, к уходу из ведомств готовятся Александр Шойтов и Сергей Кучушев.

Шойтов курирует департамент информационной безопасности, тогда как задач у Кучушева существенно больше. В его ведении сейчас находятся департаменты экономики и финансов, развития ИT-отрасли, а также развития цифровых компетенций и образования.

О скором уходе Кучушева и Шойтова РБК сообщили четыре источника на телекоммуникационном и ИT-рынках. Один из них заявил, что окончательное решение по уходу Шойтова «пока не принято». Про Кучушева он ничего не говорил.

Минцифры на пороге масштабных перемен

К моменту выхода материала официальных комментариев Минцифры не поступало. Редакция CNews обратилась в ведомство за подтверждением информации и ожидает ответа.

Увольнений будет больше?

По данным РБК, увольнением одних только Шойтова и Кучушева кадровые перестановки в Минцифры не ограничатся. В настоящее время, по информации издания на рассмотрении находится вопрос ухода врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Евгения Хасина.

На этой должности Хасин работает совсем недолго – всего два с половиной года, с ноября 2023 г. Он пришел на смену Владимиру Бенгину, который ушел из Минцифры и начал работать в ИБ-компании ГК «Солар» (с декабря 2024 г. находится в собственности «Ростелекома»).

В «Соларе» Бенгин занял пост директора по продуктовому развитию. Куда и на какие должности перейдут Хасин, Шойтов и Кучушев, к моменту выхода материала информации не было.

Отметим также, в марте 2026 г. из Минцифры ушла Айсалу Бадягина. Это экс-заместитель Хасина, и сейчас она работает в аппарате Правительства России, поделился источник РБК.

Все по-новому

По информации издания, в Минцифры назревает грандиозная реорганизация. В последний раз значимые изменения в ведомстве происходили в сентябре 2020 г., когда оно сменило название с Минкомсвязи на Минцифры.

Согласно источникам РБК, реорганизация в данном случае подразумевает под сбой изменения в структуре департаментов, а также в том, за что они отвечают. Среди прочего: департамент развития облачных сервисов может быть объединен с департаментом развития искусственного интеллекта и больших данных.

цифровизация

Наряду с этим полномочия нынешнего департамента развития цифровых компетенций и образования, который сейчас курирует Кучушев, могут быть переданы другому департаменту. Какому именно – пока неизвестно.

Часть направлений деятельности департамента информационной безопасности (его курирует Шойтов) могут быть перераспределены между другими департаментами Минцифры. Что немаловажно, часть из них может перейти ФСБ и ФСТЭК, утверждают два собеседника РБК.

От меньшего к большему и обратно

Во главе Минцифры с января 2020 г. находится Максут Шадаев. Именно при нем ведомство получило новое название, и при нем же оно начало расти и расширяться.

Так, в 2021 г. количество заместителей Шадаева увеличилось с девяти до 10. В том же году подросло и число департаментов – было 15, стало 18.

Два года спустя департаментов стало еще больше – открылся департамент развития искусственного интеллекта и больших данных. С тех пор количество департаментов и замминистра не менялось – первых по-прежнему 10, с учетом статс-секретаря, вторых все еще 19, указано на официальном сайте Минцифры.

По словам собеседников РБК, Минцифры занимается своей реорганизацией на протяжении как минимум последних полутора месяцев. В результате штат сотрудников министерства может сократиться на 15%.

Геннадий Ефремов

