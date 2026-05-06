В России запретили легендарный развлекательный ресурс и два сайта с анекдотами

Суд запретил развлекательный ресурс «Яплакал», а также два сайта с анекдотами. Причинами стало размещение на ресурсах контента, нарушающего законодательства в сфере межнациональных взаимоотношений.

Запрет сайта yaplakal.com

Чертановский районный суд Москвы вынес решение о запрете доступа к развлекательному сайту «Яплакал» (yaplakal.com). Об этом первым сообщил Telegram-канал Baza. По данным ресурса решение было вынесено по иску районной прокуратуры.

Причиной своего решения суд называет нарушение законодательства в сфере межнациональных взаимоотношений. Помимо «Яплакал», под запрет попали еще два ресурса с анекдотами. Судя по фото решения судов выложенного ресурсом, речь идет о сайтах «Анекдотов Стрит» (anekdotovstreet.com) и anekdoto.net, который в настоящее время не работает.

«В ходе проверки установлено, что на этих ресурсах в открытом доступе есть материалы унижающие человеческое достоинство и оскорбляющие людей по национальному или фарсовому признаку, - цитирует Baza решение суда. - Зайти на сайт может кто угодно - регистрация и пароль не требуются - поэтому доступ к ним необходимо запретить».

Позиция администрации «Яплакал»

В сообщении на сайте «Яплакал» говорится, что официальных жалоб в администрацию ресурса не поступало, при этом все жалобы Роскомнадзора (ведомство по надзору за СМИ и интернетом) «всегда выполняются, все запросы всегда обрабатываются».

В то же время пока блокировка «Яплакал» и «Анекдотов Строит» не началась, в Едином реестре запрещенной информации, который ведет Роскомнадзор, указанных ресурсов нет. Пресс-служба Роскомнадзора не ответиа на запрос CNews по данному вопросу.

«Яплакал» - развлекательный ресурс, созданный в 2004 г. в Перми. Ресурс построен на основе пользовательского контента, основными темами являются «фотожабы», «смешные видеоролики», анекдоты, публикации различной тематики с возможностью голосования за них и пр.

На ресурсе зарегистрированы 485 тыс. пользователей. Посещаемость составляет около 60 млн пользователей в месяц. В 2016 г. директором по развитию проекта был предприниматель Константин Шумов.

Ресурс трижды становился обладателем «Премии Рунета». При этом в 2021 г. Brand Analytics писал, что «Яплкал» входит в число ресурсов с наиболее агрессивными комментариями: доля соответствующего контента достигает 30%.

Как Чертановский суд борется с нарушениями в интернете

Согласно картотеке Мосгорсуда, Чертановский районный суд часто выносит решения о запрете тех или иных интернет-сайтов. Истцом выступает Нагатинской межрайонный прокурор Дамир Сабитов.

В числе последних запрещенных были сайты с порнографической информацией, ресурс с продажей акаунтов для каршеринга и сайт с оказанием платных медицинских услуг за криптовалюту.