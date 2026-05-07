Госфильмофонд заплатит сотни миллионов спецам по PHP и PostgreSQL за объединение своих интернет-ресурсов в единую платформу

Госфильмофонд России создает единую технологическую онлайн-платформу, которая объединит все сайты учреждения, автоматизирует оказание услуг и предоставит доступ к уникальному киноархиву. Новая система включит онлайн-кинотеатр с возможностью заказа фрагментов фильмов, корпоративный портал для сотрудников, продажу билетов и сувениров, а также современную подсистему хранения данных.

Цифровая трансформация культурного наследия

Как выяснил CNews, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный фонд кинофильмов России» (Госфильмофонд России) создает собственную онлайн-платформу, которая объединит их разрозненные интернет-ресурсы и автоматизирует процессы основной деятельности учреждения.

Работы направлены на повышение доступности уникального медиаконтента, услуг хранения и лицензирования киноматериалов.

Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок в опубликованном 30 апреля техническом задании. Заявки на участие в электронном аукционе Госфильмофонд принимает до 18 мая. На разработку выделено 242,5 млн руб.

Основная цель проекта — формирование единого информационного пространства, в котором будут объединены существующие сайты Госфильмофонда, созданы новые цифровые сервисы и обеспечена сквозная навигация с единообразным пользовательским интерфейсом, указано в документах.

Проект предполагает интеграцию с уже имеющимися информационными системами учреждения, включая системы учета кадров, документооборота и учета товаров. Особое внимание уделяется применению единого брендбука, что гарантирует визуальную идентичность всех сайтов, а также созданию возможности для будущего развития тематических микросайтов без потери совместимости с основной архитектурой.

Что войдет в новую платформу

В рамках ЕТОП будут созданы или модернизированы более десяти самостоятельных сайтов. Среди них — обновленный основной сайт Госфильмофонда России с ключевой информацией об учреждении и возможностью подачи заявок на услуги, включая прием на государственное хранение обязательного экземпляра фильма.

Также будут разработаны сайт кинотеатра «Иллюзион» с полноценной продажей билетов и афишей, сайт Московского международного фестиваля архивных фильмов, сайт телеканала «Госфильмофонд. Машина времени» и сайт онлайн-архива, где пользователи смогут заказывать фрагменты фильмов.

Отдельное место занимает создание корпоративного портала для сотрудников Госфильмофонда, который обеспечит заказ внутренних услуг — от пропусков до служебного автотранспорта — а также интеграцию с мессенджером МАКС и Active Directory.

В составе платформы появятся онлайн-магазин сувенирной и книжной продукции, сайт Академии Госфильмофонда, сайт журнала «Вестник Госфильмофонда России», сайт Технического комитета по стандартизации «Кинематография» и шаблон для создания сайтов-визиток режиссеров, на базе которого будет реализован проект «Тарковский. Хроника».

Автоматизация услуг

Платформа должна автоматизировать целый ряд процессов: получение сведений о коллекции кинофильмов, поиск и заказ фильмовых материалов, подачу заявок на услуги (включая прием обязательного экземпляра фильмов), а также предоставление лицензий на использование аудиовизуальных произведений, права на которые принадлежат Госфильмофонду. В электронный вид будут переведены 15 услуг из действующего прейскуранта.

Ключевой составляющей является подсистема управления видеоконтентом для онлайн-архива. Она позволит вести каталог видеоматериалов, автоматически создавать прокси-копии низкого качества для предпросмотра, а также по заказу пользователя транскодировать фрагменты в высоком разрешении (вплоть до FullHD и Apple ProRes) с возможностью наложения водяных знаков и скрытой маркировки для защиты от нелегального распространения. Встроенный видеоплеер даст возможность выделять временные фрагменты, добавлять их в корзину и оплачивать через интегрированный платежный шлюз.

Кроме того, создается система хранения и управления данными, которая объединит существующие базы учета фильмовых материалов, научно-технической информации и электронного архива документов.

В настоящее время в фонде хранится более 1,2 млн записей о единицах хранения — пленочных, цифровых и аналоговых носителях. Новая подсистема обеспечит учет движения материалов, инвентаризацию, контроль климатических условий в хранилищах и формирование десятков видов отчетов. Также будет выполнена миграция данных из устаревшего ПО «E-Arch», приобретенного еще в 2009 г.

Технологические требования

Проект предъявляет высокие требования к архитектуре и надежности. Платформа должна использовать гибридный подход, сочетая микросервисы для интеграции и критичных к масштабированию компонентов с модульным монолитным ядром для стабильных функций.

В качестве системы управления базами данных выбрана PostgreSQL, языки программирования — преимущественно PHP.

Все компоненты должны поддерживать горизонтальное и вертикальное масштабирование, а пользовательские интерфейсы — корректно отображаться на мобильных устройствах (адаптивная верстка) и в актуальных версиях браузеров Google Chrome, Yandex Browser, Firefox, а также встроенных браузерах Android и Safari на iOS.

Особое внимание уделено информационной безопасности. Платформа должна включать модули логирования, авторизации и ролевого доступа, мониторинга, криптографической защиты данных, а также антиспам-защиты и защиты от DDoS-атак.

Пароли пользователей не могут храниться в открытом виде, запрещено использование небезопасных протоколов аутентификации. Предусмотрено разграничение ролей — от неавторизованного посетителя до администратора и менеджера контента — с фиксацией всех значимых событий. При этом сообщения об ошибках для пользователей выводятся в обобщенном виде без технических деталей, что предотвращает утечку информации.

Кроме того, в рамках отдельного этапа будет спроектирована система обеспечения информационной безопасности (СОИБ) с разработкой модели угроз, технического задания и организационно-распорядительной документации.