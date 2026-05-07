Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»

Правоохранители в России раскрыли двоих предполагаемых участников крупной преступной схемы. По версии следствия, работая в Многофункциональном центре, за 300 руб. продавали доступ к чужим аккаунтам на портале «Госуслуги». Он размещал объявления в сети и за деньги помогал восстанавливать доступ, фактически передавая заказчикам контроль над чужими учетными записями.

Дополнительная подработка

Работник Многофункционального центра (МФЦ) продал доступ к «Госуслугам» за 300 руб., об этом информирует официальный Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД) России.

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали двоих подозреваемых в неправомерном доступе к компьютерной информации и попытке хищения денежных средств с банковского счета.

Оперативными мероприятиями установлено, что уроженец Кабардино-Балкарской Республики в возрасте 33 лет, работая в МФЦ своего региона, использовал служебное положение в корыстных целях. Он размещал на популярной ИТ-площадке объявлений предложения о платном содействии в восстановлении доступа к личным кабинетам на портале государственных услуг. Получая от заказчиков паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и номера телефонов третьих лиц, за вознаграждение в размере 300 руб. он предоставлял доступ к чужим аккаунтам.

Организованная группа

Одним из клиентов сотрудника МФЦ стал житель Екатеринбурга в возрасте 36 лет. Получив несанкционированный доступ к учетной записи жителя Сургута в возрасте 54 лет, он дистанционно оформил на имя потерпевшего цифровую банковскую карту. Впоследствии карта была перепродана неустановленным лицам за 10 тыс. руб. Новые владельцы карты предприняли попытку оформить на имя потерпевшего онлайн-займ в размере 70 тыс. руб. Однако довести преступление до конца не удалось: благодаря заранее установленному гражданином самозапрету на выдачу кредитов, о чем писал CNews.

По данным УБК МВД, в ходе обысков по местам проживания обоих злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли порядка 20 мобильных телефонов, банковские карты и иные предметы, представляющие интерес для расследования их противоправной деятельности

Уголовные дела

Следователем МВД России по г. Сургуту в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных части два статьи 272 и части три статьи 30, пункта «Г» части три статьи 158 Уголовного кодекса (УК) России.

В отношении жителя Екатеринбурга избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а уже бывший работник МФЦ отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

7 мая 2026 г. полицейские устанавливают возможные другие эпизоды их противоправной деятельности и соучастников криминальной схемы.

Доступ к финансовой информации

Как информировал CNews в 2025 г., «Госуслуги» совершенствуют защиту учетных записей пользователей. Для борьбы с мошенниками принято еще одно нововведение, если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа.

Никому никогда не сообщайте логин, пароль и сведения о втором факторе защиты, например код из SMS.

К каким разделам может быть ограничен доступ: доходы и налоги; работа и пенсия; льготы и выплаты. Кроме того, при подозрении на взлом аккаунта, как и раньше, будет ограничена возможность войти с помощью «Госуслуг» на чувствительные ресурсы. Например, нельзя будет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций (МФО) или активировать мобильное приложение «Госключ».

Получить доступ к аккаунту «Госуслуг» можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из SMS. Если это случилось и учетной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения. У пользователя будет 72 часа, чтобы вернуть доступ к «Госуслугам».

Сам же доступ к разделам будет разблокирован в течение 72 часов. Если он нужен раньше, обратитесь лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.