Учредитель ИT-компании заочно арестован за хищение 800 млн у Генпрокуратуры

Суд арестовал заочно Евгения Овчарова, создателя ИТ-компании «Пармалогика», получавшей крупные госзаказы. До того, как организовать собственный бизнес пермский предприниматель трудился в другом софтверном господрядчике — «Прогноз», который попал в реестр недобросовестных поставщиков и обанкротился.

Заочный арест

Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест учредителя ООО ИТ-компании «Пармалогика» Евгения Овчарова, сообщил «Интерфакс».

Правоохранительные органы получили право заключить Овчарова под стражу сроком на два месяца в случае экстрадиции или депортации, либо с момента его фактического задержания на территории России.

Овчаров и другие неустановленные лица, по версии следствия, похитили бюджетные денежные средств в размере свыше 800 млн руб., выделенных Генеральной прокуратуре России на развитие ведомственного ПО.

ООО «Пармалогика» находится в процессе ликвидации и банкротства, инициированном в апреле 2025 г. в связи с резким падением выручки на фоне судебных разбирательств, в том числе с Генеральной прокуратурой.

Претензии Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура в 2021 г. подавала иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 914 млн руб. с пермского ООО «Пармалогика», выполнявшего для ведомства работы по созданию и технической поддержке системы правовой статистики.

В январе 2025 г. Арбитражный суд Москвы, рассматревший в закрытом режиме требования Генпрокуратуры России и ООО «Свенти», постановил истребовать эту сумму с «Пармалогики».

ООО «Пармалогика» (Parma Technologies Group), разработчик прикладных систем с применением технологий интеграции и обработки больших массивов данных, было зарегистрировано шестого апреля 2016 г. Его гендиректором и единственным учредителем выступал Евгений Овчаров.

Неудачная карьера Овчарова

До того, как создать собственный бизнес Овчаров работал заместителем гендиректора пермской компании «Прогноз».

В 2017 г. «Прогноз» по требованию двух госзаказчиков (ГБУ «Национальное агентство «Информационный центр при главе республики Саха (Якутия)» и департамента экономики Тюменской области) был включен в реестр недобросовестных поставщиков. В 2017 г. АО «Прогноз» было признано банкротом, а в январе 2025 г. суд постановил завершить процедуру реализации имущества его основателя и экс-президента Дмитрия Андрианова.

Овчаров в 2016 г. ушел из «Прогноза», в котором работал с 1998 г. Вслед за ним заявления об уходе написали около 200 работников. «Прогноз» тогда занимался созданием и внедрением федеральной информсистемы «На Дальний Восток» (для раздачи гражданам «бесплатных гектаров») по договору с Министерством по развитию Дальнего Востока.

Позже компания Parma Technologies Group получила контракт на доработку и сопровождение ИС «На Дальний Восток». Евгений Овчаров лично представлял систему Владимиру Путину во время рабочего визита Президента в Пермь.

В 2019 г. ООО «Пармалогика» уже стало одним из крупнейших подрядчиков пермского минсвязи с контрактами на 456,9 млн руб. Среди заказчиков общества также назывались департамент информационных технологий Москвы (195 млн руб), Росреестр (79,3 млн руб.), управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края (68,7 млн руб.), центр по обеспечению деятельности казначейства России (143,3 млн руб.). Летом 2020 за организацией числилось 93 госконтракта на общую сумму 3,8 млрд руб.

Анна Любавина

