В Москве на День Победы отключат мобильный интернет и SMS, включая «белые списки»

Москва 9 мая останется без мобильного интернета и SMS. Причиной являются меры безопасности при проведении Парада Победы.

Отключения интернета 9 мая

В Москве 9 мая 2026 г. будет ограничен доступ к мобильному интернету, сообщило Минцифры. В этот день не будет работать даже «белый список» интернет-сайтов и сервис обмена короткими сообщениями SMS.

Такие меры объясняются необходимостью обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной Войне. При этом домашний интернет и Wi-Fi должны будут продолжать работать в штатном режиме без ограничений.

Фото М. Денисова. Сайт правительства Москвы

Кроме того, в Минцифры заверили, что 7-8 мая не планируются отключения мобильного интернета в Москве. Хотя «в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения», добавили в ведомстве.

Отключения интернета на майские праздники

В начале майских праздников сотовые операторы «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2) и «Мегафон» предупредили о временных ограничениях в Москве на работу мобильного интернета и SMS в период 5-9 мая. Пользователям было рекомендовано пользоваться Wi-Fi, а для голосовых вызовов использовать VoLTE.

Но 5 мая 2026 г. Минцифры сообщило, что доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. «Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА (беспилотные летательные аппараты), - добавили в Минцифре. - Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам».

Массовые ограничения на работу мобильного интернета стали вводиться в российских регионах с весны 2025 г. Тогда они также были связаны с подготовкой к празднованию победы в Великой Отечественной войне. Как правило, отключался только мобильный интернет, а голосовая связь и SMS продолжали работать. Но в некоторых случаях сотовая связь отключалась полностью.

«Белый список» интернет-сайтов и проблемы с включением в него банков

Летом 2025 г. в России заработал «белый список» интернет-сайтов, которые должны открываться даже при отключениях мобильного интернета. В него вошли государственные ресурсы (включая Единый портал государственный и муниципальных услуг, ЕПГУ), порталы и социальные сети («Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс», Mail.ru), сайты маркетплейсов и классифайдов (Avito, ЦИАН, Ozon, Wildberries), сайты крупных СМИ, сайты некоторых банков и платежных систем и пр.

При этом в марте 2026 г. глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала обеспечить вхождение в «белый список» всех банков. На тот момент в него из банков входили только ВТБ, ПСБ и Альфа-банк.

Как писало издание РБК, ряд крупных банков, например, Сбербанк и «Т-Банк», не смогли войти в «белый список» из-за позиции ФСБ (Федеральная служба безопасности), требовавшей от банков подключиться к СОРМ (Системе оперативно-розыскных мероприятий).

Заместитель председателя правления ВТБ Вадим Кулик подтверждал данную информацию: банк, для включения в «белый список», согласовал график внедрения оборудования СОРМ.