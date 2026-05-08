Арестован экс-глава разработчика БПЛА, развивающего кластер беспилотной авиации

По обвинению в мошенничестве арестован Юрий Козаренко, бывший руководитель компании «Транспорт будущего» — активного участника реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».



Арест по обвинению в мошенничестве

В Белгороде арестован Юрий Козаренко, бывший гендиректор разработчика дронов «Транспорт будущего» и бывший помощник губернатора Самарской области. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере по статье 159 УК, часть 4, пишет «Коммерсант».

Свердловский районный суд Белгорода удовлетворил ходатайство следствия. Арест продлится до 28 июня 2026 г.

Компания «Транспорт будущего» занимается разработкой, производством и эксплуатацией беспилотных авиационных систем (БАС).

Деятельность государственного масштаба

«Транспорт будущего», которым Козаренко руководил с мая 2022 г. по март 2026 г., является оператором экспериментально-правового режима (ЭПР) в сфере БАС в Самарской области и учредителем научно-производственного центра (НПЦ) беспилотных авиационных систем «Самара».

«Транспорт будущего» Гендиректор российского производителя агродронов и других БАС стал бывшим и попал под арест

НПЦ «Самара» создавался в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В январе 2025 г. его посетил Владимир Путин. Центр стал основой кластера беспилотной авиации в Самарской области, прошел в министерстве транспорта аккредитацию в качестве разработчика, производителя и эксплуататора авиационной техники, о чем Козаренко доложил Президенту.

Еще находясь на должности гендиректора, в марте 2025 г. Козаренко стал помощником губернатора Вячеслава Федорищева, который планировал, что к 2029 г. Самарская область станет ключевым разработчиком и производителем беспилотных систем в России.

В июне 2025 г. «Транспорт будущего» и АО «ГЛОНАСС» объявили о намерении совместно развивать единую систему идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, создаваемую на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».

От обязанностей общественного советника губернатора Козаренко был освобожден 31 октября 2025 г., сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе правительства региона.

Производственные проекты «Транспорта будущего»

В декабре 2023 г. CNews писал об открытии «Транспортом будущего» первой очереди завода по производству беспилотников в Тольятти (Самарская обл.). В 2024 г. планировалось запустить вторую и третью очередь и произвести более 1,5 тыс. агродронов и других типов БАС массой более 10 кг. Общий объем инвестиций компании составил 7 млрд руб., из которых более 2 млрд — это вложения в строительство завода в Тольятти, а остальное — разработка беспилотников.

В планах компании было создать семь моделей дронов и заняться разработкой мобильных комплексов для наземного обслуживания агродронов и системами безопасного использования дронов внутри транспортных коридоров.

В феврале 2026 г. стало известно о еще одном важном проекте в области импортозамещения. Дочка «Транспорта будущего» ИНЭСИС вложит 900 млн руб. собственных средств в создание к 2029 г. серийного производства аккумуляторов для беспилотного транспорта и центров обработки данных (ЦОД). С середины 2026 г. ИНЭСИС запустит сборочное производство на основе импортируемых ячеек, чтобы отработать необходимые технологии и уже с начала 2027 г. обеспечить поставки продукции уже на отечественных.