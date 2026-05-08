«Яндекс Еда» отказалась от работы с крупным торговым центром. Он отправлял курьеров в «коридор позора»

«Яндекс Еда» впервые прекратил доставки из крупного ТЦ «Академический» в Екатеринбурге. Причиной стала позиция администрации ТЦ, которая, по мнению сервиса, отказывалась создавать комфортные условия для курьеров и заставляла ждать их в «коридоре позора».

«Яндекс Еда» больше не работает с крупным ТЦ в Екатеринбурге: интересы курьеров важнее

Сервис «Яндекс Еда» прекратил курьерскую доставку из ТЦ (торгового центра) «Академический» в Екатеринбурге.

Об этом руководитель операционного управления службы Сергей Долгов рассказал на встрече с курьерами службы. Курьеры встретили данное событие аплодисментами.

«ТЦ «Академический» долго «террорил» службы доставки курьеров приходилось ждать в «коридоре позора», - говорит Долгов. - Мы не смогли решить этот вопрос дискуссионным образом с администрацией ТЦ. Да, мы потеряем какое-то количество заказов, но зато жизнь наших курьеров станет лучше».

Долгов отметил, что подобного рода решение было принято первый раз в истории сервиса, но точно не последний. Долгов призвал курьеров оставлять обратную связь, назвав ее «глазами службы», рассказывать о плохих точках, перекрестках, проблемах с навигаций в определенных местах.

© Gesrey / Фотобанк Фотодженика «Яндекс Еда» впервые прекратил доставки из крупного ТЦ, поскольку его администрация отказывалась создавать комфортные условия для курьеров и заставляла ждать их в «коридоре позора»

Другое нововведение, созданное по просьбам курьеров - это функция «Мой район», позволяющая курьеров закреплять за собой один район. Эту уменьшает количество заказов, но позволяет курьеру оставаться на одном районе. По словам Долгова, эту возможность сервис подсмотрел у своих конкурентов и долго не решался ее вводить, опасаясь потерять в качестве.

Такая возможность теперь доступна в приложении «Яндекс Pro». Однако такой возможности не будет у Ultima «Яндекс Еда» (отдельный проект для доставки еды из ресторанов премиального класса). В этом сервисе плотность заказов слишком маленькая и в случае закрепления за курьером одного района заказов попросту может не быть.

«В Ultima доставка вообще ограничена одним районом», - заметил в шутку один из участвовавших на встрече курьеров. Еще одно нововведение состоит в том, что в приложении «Яндекс Pro» курьеры, обладающие статусом самозанятых, могут получать денежные выплата ежедневно.

Новый курьерский центр «Яндекс Еда»

Также «Яндекс Еда» сформировала отдельную команду «Про любовь», задача которой является «делать сервис лучше». При этом Долгов признал, что на техподдержку службы есть многое жалоб, но пообещал в ближайшее время улучшить ее работу. В том числе появится возможность для курьеров обжаловать решения и будут созданы группы разборы для разбора спорных ситуация с курьерами.

Также «Яндекс Еда» открыла новый центр для своих курьеров в Москве - в районе метро «Автозаводская». По утверждению компании, он позволяет принимать кратно больший поток курьеров, чем было до этого. Внутри нового объекта находятся велоцентр «Яндекс Байка» и мойка для термосумок.

«Курьерский центр задуман как точка притяжения: курьер может приехать отдохнуть, починить велосипед, отдать сумку на чистку, пообщаться с командой сервиса и с другими курьерами, решить вопросы с поддержкой в очном формате», - рассказал в компании.

Собственный электробайк от «Яндекса» и проблемы с зарядной инфраструктурой для него

Сейчас в Москве ежедневно 7,3 тыс. курьеров осуществляют перевозки на электровелосипеде «Яндекс Байк», разработанным самим «Яндексом» в 2023 г. В целом по России число таких курьеров достигает около 14 тыс.

Модель оснащена безопасной батареей, двигателем мощностью 240 Вт и модулем интернета вещей, который не позволяет разгоняться свыше 25 км/ч и автоматически снижает скорость в «медленных зонах» - у школ, в парках, на пешеходных территориях. Батарея закрыта корпусом и защищена от перегрева и попадания воды, в ней использованы стабильные по напряжению ячейки, чтобы исключить риск возгорания.

В конце 2025 г. «Яндекс» запустил b2b (корпоративную) - аренду «Яндекс Байка» для курьеров других курьерских сервисов доставки. Первым партнером стала служба Ozon Fresh, арендовавшая 1 тыс. байков для своих курьеров в Москве.

В то же время Долгов признал наличие проблем с зарядными шкафами для байков: изначально служба стала создавать зарядную инфраструктуру с помощью партнеров. Затем была новая поколение зарядных станций - «ячеистых». В 2026 г. начнется покрытие Москвы и Санкт-Петербурга уже новыми шкафами, созданными самим «Яндексом». Их покрытие должно будет удовлетворить спрос. Но они будут доступны только для пользователей байков нового поколения (сейчас в Москве на них приходится треть аренды). Кроме того, в 2026 г. появится новые точки по сборке байков.

«Яндекс Еда» и ПДД

Для контроля безопасности на улицах городов «Яндекс» внедряет велопомощников - они контролируют соблюдение ПДД (правил дорожного движения) курьерами) Также курьерам-партнерам «Яндекс» выдает термосами с индивидуальными номерами и увеличенным количеством светоотражающих элементов, помогает устанавливать номера на транспорт и оснащает светоотражающими элементами форму, чтобы курьеры были заметнее в темное время суток.

Кроме того, все курьеры сервисов доставки «Яндекса» проходят обязательный курс на ПДД с упором на передвижение на велосипеде и сдают тест на знание правил. Прив явлении нарушений курьерам сначала напоминают о необходимости соблюдения ПДД, а при повторных нарушениях - приглашают в курьерские центры для дополнительного обучения и могут временно закрыть доступ к заказу до тех пор, пока курьер повторно не сдаст обязательный тест. Также в Москве «Яндекс» делится с властями города геотреками и обменивается данными о наиболее востребованных среди велокурьеров районах.

Российский рынок доставки еды из ресторанов

В 2025 г. объем рынка доставки готовой еды из ресторанов составил 788 млрд руб., увеличившись за год на 21,9%. В 2026 г. объем рынка доставки готовых блюд превысит 1 трлн руб. «Яндекс Еда» вместе с аффилированным сервисом - «Маркет Деливери» (бывший Delivery Club, приобретенный «Яндексом» в 2022 г.) занимают на рынке 34,1%.