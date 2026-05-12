Производитель лимузинов для Трампа увольняет сотни ИТ-шников

General Motors уволила 500–600 штатных ИТ-специалистов (более 10% ИТ-отдела) в рамках глобальной реструктуризации. Сокращения начались в понедельник, в основном затронули офисы в Остине (Техас) и Уоррене (Мичиган), а также другие страны.



Масштабные сокращения

General Motors (GM) провела значительное сокращение штата, уволив от 500 до 600 сотрудников из своего ИТ-подразделения. Это составляет более 10 % всего отдела и является частью более широкой стратегии по оптимизации расходов. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Основной удар пришелся на офисы компании в американских городах Остин (штат Техас) и Уоррен (штат Мичиган). По состоянию на конец прошлого года общая численность персонала GM в мире насчитывала около 68 тысяч человек, из которых 47 тыс. были офисными сотрудниками в США.

Главный мотив этих увольнений — целенаправленная перестройка кадрового состава под новые технологические реалии. Автопроизводитель намерен заменить специалистов, чьи компетенции перестали быть приоритетными, на сотрудников с глубокими знаниями в области искусственного интеллекта.

Стратегическая цель

В официальном заявлении GM говорится, что компания «трансформирует свою ИТ-организацию, чтобы лучше подготовить компанию к будущему». При этом увольнения не являются чистым сокращением штата: одновременно GM продолжает нанимать ИТ-специалистов. На корпоративном сайте компании открыто почти 80 вакансий в сфере информационных технологий, включая должности, связанные с искусственным интеллектом, автоспортом и беспилотными автомобилями.

Источники, знакомые с ситуацией, поясняют профиль специалистов, которых ищет GM. Наиболее востребованные компетенции включают разработку нативных ИИ-приложений, работу с данными и аналитику, облачную инженерию, а также проектирование агентов и моделей, промпт-инжиниринг и новые ИИ-рабочие процессы.

На практике это означает, что компания ищет людей, способных создавать ИИ-системы с нуля: проектировать архитектуру, обучать модели и выстраивать инженерные пайплайны, а не просто использовать готовые ИИ-инструменты для повышения личной продуктивности.

История предыдущих увольнений

Нынешние сокращения не являются единичным событием. В последние годы GM регулярно пересматривает штатное расписание в зависимости от ожидаемых потребностей и квалификации персонала. Так, в октябре 2025 г. компания уволила более 200 инженеров, работавших в сфере автоматизированного проектирования.

Ранее, в августе 2024 г., под сокращение попали около 1000 сотрудников, занимавшихся разработкой программного обеспечения. Весной 2025 г. на должность директора по продуктам GM был приглашен Стерлинг Андерсон (Sterling Anderson) — соучредитель стартапа по разработке беспилотных грузовиков Aurora, после чего в команде разработчиков ПО начались серьезные изменения.

С приходом Андерсона руководящий состав подразделения претерпел значительные перестановки. В ноябре 2025 г. команду покинули сразу три топ-менеджера: старшие вице-президенты по управлению продуктами и инжинирингу в сфере ПО, а также бывший директор по искусственному интеллекту.

Причиной их ухода стало стремление Андерсона объединить разрозненные технологические подразделения GM в единую централизованную структуру. На освободившиеся позиции были привлечены новые специалисты с ИИ-компетенциями: в октябре 2025 года компания наняла Бехрада Тогхи (Behrad Toghi), ранее работавшего в Apple, на должность ИИ-лида, а также Рашида Хака (Rashid Haka), который провел пять лет в Cruise (приобретенном и позже закрытом GM стартапе в сфере беспилотного транспорта) в роли главы отдела ИИ и робототехники, — на позицию вице-президента по автономным транспортным средствам.

О General Motors

General Motors — это крупнейшая американская автомобильная корпорация, которая на протяжении десятилетий удерживала статус мирового лидера в автопроме. Компания со штаб-квартирой в Детройте (штат Мичиган) была основана в 1908 г. Основные действующие марки — Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC. Ранее в состав входили Opel, Vauxhall, Hummer, Pontiac, Saab и Saturn (некоторые проданы, другие ликвидированы).

По объему продаж (шестое место в мире): В глобальном рейтинге автоконцернов GM занимает шестую строчку. Впереди находятся японская Toyota, немецкий Volkswagen Group, корейский альянс Hyundai-Kia, европейский концерн Stellantis и китайская компания BYD.

Именно на автомобилях Cadillac уже длительное время передвигаются президенты США. Так, Дональд Трамп (Donald Trump) передвигается на служебном бронированном лимузине Cadillac, известном как «Зверь» (The Beast). Президенты США начали использовать автомобили Cadillac еще в начале XX века, но окончательно статус основного и постоянного поставщика президентских лимузинов марка закрепила за собой только с 1980 и 1990 гг.

Считается, что одним из первых Cadillac в президентском гараже был Model G (1907) при Уильяме Тафте (William Taft). Однако, с конца 1930 до начала 1980 гг. официальными машинами президентов чаще были Lincoln, включая знаменитый Lincoln Continental, в котором ехал Кеннеди. С 1993 г. по настоящее время: после небольшого перерыва на Lincoln при Джордже Буше-старшем (George Bush), Билл Клинтон (William Jefferson «Bill» Clinton) пересел на Cadillac Fleetwood, который был впервые полностью спроектирован с нуля как бронированный спецтранспорт. С тех пор все президенты ездят исключительно на специально созданных лимузинах этой марки

