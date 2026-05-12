РЖД и «Вертолеты России» получили доли в убыточном стартапе российских ученых-физиков

Структуры РЖД и «Ростеха» получили доли в убыточном ИИ-стартапе российских ученых-физиков, который занимается разработкой ИИ для промышленности. Доли достались индустриальным гигантам после ликвидации одного из венчурных фондов «Сколково», куда они инвестировали миллиард рублей. РЖД уже готовится продать долю как непрофильный актив.



Теперь в доле

Как выяснил CNews, крупные инфраструктурные компании получили прямые доли владения в проекте ученых-физиков в области ИИ для промышленности — ООО «Сайберфизикс» (бренд Cyberphysics).

АО «РЖД Управление активами» получило 2,52%, структуры «Ростеха» — АО «Вертолеты России» и ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» — еще по 2,18%. ООО «Венчурные инвестиции», конечный бенефициар которого скрыт, получило долю в 10,88%. Всего новые структуры получили почти 18% в ИИ-проекте.

Ранее доли принадлежали «Венчурный фонд Сколково — Индустриальный I» («Индустриальный»), созданного в форме инвестиционного товарищества. Фонд находился под управлением ООО «СК Капитал» (SK Capital), которое входит в группы ВЭБ.РФ. РЖД и структуры «Ростеха» получили доли после ликвидации фонда, в который они в свое время инвестировали почти миллиард.

РЖД У РЖД появилась доля в ИИ-компании

Также в состав учредителей в настоящее время входят Сергей Николаев (19%), Фабио Каччатори (16,5%), Михаил Гусев (15,8%), а также фонды ООО «ФТВ 3» (Ивана Протопопова и Даниила Шапошникова, почти 11%), Игорь Ужинский (8%), Сергей Белов (7,35%), ООО «Лксх» Даниила Шапошникова (4,37%). У «СК Капитал» остается около 0,2%.

В РЖД CNews заявили, что доля является непрофильной для компании и в перспективе будет продана.

«Речь идет о непрофильном для ОАО «РЖД» активе. В перспективе он планируется к продаже», — заявили в пресс-службе РЖД. В «Ростехе» не ответили на запрос, в «СК Капитал» воздержались от комментариев.

Чем занимается Cyberphysics

CyberPhysics — поставщик цифровых решений на основе искусственного интеллекта и нейросетей для умного управления производственными активам. Разработки CyberPhysics, как обещает его сайт, способствуют раннему обнаружению дефектов, прогнозированию остановов оборудования и рациональному использованию производственных мощностей. В компании обещают экономию в сотни миллионов рублей от использования ее решений.

По итогам 2025 г. Cyberphysics получил чистый убыток на 50,4 млн руб., хотя годом ранее демонстрировал чистую прибыль на 23 млн. Выручка стартапа рухнула со 133 млн руб. до 89 млн руб. в 2025 г. На балансе компании находятся нематериальные активы на 130 млн руб. Добавочный капитал составляет 137 млн руб. Краткосрочная кредиторская задолженность на конец года достигла 41 млн руб.

Идея создания компании зародилась в стенах в стенах Лаборатории киберфизических систем Сколковского Института Науки и Технологий в 2017-2018 гг. Компания была зарегистрирована в 2019 г. и получила первые инвестиции от итальянского бизнесмена Фабио Каччиатори (по данным «Росконгресса», основатель Illogic (в Италии) и Intelligent Ideas (в России).

С 2020 г. компания проводит прикладные исследования и разработки в области AutoML и гибридного моделирования, занимается созданием MVP и версии CyberStudio 0, которая позволяла создавать модели и управлять ими на основе алгоритмов машинного обучения. Получает проект от крупной нефтегазовой компании по предикативной аналитике оборудования. В 2021 г. проходит успешный запуск CyberStudio 1.0, компания получает инвестиции от индустриального фонда «Сколково» на 50 млн руб. в обмен на 20% в уставном капитале. Таким образом, компания получила оценку в 250 млн.

В числе клиентов компании упоминались итальянский Fiat Chrysler Automobiles, НЛМК, «Уралкалий», «Газпром» (в рамках партнерства с «Ротек»). Стартап планировал потратить средства на развитие платформы для построения оптимизационных математических моделей, которая ускоряет внедрение ИИ-решений на производстве. Уже в 2022 г. компания начала ввод в эксплуатацию первой версии платформы CyberStudio 2.0., а затем занялась цифровыми двойниками промышленности.



Совладельцами и топ-менеджерами CyberPhysics являются кандидаты технических и физико-математических наук. В частности, гендиректор и основатель Сергей Николаев — кандидат технических наук и эксперт в области промышленного ИИ, научный руководитель Игорь Ужинский — кандидат физико-математических наук, имеющий 25-летний опыт работы в ведущей аэрокосмической компании США.

Фонд ликвидировали

Фонд «Венчурный фонд Сколково — Индустриальный I» был учрежден в 2017 г. сроком на восемь лет. Учредителями на тот момент выступили Skolkovo Ventures (в настоящее время SK Capital) и «Российской венчурной компанией». Фонд предназначался для инвестиций в высокотехнологичные проекты. Инвесторами фонда помимо венчурных госструктур выступили ПАО «ОАК», ОАО «РЖД» и АО «Вертолеты России», говорится на сайте «Сколково». Каждая компания вложила в индустриальный фонд по 300 млн руб.

Фонд стал одним из первых мультикорпоративных венчурных фондов в России, реализующий инициативы правительства по поддержке малых технологических компаний и соответствующий концепции технологического развития России. Одной из основных целей индустриального фонда было способствовать инновационному и технологическому развитию национальной экономики и высокотехнологичных отраслей в России через интеграцию государственного и частного капитала в части инвестиций и поддержки проектов компаний-резидентов фонда «Сколково».

5 июня 2025 г. срок договора инвестиционного товарищества закончился. Как говорится в отчетности «СК Капитал», фонд находится в процессе ликвидации. Его активы на 31 декабря 2025 г. еще не были распределены между товарищами и контрагентами.

Как пояснил CNews источник, знакомый с ситуацией, после того, как деятельность фонда завершена, в соответствии с договором и законом, активы фонда или доходы от их реализации распределяются в пользу инвесторов.

Источник пояснил, что крупнейшим активом фонда «Индустриальный» под управлением Sk Capital была доля в компании iVideon (АО «Мобильные видеорешения») — лидера облачного видеонаблюдения и видеоаналитики. Долю фонда выкупила сама компания в октябре 2025 г., инвесторы «зафиксировали доходность», получив средства обратно, уточнил источник.

Сумма сделки не называлась. Каким образом проходила сделка — источник не раскрыл. По данным отчетности компании, на конец 2025 г., как и в 2024 г., его владельцем было иностранное юрлицо Ivideon.

В 2021 г. Фонд инвестировал в компанию выпускников «Сколтеха» CyberPhysics на ранней стадии.

«С момента инвестиций Фонда бизнес компании кратно вырос. Сегодня компания является лидирующим поставщиком предиктивной аналитики (ИИ) для ключевых игроков промышленности в России, таких как «En+», «Евраз», «Т-Плюс», НЛМК, «Фосагро», «Уралкалий» и другие», — уточнил источник.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что портфельные активы фонда должны быть либо проданы, либо распределены между участниками.

«Для индустриальных инвесторов прямое получение долей в "Сайберфизикс" выглядит логичным вариантом, так как речь идет не только о финансовом активе, но и о технологии, которую потенциально можно применять в промышленности, авиации и транспорте. Продажа доли в момент закрытия фонда могла бы привести к дисконту, тогда как прямое владение сохраняет контроль над активом и возможность дальше работать с компанией уже без промежуточной фондовой структуры», — считает эксперт.

Перспективы промышленного ИИ

Промышленность — самый прагматичный полигон для искусственного интеллекта в России, считает Сергей Кудряшов, партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners. В этой сфере уже «есть данные с оборудования, измеримая отдача и уже зрелые кейсы».

«Но именно здесь сильнее всего виден разрыв между "внедрили" и "получили эффект". И как раз его преодоление (а не появление новых инструментов) и есть главный сюжет ближайших двух лет», — говорит эксперт.

По данным совместного исследования Strategy Partners с ГК «Цифра» (ноябрь 2025 г.), машинное зрение за пять лет выросло с 19% до 42% проникновения в обрабатывающей и добывающей промышленности — это самая зрелая технология. Машинное обучение и большие данные растут примерно на 27% в год, промышленный интернет вещей — на 12%. Цифровые двойники пока занимают около 2%, а генеративный ИИ — доли процента, хотя растет быстрее всех, более чем на 50% в год. Для сравнения, ИТ-рынок России составляет всего 1,7% ВВП, и основной потенциал роста как раз в цифровизации производства.

«По нашему опыту проектов цифровой трансформации в металлургии, нефтегазе и нефтехимии, ИИ уже реально работает в нескольких зонах. Это предиктивное обслуживание оборудования со снижением затрат на ремонты на 5–10% и ростом безотказной работы примерно на 20%; машинное зрение для контроля качества с точностью до 99% и для безопасности труда; ИИ-ассистенты для инженеров, закупщиков, специалистов исследований и разработок. Один из крупнейших кейсов – нефтехимическая компания получила более 20 млрд рублей накопленного эффекта от ИИ-ассистентов за два-три года. Это уже не показательные проекты, а инструменты, влияющие на финансовый результат», — сообщил Кудряшов.

Главный тренд 2026 г. Кудряшов сформулировал так: переход от точечных решений к единому цифровому контуру производства. Интернет вещей собирает телеметрию, машинное зрение и аналитика выявляют отклонения, цифровой двойник проигрывает сценарии «что если», ИИ-агенты готовят рекомендации диспетчеру. Управление на данных в горизонте трех-пяти лет становится отраслевым стандартом, ИИ-помощники приходят в производственные процессы, цифровые двойники движутся к автономности операционных решений.

Барьеров в отрасли пока тоже достаточно. Первый — это данные. До половины агрегируемой информации не используется, сбор во многом остается ручным. Второй — застревание в пилотах.

«В мире около 87% компаний запускают пилотные проекты, но лишь 3% доводят их до масштаба; в российской промышленности 70–80% активны во вспомогательных функциях, а в ядро производства масштабно внедрили менее 15%. Третий – кадры. Порядка 57 тысяч ИИ-специалистов сегодня при прогнозном дефиците почти в 90 тысяч к 2030 году. Четвёртый – экономика. Высокая ключевая ставка, ориентация руководства на окупаемость до двух лет, дефицит бюджетов на цифровизацию. Добавьте сюда отставание в аппаратной части и требования по защите критической информационной инфраструктуры», — пояснил Сергей Кудряшов.

По словам эксперта, пока обнадеживает тот факт, что меняется характер инвестиций и роль ключевых игроков. Вложения в ИИ-стартапы в I полугодии 2025 г. выросли на 86%, больше половины венчурного финансирования — это ИИ.

«А вход "Вертолетов России", ОАК и РЖД в капитал разработчика цифровых двойников — сигнал, что крупные госкорпорации хотят не просто покупать ИИ-решения, а владеть компетенцией и продуктом. Главным фактором ускорения остается государство: субсидии, поддержка отечественных разработчиков, требования по уровню применения технологий, формализация стандартов. Но реальный скачок произойдет там, где совпадут три условия – качественные данные, компетентная команда внутри компании и понятная экономическая отдача. Технологии для этого уже есть», — констатировал эксперт.