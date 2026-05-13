Рост зарплат в ИТ замедлился, но разработчикам все еще готовы платить по полмиллиона

Рост ИТ-зарплат в России замедлился до 4,1% за год, опустившись ниже уровня инфляции (5,86% по стране). Однако отдельные категории специалистов продолжают дорожать, тогда как начинающие разработчики сталкиваются со стагнацией и снижением предложений.

Рынок остывает

Как стало известно CNews, исследование SuperJob показало, что если в мае 2025 г. рост зарплат ИТ-специалистов год к году составлял 15%, то к маю 2026 г. показатель снизился до 4,1%. Это ниже текущей инфляции: по итогам марта 2026 г. она составила 5,25% в Москве и 5,86% в целом по России приводил Росстат.

«Снижение темпа прироста зарплат в ИТ связано не только со статистическим эффектом высокой базы, но и с изменениями на рынке труда, — поясняют аналитики SuperJob. — Зарплаты в 2026 году увеличивают только для высококвалифицированных специалистов уровня middle и senior. Джунам в ИТ сейчас тяжело: конкуренция среди молодых специалистов растет, а количество вакансий без опыта сокращается».

Лидеры по зарплатам в России

Несмотря на общее замедление, отдельные категории ИТ-специалистов сохраняют высокий уровень доходов. Средние зарплатные предложения для аналитиков данных в I квартале 2026 г. составили 175,6 тыс. руб. (рост на 9% год к году). Бизнес-аналитики получают в среднем 152,8 тыс. руб. (+21%), программисты — 133,4 тыс. руб. Данные специально для CNews подготовили представители «Авито Работы».

В Москве же среди вакансий на полную занятость в Москве лидируют senior Python-разработчик с зарплатой 575 тыс. руб. в месяц, backend-разработчик Python (350–500 тыс. руб.) и SCALA-разработчик (от 350 тыс. руб.), поделились в SuperJob.

Компания также приводит данные по медианным зарплатам (на руки, фикс, без учета бонусов) в ИТ-компаниях Москвы при работе на территории работодателя. Самые высокие показатели у программистов Kotlin — 380 тыс. руб. медианы при максимуме 630 тыс. руб. и росте за год 3%.

Программисты Golang/Go получают в среднем 360 тыс. руб. (максимум — 700 тыс. руб., рост 3%). Инженеры DevOps, разработчики iOS, Java и Angular имеют медиану 340 тыс. руб., при этом у DevOps и iOS максимальные значения достигают 700 и 650 тыс. руб. соответственно с ростом 6%, а у Java и Angular — 650 и 600 тыс. руб. с ростом 3%.

Спрос на них растет

Возрос спрос на AI-инженеров и архитекторов, ML Ops и DevOps-инженеров, а также на специалистов по безопасности, говорит директор по персоналу CommuniGate Pro Дария Сорокина. По ее словам, массовый рост окладов закончился, но этой категории рынок сейчас предлагает в среднем от 600 тыс. до 1 млн руб.

В топ-3 предложений первого квартала 2026 г. вошли AI/ML-инженеры (медианные предложения 500–800 тыс. руб. на руки), специалисты по кибербезопасности (350–600 тыс. руб.) и DevOps/SRE-инженеры с Data-инженерами (350–500 тыс. руб.), перечисляет HRD компании «Форктек» Нина Измайлова. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. рост по этим позициям составил в среднем 20–25%, что выше темпов роста рынка в целом.

Кому перестали платить

Измайлова фиксирует стагнацию и снижение зарплат у начинающих специалистов без профильного опыта: рынок отрезвел после бума онлайн-курсов, ставки опустились до 40–60 тыс. руб., что ниже инфляции. Вторая категория — QA-инженеры ручного тестирования, чей труд стремительно заменяется AI-агентами.

ИТ-рекрутер Outlines Tech Елена Беляевская обращает внимание на точечное падение зарплатных предложений для системных архитекторов. «В 2025 году вилки доходили до 450–500 тысяч рублей гросс, а в 2026 году чаще встречается уровень 400–450 тысяч рублей. Но это не значит, что роль стала невостребованной. Просто рынок стал аккуратнее оценивать стоимость таких специалистов», — поясняет она.

Основная стратегия бизнеса на ближайший год: оптимизация затрат и поиск новых точек роста в условиях сжимающейся экономики, рассуждает руководитель ИТ-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева. «Пока такие точки не будут найдены, о сколько-нибудь значимом росте зарплат говорить преждевременно. Если формулировать общую логику нынешнего года коротко, то она выглядит так: работать больше, а зарабатывать меньше», — заключает эксперт.