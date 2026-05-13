Рынок сложной ИT-инфраструктуры в России вырос до 658 млрд рублей

Рост рынка сложной ИT-инфраструктуры в России составил 15% за год. Самая большая доля спроса приходится на госсектор. Основной драйвер дальнейшего роста — развитие искусственного интеллекта. Правда, российские видеокарты, используемые для задач ИИ, пока отстают от зарубежных на несколько поколений.

Рост рынка ИВНС

В 2025 г. российский рынок ИT-инфраструктуры для высоконагруженных систем (ИВНС) вырос на 15%, до 658 млрд руб., и к 2031 г. может удвоиться — до 1,5 трлн руб., приводят «Ведомости» результаты анализа консалтинговой компании «Б1».

Больше половины спроса (64%, 64 420 млрд руб.) в 2025 г. пришлось на покомпонентный сбор инфраструктуры. Разработки собственных ПАК составили 149 млрд руб., вендорские ПАК — 89 млрд руб.

Лидерами рынка по производству оборудования, компонентов и специализированного ПО для ИВНС исследователи назвали Yadro и OpenYard. Другие крупнейшие игроки — «Рубитех», «Айтеко», «Инфосистемы Джет» и «К2Тех».

Основные заказчики

Основными потребителями ИВНС стали госсектор (29%) и крупнейшие компании из сектора B2B с выручкой более 15 млрд руб. — финансовый сектор (26%), ИT и бигтех (14%).

© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика
Аналитики отметили значительную роль государства как инвестора и крупного заказчика ИT-решений. Основными драйверами роста рынка ИВНС являются усиление требований к импортозамещению, в том числе переход на доверенные решения на объектах КИИ, и цифровизация экономики, в результате которой растет нагрузка на ИT-инфраструктуру, указано в исследовании.

Покомпонентную сборку выбирают, чтобы добиться гибкости и создавать устройства точно под свои требования, пояснил независимый аналитик, Алексей Бойко. Так можно пытаться оптимизировать затраты за счет закупок у разных вендоров, снизить зависимость от вендора, хотя зачастую за это приходится платить повышенными затратами на интеграцию и расходы перестают быть прогнозируемыми.

ПАК — это заранее собранный и преднастроенный набор оборудования и ПО с фиксированными характеристиками, рассчитанный на быстрый запуск и поддержку из одного окна. Категория ИВНС шире, чем просто ПАК, они отличаются подходом к проектированию, объяснил руководитель направления ИT-инфраструктуры «К2Тех» Алексей Зотов.

По словам Зотова, в ряде сегментов, например, для ПАК под ИИ такие решения выигрывают за счет того, что производитель заранее оптимизировал конфигурацию под типовые нагрузки и здесь покомпонентная сборка может даже уступать по эффективности использования ресурсов.

ИИ — драйвер дальнейшего роста

Дальнейший рост рынка будет связан с внедрением ИИ и развитием облачных технологий, удвоение рынка будет происходить, например, за счет внедрения беспилотных систем, где ИВНС обеспечат управление, обработку данных, масштабируемость и интеграцию с другими системами, прокомментировал изданию представитель производителя электроники Fplus.

цифровизация

При этом, как полагает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов, никто не знает, продолжит ли ИИ развиваться по нынешней модели, «пожирая» все мощности, до которых можно дотянуться, или появятся ресурсоэффективные модели, хорошо чувствующие себя на платформах невысокой мощности. К тому же рост рынка в деньгах не означает роста в количестве, отметил эксперт: «В ситуации, когда серверная память подорожала на 700%, а накопители — на 300%–400%, в деньгах все просто прекрасно, а вот в количестве наблюдается снижение».

В задачах ИИ заказчики в большинстве случаев ориентируются на зарубежные видеокарты, поскольку российские отстают на несколько поколений, и параллельно присматриваются к предложениям китайских производителей, добавил Зотов. На отечественном рынке представлено не так много многопроцессорных серверов, ограничен спектр высокопроизводительных сетей, решений класса InfiniBand фактически нет.

Анна Любавина

