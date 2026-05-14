Отключения интернета выводят россиян из себя. Тревожность поднялась до рекордных значений

Ограничения в работе интернета и соцсетей стали основной причиной повышения уровня тревожности у россиян. Люди боятся остаться без связи и способов оплаты. Даже пандемия коронавируса беспокоила их в два раза меньше.

Индекс тревожности россиян

Уровень тревожности у российских граждан вырос. Основной причиной беспокойства стали перебои в работе мобильного интернета и блокировки социальных сетей, по данным исследования КРОС «Национальный индекс тревожностей россиян», которые приводят «Ведомости».

Суммарный индекс тревожности (учитывает медийное и общественное обсуждение в социальных сетях и в СМИ), связанной с интернет-ограничениями, составил 1735,1. Для сравнения: у такого фактора как война в Иране, который вошел в Топ-5, индекс составляет 221,82.

В пятерку самых тревожащих событий вошли также атаки дронов на российские регионы и диверсии, файлы Эпштейна, финансовые мошенники.

Хуже, чем пандемия коронавируса

Отключения интернета также получили рекордный индекс приживаемости (оценка соотношения присутствия тревожности в соцмедиа и СМИ, чем выше значение, тем активнее тревожность обсуждается в соцсетях) — 10,39.

Отключения интернета особенно тревожат россиян, так как нарушают обычный ход жизни

Тема интернет-отключений в 2026 г. затронула широкие слои населения. Она впервые с 2022 г. заняла лидирующую позицию. Ужас остаться без интернета беспокоит россиян в два раза больше, чем риск заразиться коронавирусом в 2020 г.

У граждан нарушается обычный ход жизни, сократились источники получения информации, теряется уверенность в сохранении возможности совершать платежи онлайн — банковскими картами или через QR-коды, отметили исследователи.

Потери ради безопасности

«Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам», — объяснили введение ограничений в Минцифры России.

В марте Москва начала возвращаться к оплате наличными деньгами и к вызову такси через диспетчеров. При этом главным источником наличных в современной России являются банкоматы, на которых также сказывались перебои с мобильным интернетом. Рубли можно получить и в кассах, расположенных в отделениях банков, но их становится все меньше.

Наибольший удар бизнес-потерь приняли на себя малые и средние компании, в частности — курьерские службы, такси, каршеринг и розница, работающая с point of sale (POS)-терминалами. Столичные предприниматели могли потерять от трех до пяти млрд руб. из-за отключения интернета в центре Москвы только за период с 6 по 10 марта 2026 г., исходя из доли цифровой экономики в валовом региональном продукте и масштаба ограничений, как писал CNews.

Анна Любавина

