Аэропорт «Шереметьево» отказывается от латвийской ИТ-системы и ставит российскую, сделанную на ее основе

Как выяснил CNews, международный аэропорт «Шереметьево» импортозамещает систему мониторинга своей ИТ-инфраструктуры. В рамках проекта аэропорт откажется от открытого программного обеспечения Zabbix в пользу российской системы «Пульт».

Zabbix — это универсальная система мониторинга ИТ-инфраструктуры корпоративного класса с открытым исходным кодом, созданная Латвийской компанией Zabbix SIA (Zabbix LLC). Это ПО необходимо для непрерывного отслеживания работоспособности, доступности и производительности сетевого оборудования, серверов, виртуальных машин, баз данных, облачных сред и веб-приложений в реальном времени. Стоит упомянуть, что в 2022 г. после начала Специальной военной операции Zabbix объявил о своем уходе из России.

Программа собирает числовые метрики и текстовые логи с целевых систем, визуализирует собранные данные на графиках, а также использует гибкую систему триггеров для автоматического выявления сбоев.

«Пульт» — это российская система мониторинга ИТ-инфраструктуры корпоративного уровня, разработанная компанией «Лаборатория Числитель». Это программное обеспечение, созданное на основе того же Zabbix и дополненное улучшенной функциональностью, необходимо для комплексного и бесшовного контроля работоспособности серверов, сетевого оборудования и других узлов, а также для плавного перехода с иностранных решений на отечественное ПО с расширенной технической поддержкой. После ухода Zabbix из России система «Пульт» была официально включена в реестр отечественного ПО.

Система также собирает метрики и логи, визуализирует данные, а также использует механизмы триггеров и алертов для автоматического выявления сбоев, при этом обладая оптимизированной скоростью работы и отдельным модулем отчетности, работающим независимо от стандартной функциональности Zabbix.

Соответствующее техническое задание было опубликовано на сайте госзакупок 14 мая 2026 г. Документ предполагает не только поставку лицензий и расширение существующей инсталляции, но и масштабную миграцию конфигураций с трех критически важных участков мониторинга. На сами работы выделено 19,8 млн руб.

Согласно документу, исполнитель работ должен поставить бессрочные лицензии на систему «Пульт» (пакет «Лайт 9000» с поддержкой кластера высокой доступности и возможностью добавления до 9000 объектов мониторинга) а также дополнительные лицензии на расширение количества прокси-серверов.

Международный аэропорт «Шереметьево» имени А.С. Пушкина
На поставку лицензий отводится всего десять рабочих дней с момента подписания договора. Сами же работы по внедрению, включая миграцию, настройку и разработку технической документации, должны быть завершены в течение 110 рабочих дней. При этом заказчик предоставляет только удаленный доступ к своим системам — выезды исполнителя на территорию аэропорта не предусмотрены.

Из приложения к техзаданию следует, что в настоящий момент в аэропорту параллельно работают несколько инсталляций Zabbix. Например, мониторинг приложений насчитывает более 1700 активных узлов сети, почти 390 шаблонов, свыше 31 тыс. элементов данных и почти 18 тысяч активных триггеров. Мониторинг локально-вычислительной сети включает более 1200 узлов, 54 шаблона и колоссальные 92 тыс. элементов данных, из которых подавляющее большинство активны.

Самая тяжелая конфигурация — мониторинг систем безопасности — содержит почти 8 тыс. узлов сети, 346 шаблонов, более 146 тыс. элементов данных и почти 79 тыс. активных триггеров.

Именно эти конфигурации (хосты, шаблоны и скрипты) предстоит мигрировать в систему «Пульт»: мониторинг безопасности — в новую инсталляцию, мониторинг приложений — в существующую инсталляцию «Пульт», а мониторинг сетевого оборудования — в уже работающую систему мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе того же «Пульт».

Помимо этого, исполнитель обязан провести обследование текущих инсталляций, проанализировать архитектуру на предмет узких мест, выполнить обновление до актуальной версии, настроить дополнительные прокси-серверы и адаптировать шаблоны для корректной работы.

Поставляемое ПО должно быть из Единого реестра российских программ или из реестра государств – членов ЕАЭС. Запрещено использовать небезопасные протоколы вроде Telnet, HTTP без TLS версии 1.2 и выше, FTP без шифрования, SNMP первых двух версий.

Допустимые протоколы (RDP, VNC, SSH, SNMP v3 и другие) разрешены только внутри локальной сети аэропорта. Доступ к системе должен быть ролевым, с разделением прав пользователей и администраторов. Пароли учетных записей обязаны иметь длину не менее 12 символов, включать буквы разного регистра, цифры и спецсимволы, а также уникальность (нельзя повторять пять предыдущих паролей).

Антон Мушинский

