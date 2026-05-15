«Астра» заплатит полмиллиарда за российскую платформу для управления Kubernetes

Затраты «Группы «Астра» на приобретение платформы «Боцман» могут составить 521,2 млн руб. Большая часть данной суммы – это условное вознаграждение, выплачиваемое в течение нескольких лет. Продукт был создан группой Smart и является гибридной платформой контейнеризации для управления мультикластерами Kubernetes.

Сколько «Астра» заплатит за платформу «Боцман»

«Группа «Астра» потратит 521,2 млн руб. на приобретении ООО «Платформа «Боцман». Это следует из документов группы компании. Из этой суммы непосредственно в момент приобретения было заплачено лишь 100 тыс. руб., оставшаяся сумма 521,1 млн руб. – условное вознаграждение, оцененное по справедливой стоимости.

Кроме того, в результате данного приобретения был признан доход от «выгодной покупки» в размере 6,3 млн руб. По состоянию на конец 2025 г., задолженность «Астры» по данной сделки составляла 321,1 млн руб. В ходе сделки было приобретено 100% доля в ООО «Платформа «Боцман».

Что представляет из себя платформа «Боцман»

Платформа «Боцман» - гибридная облачная платформа контейнеризации для управления мультикластерами Kubernetes. Продукт обеспечивает построение мультитенантных кластеров, поддержку оборудования, работу с прикладными сервисами, создание ИБ-решений для корпоративного сегмента, соответствующих самым высоким регуляторным требования по защите информации.

astra700.jpg
«Группа Астра»
Затраты «Астры» на приобретение Kubernetes-платформы «Боцман» могут составить 521,2 млн рублей

По мнению «Астры», платформа «Боцман» располагает развитым функционалом для построения частных облаков, развертывания, мониторинга, балансировки и автомасштабирования контейнерных нагрузок, поддерживает строгие политики безопасности, предполагает возможность перехода от монолитных архитектур к микросервисным и разработку новых современных приложений для цифровизации компаний.

У кого была приобретена платформа «Боцман»

Сделка по покупке «Платформа «Боцман» произошла в декабре 2024 г. При этом сама компания, по данным базы «Контур.Фокус», была создана в сентябре 2024 г., то есть всего за несколько месяцев до покупки. Исторические владельцы компании скрыты.

Ранее сообщалось, что команда разработки платформы «Боцман» выросла из подразделения SMART Technologies Soft группы компаний SMART.

Гендиректором компании стал Алексей Потапов, ранее занимавший должность коммерческого директора SMART Technologies Soft. После сделки с «Астрой» одной из задач платформа «Боцман» стала интеграция с Nodus – разработкой «Астры» для контейнеризации.

Затраты на приобретение платформы «Боцман»

Выручка компании в 2024 г. составила 100 млн руб., валовая прибыль – 40 млн руб., прибыль от продаж – 12,8 млн руб., чистая прибыль – 2,2 млн руб. В 2025 г. – то есть интеграции с «Платформа «Боцман» - выручка компании составила 143,9 млн руб., валовая прибыль – 43 млн руб. При этом убыток от продаж составил 42,3 млн руб., чистый убыток – 44,4 млн руб.

К моменту публикации этого материала пресс-служба «Астры» не ответила на вопросы относительно интеграции с платформой «Боцман».

Игорь Королев

