Братья-хакеры удалили 96 государственных баз данных в отместку за увольнение и попались на банальнейшей глупости

Братья Ахтер были уволены после того, как вскрылось их киберпреступное прошлое. Они решили удалить 96 госбаз данных и замели почти все следы, но забыли вовремя отключить звонок в Teams. Весь их диалог был запротоколирован, что стало основанием для обвинения. Теперь братьям грозит 66 лет тюрьмы на двоих.

Тюрьма ждет

Братья Муниб и Сохайб Ахтер (Muneeb и Sohaib Akhter), ИТ-специалисты и бывшие сотрудники ИТ-подрядчика американских федеральных ведомств Opexus, могут оказаться в тюрьме за уничтожение баз данных клиентов своего работодателя. Как пишет портал Ars Technica, они пошли на этот шаг в отместку за свое увольнение – они проработали на Opexus два года.

Opexus размещена в Вашингтоне. Ее основной род деятельности – предоставление ПО и ИТ-услуг федеральным агентствам. Сами братья проживали в городе Александрия (штат Вирджиния).

К моменту выхода материала Мунибу и Сохайбу было по 34 года. Им предъявлены обвинения, но окончательный приговор пока не вынесен. На двоих они могут провести в тюрьме 66 лет жизни – Мунибу грозит 45 лет лишения свободы, так как противоправные действия были совершены из-под его учетной записи в системе Opexus, а Сохайб может сесть на 21 год как сообщник Муниба.

Братья по крови и кибероружию

Сохайб и Муниб – братья-близнецы. Их уволили из Opexus не за проступки на рабочем месте, а из-за их криминального прошлого.

Работы братья лишились 18 февраля 2025 г. – об увольнении им сообщили в рамках видеоконференции в сервисе Microsoft Teams. Причиной стало то, что руководство Opexus узнало о том, что братья были судимы и даже отсидели в тюрьме за взлом систем Госдепартамента США.

История с первой судимостью братьев началась в 2015 г. – тогда они признали себя виновными во взломе не только Госдепартамента США, но и неназванной косметической компании. В 2015 г. Сохаиб, работая по контракту в Госдепе, получил доступ к персональным данным своих коллег и других лиц, включая агентов, ведущих расследование в отношении него. Двумя годами ранее, в 2013 г., Муниб работал по контракту в компании, занимающейся агрегацией данных, и использовал украденные данные, чтобы помочь своей компании выиграть выгодные федеральные контракты.

Братья получили гораздо меньший срок, чем тот, что светит им за удаление баз данных Opexus. Муниб был приговорен к 39 месяцам тюремного заключения, а Сохаиб – к 24 месяцам.

Досадная оплошность

Как пишет Ars Techica, после увольнения в Teams братья сразу решили отомстить Opexus, но вели обсуждение своих действий буквально в той же видеоконференции, в которой их лишили работы, забыв завершить звонок. Бывшее руководство к тому моменту отключилось, и братья остались одни. Это стало их фатальной ошибкой, которая привела к их аресту.

Весь диалог братьев был записан и расшифрован, копия всей беседы сохранилась на серверах Opexus. Суд над братьями состоится до конца мая 2026 г., и расшифровка их беседы в Teams станет главным доказательством их вины.

Что предприняли братья

Муниб и Сохаиб оперативно разработали план, согласно которому они намеревались удалить все базы данных клиентов Opexus. Они понимали, что нужно спешить, поскольку после увольнения доступ им могли закрыть в любой момент.

По данным Ars Technica, план был реализован незамедлительно, а весь процесс занял около часа. Братья также озаботились сокрытием следов своих преступлений, а чтобы не допустить оплошностей, по всем вопросам они консультировались с искусственным интеллектом. В частности, Муниб задал ИИ вопрос: «Как очистить системные журналы с серверов SQL после удаления баз данных» (how do i clear system logs from SQL servers after deleting databases), а затем поинтересовался: «как очистить все журналы событий и приложений на сервере Microsoft Windows Server 2012» (how do you clear all event and application logs from Microsoft windows server 2012).

Обвинения хакерам были предъявлены в ноябре 2025 г. Согласно данным суда, в общей сложности братья удалили около 100 баз данных. . Многие из них содержали записи и документы, относящиеся к Закону о свободе информации, а также конфиденциальные следственные материалы федеральных министерств и ведомств.

Первое слушание по делу братьев Ахтер состоялось в начале декабря 2025 г. К тому моменту Мунибу уже грозило 45 лет лишения свободы, однако Сохайбу поначалу запрашивали лишь шесть лет заключения.