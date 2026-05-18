CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

В России создается единая платформа управления ИТ-сервисами и инфраструктурой

На конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде ИТ-сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД», ИТ-экосистема для автоматизации бизнес-процессов «Лукоморье», производитель программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой «Скайфолл Лабс» и разработчик платформы наблюдаемости бизнес-систем Proto подписали соглашение о технологическом партнерстве в области создания совместной платформы для управления ИТ-инфраструктурой и сервисами.

Возможности платформы

Партнерство позволит объединить решения и опыт компаний в единую платформу для централизованного управления ИТ-инфраструктурой, сервисами и мониторингом бизнес-систем. Соглашение подписали генеральный директор «Скайфолл Лабс» Мария Бартенева, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье» Арсен Благов, технический директор «РТК-ЦОД» Алексей Забродин и генеральный директор «ПротоСервисез» Денис Безкоровайный.

Создаваемая платформа объединит в одном цифровом контуре инструменты ITSM/ESM, ITAM, мониторинга, наблюдаемости, автоматизации и сервисного взаимодействия. Центральным элементом единой платформы станет «Диво Сервис» — решение для автоматизации сервисных процессов и построения Service Desk на основе бизнес-логики компании. «Диво Сервис» позволит управлять ИТ-процессами через единую точку входа и обеспечит пространство взаимодействия для пользователей и ИТ-специалистов. Единую платформу также дополнят другие модули «Диво»: «Диво Портал» — портал самообслуживания в концепции одного окна, «Диво Мера» — инструмент аналитики и визуализации данных, «Диво Лингво» — лингвистический модуль на базе искусственного интеллекта для обработки обращений и поиска услуг, а также «Диво Бот» — модуль для создания интеллектуальных цифровых помощников и чат-ботов.

gemini_generated_image_dje2c9dje2c9dje2.png

Партнерство позволит объединить решения и опыт компаний в единую платформу

Возможности единой платформы будут расширены благодаря продуктам компаний-участников технологического партнерства:

  • Smart Control от «РТК-ЦОД» будет интегрирован в платформу как «Диво Контроль». Модуль представляет собой центр управления ИТ-инфраструктурой, обеспечивающий автоматизацию процессов эксплуатации, удаленное администрирование, инвентаризацию, обнаружение инфраструктуры и комплексный мониторинг.
  • SkyV ITAM от «Скайфолл Лабс» станет модулем под названием «Диво Свод». Он позволит формировать и поддерживать актуальную модель ИТ-инфраструктуры с консолидацией технических и финансовых данных обо всех ИТ-активах в единой системе без дублирования и противоречий.
  • Proto Observability от «ПротоСервисез» станет частью платформы как «Диво Прото». Это система full-stack мониторинга приложений, пользовательского опыта, инфраструктуры и Kubernetes. Она позволит отслеживать состояние сложных распределенных систем и бизнес-процессов в режиме реального времени, а также прогнозировать и предотвращать возможные инциденты.

Все модули входят в реестр отечественного программного обеспечения.

Среди ключевых преимуществ единой платформы — возможность эволюционной миграции с постепенной заменой элементов существующей ИТ-инфраструктуры, простая интеграция со сторонними системами через открытые API, безопасное хранение данных на стороне заказчика в формате on-premise, а также администрирование модулей без необходимости программирования. Отдельное внимание разработчики уделяют развитию проактивного управления инфраструктурой. Платформа будет поддерживать предиктивный мониторинг, автоматическое обнаружение проблем и удаленное устранение неполадок, а также позволит связать технические метрики с финансовыми и бизнес-показателями для более эффективного достижения целей компании.

Кроме того, решение обеспечит централизованное управление учетными записями, сервисами и ИТ-инфраструктурой, безопасный доступ к ресурсам компании, комплексный мониторинг бизнес-систем и автоматическое обновление данных об ИТ-активах в режиме реального времени. Это позволит организациям использовать достоверные данные для стратегического планирования, бюджетирования и управления рисками.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

«Мегафон» создал портативную базовую станцию для подключения к спутниковому интернету

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

HeadHunter потратит 15 млрд руб на выкуп собственных акций на фоне снижения прибыли

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Куба закупила БПЛА, чтобы отбиваться от Америки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290