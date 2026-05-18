Завод TSMC в Японии впервые в истории вышел на прибыль

Предприятие TSMC, крупнейшего контрактного производителя чипов в мире, в Японии вышло на прибыль по итогам I квартала 2026 г. – впервые с момента запуска массового производства на единственном действующем заводе контрактного чипмейкера в Кумамото, пишет Taipei Times.

Согласно опубликованному компанией финансовому отчету, японская «дочка» TSMC – JASM (Japan Advanced Semiconductor Manufacturing), зафиксировала чистую прибыль на уровне $30,19 млн в период с января по март 2026 г. Кварталом ранее компания продемонстрировала убыток в размере $43,989 млн, а в I квартале 2025 г. – $102,852 млн. Всего же по итогам 2025 г. японское направление TSMC «ушло в минус» на $310,389 млн, потеряв почти вдвое больше денег, чем в 2024 г.

Эксперты отмечают, что данные, приведенные в отчете, свидетельствуют о заметных успехах JASM в направлении повышения загруженности собственных производственных мощностей.

JASM – это совместное предприятие TSMC с Sony Semiconductor Solutions, производителем автомобильных комплектующих Denso и выпускающей автотранспорт Toyota. СП было образовано в конце 2021 г., а в декабре 2024 г. заработал принадлежащий ему завод в Кикуе (префектура Кумамото, Япония), в который было вложено $23 млрд. (TSMC Fab 23).

Заводы JASM в Японии

Действующий завод в Кикуе рассчитан на выпуск интегральных микросхем по сравнительно зрелым технологическим процессам: 12, 16, 22 и 28 нм. Основные клиенты заняты в сфере автомобилестроения и промышленности.

Второе предприятие JASM на территории Кумамото, которое находится на этапе строительства, первоначально предполагалось использовать для производства чипов по норме 6 нм. Однако в феврале 2026 г. руководство компании приняло решение о размещение на нем более современного оборудования, которое позволит выпускать 3-нанометровые чипы, пользующиеся большим спросом со стороны представителей ИИ-отрасли.

Успехи TSMC в США

В США показатели 100-процентной «дочки» TSMC (TSMC Arizona Corp) с двумя заводами в штате Аризона тоже дают повод для оптимизма. В I квартале 2026 г. прибыль компании достигла $595,34 млн, увеличившись на $235,48 млн относительно IV квартала 2025 г. и почти в 38 раз в сравнении с показателем I квартала 2025 г. ($15,7 млн).

Примечательно, что прибыль американского подразделения TSMC всего за первые три месяца 2026 г. превысила совокупную за весь 2025 г. в размере $510,83 млн.

Успеху TSMC Arizona Corp способствовал бум искусственного интеллекта, львиную долю продаж компании обеспечили крупные клиенты из США, считают аналитики.

Быстрый выход на прибыль и планы в США

Массовое производство на первом заводе TSMC в Аризоне было запущено в IV квартале 2024 г. с использованием норм 4 нм. Второе предприятие заработало во втором полугодии 2025 г. и сейчас принимает заказы на производство чипов по технологии 3 нм.

Как ранее сообщил CNews, первому заводу TSMC в США (Fab 1) удалось очень быстро выйти на прибыль. Также во II квартале 2025 г. тайваньский чипмейкер впервые отчитался об инвестиционном доходе в США на уровне $210 млн.

В настоящее время ведется строительство третьего завода компании на территории Аризоны. Кроме того, ее руководство намерено получить разрешение на развертывание четвертой по счету производственной площадки, которая впервые также будет оказывать услуги по корпусировке интегральных микросхем. Соответствующие документы уже поданы в компетентные организации.

Всего же в планах TSMC в США – шести площадок, оснащенных оборудованных под производство чипов по передовым техпроцессам, двух заводов по упаковке чипов и одного исследовательского центра. Все они будут размещены в Аризоне. Инвестиции в расширение производственных мощностей оцениваются в $168 млрд.

Европа по-прежнему убыточна

Единственный европейский завод TSMC в Дрездене (Германия), по состоянию на I квартал 2026 г. по-прежнему оставался убыточным, «уйдя в минус» на $8 млн.

ESMC (European Semiconductor Manufacturing Company) – совместное предприятие TSMC c Bosch, Infineon и NXP (TSMC владеет в нем 70-процентной долей), работы над строительством которого начались в 2024 г. и до сих пор не завершены.

TSMC также отчиталась о полученных государственных субсидиях в США, Японии и Германии в I квартале 2026. Их совокупный размер в пересчете на доллары США составил около $16 млн. Это на 98,56% меньше, чем в I квартале 2025 г.