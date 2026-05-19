Глава Seagate обрушил акции производителей памяти одним заявлением о ненужности новых заводов

Заявление главы Seagate Дейва Мосли о бессмысленности строительства новых заводов памяти обрушило акции не только собственной компании, но и всего сектора индустрии.



Неудачное заявление

Неоднозначное заявление, сделанное генеральным директором компании Seagate на профильной конференции, привело к заметному охлаждению рынка. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Выступая на мероприятии JPMorgan (крупнейший по объему активов финансовый конгломерат и инвестиционный банк в США), глава одного из крупнейших производителей накопителей затронул тему, которая традиционно является одной из наиболее чувствительных для инвесторов — вопрос о расширении производственных мощностей. По его словам, в настоящее время компания не планирует приступать к строительству новых предприятий, поскольку это может иметь серьезные негативные последствия.

Перед выступлением главы компании акции находились на историческом пике. Всего за несколько дней до заявления, 11 мая 2026 г., котировки достигли рекордного максимума в $834,01. Уже 18 мая, после закрытия основной сессии, акции обвалились на 7,36%, опустившись до $736,89. Согласно некоторым данным, уже 19 мая бумаги торговались в районе $740, что подтверждает масштаб падения — почти на $100 с исторического пика.

Ключевым аргументом, приведенным Дейвом Мосли (Dave Mosley), стал фактор времени. Он пояснил, что возведение новых заводов и установка дополнительного оборудования — это слишком долгий процесс, который к тому же отвлекает значительные ресурсы и сотрудников. В долгосрочной перспективе такой шаг, по мнению главы Seagate, скорее замедлит темпы технологического роста, чем решит текущие задачи.

Еще более серьезной причиной для отказа от столь капиталоемкого шага он назвал риск перепроизводства. Мосли предупредил, что когда ажиотажный спрос, вызванный текущей ситуацией, пойдет на спад или стабилизируется, новые мощности могут стать ненужным бременем.

Волна снижения

Главные последствия оказались более масштабными: заявление спровоцировало эффект домино, затронув всех ключевых игроков отрасли. Инвесторы восприняли сигнал как отраслевой, что привело к массовым распродажам.

В результате акции южнокорейского гиганта Samsung Electronics снизились примерно на 8.6% — с $197.40 до $180.40 за акцию к закрытию 15 мая, его основного конкурента SK hynix — на ~7.7% (с ~$1 312 до $1 213), производителя флеш-памяти SanDisk — также на 5.3% (с $1 407 до $1 333), а тайваньская Nanya Technology потеряла около 8–10% своей стоимости (в зависимости от точной сессии).

Глава Seagate подробно разъяснил, каким образом компания намерена удовлетворять растущий спрос на хранение данных без строительства новых фабрик. Стратегия заключается в концентрации усилий на технологическом совершенствовании и, в частности, на увеличении плотности записи информации.

В качестве конкретного ориентира Мосли назвал цель по переводу производства с дисков емкостью 3 ТБ на модели с объемом 4 ТБ и 5 ТБ, что должно обеспечить годовой прирост в диапазоне 24–26%. Для этого инженеры компании уже внедряют в существующих цехах новые станки и совершенствуют платформу Mozaic, основанную на технологии HAMR. По убеждению Мосли, именно за счет повышения плотности можно наращивать объемы хранения (измеряемые в эксабайтах) гораздо быстрее, чем при строительстве новых объектов, и клиенты полностью поддерживают этот подход.

Сложившаяся ситуация является прямым следствием бума инвестиций в инфраструктуру для искусственного интеллекта. Спрос на мощные хранилища данных, используемые в дата-центрах, вырос до такого уровня, что текущие производственные цепочки не успевают за ним.

Именно опасения, что Seagate может не справиться с удовлетворением этого взрывного спроса, и вызвали столь бурную реакцию акционеров. Сам глава Seagate, комментируя ситуацию изданию Bloomberg еще до конференции, отметил, что даже имея ясное представление о будущих потребностях клиентов на пять кварталов вперед, компания физически не может удовлетворить весь объем заказов.

При этом, по его мнению, массовое строительство новых заводов имело бы смысл только в случае, если технологии ИИ выйдут за пределы дата-центров и начнут активно применяться на «периферии», в сфере Edge AI.