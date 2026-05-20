Рост облачного рынка России в 2026 году замедлится до 20%

Исполнительный директор МТС Web Services (входит в группу МТС) Евгений Колбин прогнозирует замедление роста российского рынка облачных услуг в 2026 г. до 20% после 32-35% с 2020-2021 г. Большинство участников рынка в 2026 г. стагнируют или показывают падение, само же снижение темпов связывают с эффектом высокой базы и макроэкономической ситуацией.

Замедление роста на рынке

В России доля проникновения облачных технологий в бизнес не превышает 20%, пишет «Коммерсант».

Уровень проникновения облачных сервисов в российский корпоративный сектор составляет 15-20%. В США этот показатель превышает 80%, а в среднем по миру достигает 25%, такую статистику привел исполнительный директор МТС Web Services (MWS) Евгений Колбин.

По данным MWS (входит в группу МТС), несмотря на отставание от мирового уровня, облачный сегмент в России сохраняет высокие темпы роста. По словам Колбина, по итогам 2026 г. ожидается прирост рынка на уровне около 20% после 34-35% в предыдущие годы т.е. 2020-2021 г., о чем информировал CNews.

При этом, как отметил генеральный директор «Рег.облака» Андрей Кузьмичев, российский рынок облачных услуг остается сильно фрагментированным: на нем присутствует около 40 федеральных облачных провайдеров и более 650 хостинг-компаний.

Основным конкурентом облачных провайдеров, добавил господин Евгений Колбин, остаются частные On-Premise-инфраструктуры т.е. это развертывание программных решений на собственной ИТ-инфраструктуре компании, как писал CNews. Сдерживающими факторами для всего облачного рынка спикеры сессии назвали требования к информационной безопасности (ИБ), сложности с геораспределением мощностей и высокую концентрацию — 80% центров обработки данных (ЦОД) находятся в Московском регионе, о чем предупреждал CNews.

Объем российского рынка

По данным iKS-Consulting, по итогам 2025 г. затраты на российском рынке облачных услуг составили 416,5 млрд руб. Это на 29,2% больше по сравнению с 2024 г., когда объем сектора оценивался в 322,3 млрд руб. Отрасль сохраняет высокие темпы роста, что обусловлено ИТ-импортозамещением, стремительным развитием искусственного интеллекта (ИИ) и продолжающейся цифровой трансформацией экономики.

Авторы исследования выделяют сегменты IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как услуга) и SaaS (софт как услуга). В 2025 г. наибольшую долю выручки обеспечило направление SaaS — 190,7 млрд руб., а рост в данном секторе зафиксирован на уровне 24%, еще 183,1 млрд руб. принесли IaaS-сервисы, показав прибавку в размере 35,1% по отношению к 2024 г., а на сегмент PaaS пришлось 42,7 млрд руб. с ростом около 29,7% в годовом исчислении.

В 2024–2025 г. в России наблюдался высокий спрос на услуги по миграции с зарубежных облачных платформ на отечественные решения, что потребовало аудита ИТ-инфраструктуры и переноса данных. Уход западных гиперскейлеров, как отмечается, ускорил переход на российские облачные решения. Другим драйвером рынка является дефицит зарубежного ИТ-оборудования. Многие российские компании, которые не хотят искать пути параллельного импорта, обращают свое внимание на облачные платформы, перекладывая на их операторов проблемы, связанные с поставками в Россию серверов и прочей техники.

Некоторые же предприятия адаптировались к новым условиям ведения бизнеса, самостоятельно найдя способы приобретения необходимого ИТ-оборудования. Такие компании начинают активно развивать собственную ИТ-инфраструктуру, включая строительство частных облаков. По мнению аналитиков iKS-Consulting, этот тренд сохранится и в 2026 г., что приведет к замедлению развития сегмента публичных облаков.

Вместе с тем аналитики iKS-Consulting подчеркивают, что из-за экономических неопределенностей аренда облачных ресурсов во многих случаях представляет собой более рациональную альтернативу инвестициям в собственную ИТ-инфраструктуру. Кроме того, модель аренды более выгодна при развитии ИИ — из-за высокой цикличности спроса на ресурсы при обучении и использовании больших языковых моделей, когда пиковые нагрузки сменяются периодами низкой активности.

В 2026 г. облачные провайдеры предлагают доступ к виртуальным серверам с Graphics processing unit (GPU) и услуги bare metal, в рамках которых можно арендовать серверы, имеющие в своем составе несколько графических карт для ускорения вычислений. Востребованными также оказываются онлайн-платформы доступа к вычислениям на суперкомпьютерах, но такие услуги не являются массовыми.

Лидеры в России

В сегменте IaaS ведущим игроком российского рынка в 2025 г. стала компания Cloud.ru, доля которой в денежном выражении составила 29,7%. На втором месте располагается РТК-ЦОД с 15,7%, а замыкает тройку Selectel с 8,4%.

Если рассматривать направление PaaS, то лидирует платформа Cloud.ru с 44,6% выручки, за которой идут Yandex Cloud и РТК-ЦОД с результатом 26,8% и 4,8% соответственно.

По совокупному доходу от услуг IaaS и PaaS на первой позиции находится Cloud.ru с 32,5%, далее следуют РТК-ЦОД с 13,7% и Yandex Cloud с 11%.

Прогнозы

В ближайшие пять лет облачный рынок в России будет показывать относительно высокие темпы роста. По оценкам iKS-Consulting к 2030 г. он достигнет 1,2 трлн руб. при среднегодовых темпах роста в 24,4%, отмечают эксперты.