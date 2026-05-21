Заключившая первый в российской электронной промышленности спецконтракт «Катюша Принт» оставила подрядчика без миллионов

«Катюша Принт» не оплатила работы в полном объеме за проектную документацию для завода по СПИК: работы приняты без замечаний и прошли экспертизу, но заказчик не заплатил и игнорирует требования. В «Катюше» же заверяют, что у них есть вопросы к качеству работ.

Иск к «Катюше Принт»

Как стало известно CNews, ООО «СМПроект» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО «Катюша Принт» о взыскании задолженности по договору оказания услуг в размере 5,3 млн руб., а также неустойки и госпошлины.

Речь идет о разработке исходно-разрешительной и проектной документации для строительства промышленного здания в Ленинградской области, которое возводится в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) с Минпромторгом.

Истец утверждает, что выполнил работы в полном объеме, что подтверждается актами приема-передачи. Согласно иску, работы были приняты заказчиком без замечаний.

Первый СПИК в отрасли продолжает обрастать скандалами

«Катюша Принт», как утверждает заявитель, не доплатила ему 5,3 млн руб. (это 30% за третий этап работ). На требование об оплате задолженности в компании также не ответили. В результате компания «СМПроект» обратилась в суд.

Строительство завода

Как следует из искового заявления, 17 сентября 2025 г. между «СМПроект» и «Катюша Принт» был заключен договор на подготовку исходно-разрешительной документации и разработку проектной документации для строительства завода по производству устройств печати и иной радиоэлектронной продукции. Общая стоимость работ по договору составила 40,85 млн руб.

Завод должен быть построен в Ленинградской области.

Как утверждают представители «Катюша Принт», работа с подрядчиками идет в штатном режиме на основе конкурсного отбора. «К сожалению, качество работы не всех подрядчиков нас устраивает, поэтому с ними ведется нормальная претензионно-исковая работа в рамках правового поля. Это никак не влияет на результат реализации СПИК», — отметили в «Катюше Принт».



В «Катюша Принт» CNews пояснили, что им пришлось скорректировать сроки по СПИК в связи с расширением проекта: увеличение числа высокотехнологичных рабочих мест в два раза, рост линейки российских устройств в реестре в полтора раза, установка дополнительных производственных линий и увеличение площадей. При этом все сроки, в том числе по строительству, соответствуют графику — начало работ в конце 2025 г., завершение в конце 2027 г. На участке уже демонтированы строения, установлено ограждение, создан въезд на территорию, ведутся работы по подключению к коммуникациям.

Подробнее о СПИК

«Катюша Принт» заключила с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт (СПИК) в ноябре 2024 г. — первый в российской электронной промышленности. Контракт предусматривает локализацию производства принтеров и многофункциональных устройств на площадке в Ленинградской области, освоение выпуска восьми моделей (с перспективой локализации более 13) и выход на объем свыше 200 тыс. устройств в год.

Благодаря включению в реестр российской радиоэлектронной продукции на основании СПИК, а не по общим правилам постановления № 719, техника «Катюши» получила право участвовать в госзакупках без дополнительной балльной оценки, что позднее вызвало претензии со стороны других участников рынка.