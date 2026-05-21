CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Тендеры ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Цена разработки ИИ для системы здравоохранения Великобритании одним махом выросла на 400%

Национальная служба здравоохранения Великобритании, которая пытается снизить расходы, сокращая зарплаты врачам, поговорив с ИТ-поставщиками, согласилась увеличить сумму тендера на разработку ИИ-инструментов сразу на 600 млн фунтов стерлингов.

Ставки растут

Сумма тендера на разработку ИИ-технологий для государственного здравоохранения Великобритании в конкурсных документах выросла на 600 млн фунтов стерлингов, пишет Register.

В январе 2025 г. предварительная цена аналогичной закупки составляла до 150 млн фунтов стерлингов. Таким образом, увеличение составило 400%, а итоговая сумма — 750 млн фунтов стерлингов (без учета налогов).

Кабинет министров и Министерство науки, инноваций и технологий страны уже одобрили такое изменение расценок.

britaniya700.jpg

Unsplash - Lucas Davies
На ИИ-инструменты только для здравоохранения Великобритания готова потратить из бюджета 750 млн фунтов стерлингов

Конкурс объявлен специальной службой Национальной службы здравоохранения (NHS SBS), закупочной организацией при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения. Его цель — привлечь поставщиков широкого спектра систем искусственного интеллекта и робототехники.

Расходы ради сокращения расходов

Основанием для корректировки бюджета представитель NHS SBS назвал изучение рынка: «Как и во всех наших рамочных соглашениях, мы провели обширный сбор информации в процессе вывода этого соглашения на рынок. В ходе этого процесса как поставщики, так и клиенты указали на необходимость повышения порогового значения».

Для NHS 750 млн фунтов стерлингов — это огромная сумма. Ведомство занимается поиском решений для сокращения расходов. Часть врачей до сих пор добиваются восстановления заработной платы после ее снижения примерно на 21% с 2008 г.

На ИИ Правительство страны возлагает надежды как на средство выхода из финансовой дыры. Инвестиции в технологии для NHS станут только частью целостной программы, охватывающего весь государственный сектор, которая, как рассчитывают власти, может сэкономить госбюджету 45 млрд фунтов стерлингов.

Ник Дэвис (Nick Davies), программный директор Института государственного управления, считает эту цифру слишком оптимистичной, «учитывая, что большая часть государственных расходов приходится либо на зарплаты, либо на различные виды инфраструктуры».

«Если у вас нет серьезных планов по существенному сокращению численности персонала или уменьшению капитальных затрат, достичь отметки в 45 млрд фунтов стерлингов будет очень сложно», — сказал Дэвис.

Планы по внедрению ИИ в систему здравоохранения

В документе о закупках NHS говорится о «преобразующем потенциале ИИ в решении текущих и возникающих проблем здравоохранения, от повышения точности диагностики и принятия клинических решений до оптимизации операционных процессов».

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

В списке необходимых ИИ-технологий указано восемь категорий, в том числе радиологические инструменты на основе ИИ, платформы для медицинской визуализации и интегрированные программные решения для обработки изображений, предназначенные для диагностики и поддержки принятия решений.

Виртуальное и роботизированное здравоохранение, по мнению чиновников, должно «охватывать инновационные решения, преобразующие ландшафт здравоохранения за счет расширения клинических возможностей, улучшения ухода за пациентами».

Для повышения операционной эффективности в тендере заявлены «платформы, предназначенные для сбора данных, аналитики и автоматизации рабочих процессов».

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290