Энергосбытовый холдинг из числа крупнейших меняет старую биллинговую систему на «1С»

АО «Энергосбытовая компания «Восток» запускает масштабный проект по замене биллинговой системы на импортонезависимой платформе «1С:Предприятие».

Замена биллинга

Как выяснил CNews, энергосбытовая компания «Восток» (АО «ЭК «Восток») меняет старую биллинговую систему на «1С». На работы выделено 424 млн руб.

«ЭК «Восток» — это один из крупнейших энергосбытовых холдингов в России, основанный в 2001 г. Компания осуществляет поставку электроэнергии, а также предоставляет комплексные коммунальные услуги для физических и юридических лиц в различных регионах страны (включая Тюменскую, Курганскую, Оренбургскую области, ХМАО и ЯНАО)

Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок, где 18 мая 2026 г. заказчик опубликовал техническое задание на приобретение неисключительных прав, внедрение, модификацию, модернизацию и сопровождение новой автоматизированной информационной системы (АИС) для сбора данных об использовании услуг, расчета их стоимости и выставления счетов потребителям. Работы ведутся в рамках инвестиционной программы компании на 2025–2029 гг.

18_01_24_1s_700.jpg
Фото: 1С
ЭК «Восток» меняет старую биллинговую систему на «1С»

Одним из ключевых требований документа является использование исключительно российской платформы «1С:Предприятие» версии не ниже 8.3. В приложении к ТЗ заказчик подробно обосновал невозможность применения любого эквивалента.

Причинами названы глубокая технологическая совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой АО «ЭК «Восток», где уже работают смежные системы на базе «» (например, «1С:Бизнес-платежи» и бухгалтерские комплексы).

Стоит упомянуть, что «ЭК «Восток» уже использует «1С» в своих системах. Ранее компания внедряла Amber CRM (Омниканальный центр) – фронтальная система, созданная компанией «Эмбер», о чем прямо указано на сайте компании-разработчика CRM.

Подробности перехода

Как указано в техническом задании, новая биллинговая система должна обеспечить полный цикл расчета по 604 тыс. лицевых счетов физических лиц и 16 тысячам договоров с юридическими лицами не более чем за семь часов.

Формирование первичных документов, таких как счета-фактуры и УПД, для 640 тыс. лицевых счетов также укладывается в семичасовое окно. Архитектура решения строится на принципах централизованной единой базы данных, кластеризации серверов и территориально распределенной отказоустойчивости: основной и резервный центры обработки данных размещаются на разных площадках, что при выходе из строя части оборудования автоматически переключает нагрузку без остановки работы.

Доступ к веб-интерфейсу должен быть обеспечен круглосуточно с перерывами не более 15 минут в сутки. Система обязана поддерживать одновременную комфортную работу не менее 2 тыс. сотрудников компании и масштабироваться вплоть до десяти миллионов абонентов.

АИС охватывает полный спектр задач энергосбыта: договорная работа с физическими и юридическими лицами, учет взаиморасчетов, хранение данных приборов учета, контроль исправности и межповерочных интервалов, расчет объемов ресурса, управление дебиторской задолженностью, ограничение и возобновление поставки, претензионно-исковая работа, а также формирование внутренней и внешней отчетности.

Особое внимание уделено интеграции – система должна быть сопряжена с 22 внешними и внутренними комплексами, включая государственные сервисы (ФНС, ФИАС, АМИРС, Арбитр), системы электронного документооборотаДиадок», СБИС, внутренний WSS), платежные шлюзы, онлайн-кассы, личные кабинеты потребителей, а также с интеллектуальной системой учета приборов ИСУП.

Для каждого инцидента предусмотрены четкие приоритеты: критический дефект, останавливающий бизнес-процесс, требует реакции за пять минут и устранения или предоставления обходного решения за три рабочих часа.

Антон Мушинский

