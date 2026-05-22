Основатель «Делимобиля» одолжит компании 10 миллиардов — в 10 раз больше обещанного

Объем кредитной линии, которую владелец «Делимобиля» Винченцо Трани предоставил своей компании, составил 10 млрд руб. Ранее сообщалось, что ее объем не превысит 1,1 млрд руб. Средства нужны компании для погашения задолженности по облигациям, при этом компания рассматривала альтернативу в виде банковского финансирования, но пока оно не было привлечено.



Сколько владелец «Делимобиля» одолжил компании

Каршеринговый сервис «Делимобиль» (юридическое лицо — ПАО «Каршеринг Руссия») с начала 2026 г. получил от структур своего гендиректора и основного акционера — итальянца Винченцо Трани (Vincenzo Trani) — заемные средства на сумму 2 млрд руб. Об этом Трани сообщил на встрече с журналистами.

Ранее «Каршеринг Руссия» сообщила об открытии кредитной линии от компании «Микро Капитал Руссия», принадлежащей Трани. Однако тогда сообщалось, что ее объем не превысит 1,1 млрд руб. Сейчас же Трани сообщил, что объем кредитной линии составляет 10 млрд руб.

Как «Делимобиль» расплачивается с долгами

В 2026 г. «Каршеринг Руссия» должна была в общей сложности погасить задолженность по облигациям на сумму 10 млрд руб. Как объяснял Трани, кредитная линия открывалась для того, чтобы «подстраховать» компанию в случае отсутствия других возможностей привлечения финансирования, в частности банковских кредитов под залог автопарка компании.

Банковских кредитов «Каршеринг Руссия» пока не привлекла. Однако в мае 2026 г. была достигнута договоренность с ВТБ о предоставлении возвратного лизинга на сумму 6,7 млрд руб. в течение трех лет. Механизм предполагает, что «ВТБ-Лизинг» («дочка» ВТБ) приобретает у «Каршеринг Руссия» автомобили, а затем «Каршеринг Руссия» берет их в лизинг. Залогом выступают принадлежащие «Каршеринг Руссия» автомобили стоимостью 9,1 млрд руб. При этом структуры ВТБ с 2021 г. являются акционерами «Каршеринг Руссия».

После этого АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) сняло с «Каршеринг Руссия» статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу. Рейтинг был подтвержден на уровне BBB+(RU). В мае 2026 г. компания погасила задолженность по двум облигационным займам на общую сумму 5,98 млрд руб.

Финансовые и операционные показатели «Делимобиля»

В 2025 г. выручка «Каршеринг Руссия» составила 30,8 млрд руб., увеличившись за год на 11%. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) снизился на 3% и составил 6,18 млрд руб. Чистый убыток компании составил 3,7 млрд руб., притом что по итогам 2024 г. у компании была чистая прибыль в размере 8 млн руб.

Чистый долг компании по итогам 2025 г. составляет 29,9 млрд руб., соотношение чистого долга к показателю EBITDA — 4,8x.

По итогам I квартала 2026 г. выручка «Каршеринг Руссия» составила 6,6 млрд руб., увеличившись за год на 3%. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил 922 млн руб. (рост за год — 8%), рентабельность по EBITDA — 14% (рост за год — один процентный пункт). Чистый убыток сократился на 18% и составил 1 млрд руб. При этом в компании полагают, что в I квартале 2026 г. рынок каршеринга в Москве сократился на 25% и составил 15 млн поездок против 20 млн поездок в I квартале 2025 г.

Общий размер автопарка компании на конец I квартала 2026 г. составил 27,3 тыс., сократившись за год на 11%. Количество проданных минут увеличилось на 33% и составило 491 млн. Количество активных пользователей в месяц составило 517 тыс. (сокращение на 2%), общее количество зарегистрированных пользователей увеличилось на 16% и составило 13,3 млн.

Падение акций компании

IPO (первичное размещение акций) «Каршеринг Руссия» произошло в начале 2024 г., цена размещения составила 265 руб. за одну акцию. Затем акции компании начали снижаться. К сентябрю 2025 г. они упали до 109 руб. Затем — к ноябрю 2025 г. — они подорожали до 122 руб., после чего началось неуклонное снижение, и сейчас акции торгуются по цене 75 руб. (в 3,5 раза ниже цены размещения).

В конце 2025 г. Трани в марте 2026 г. приобрел 12,9% акций «Каршеринг Руссия» у компании «Дельта Холдинг», ставшей акционером каршерингового сервиса в начале 2025 г. Сейчас Трани в совокупности владеет значительным пакетом акций компании. Как заявил журналистам Винченцо Трани, эти шаги свидетельствуют о том, что он уверен в будущем компании, а ее акции значительно недооценены.