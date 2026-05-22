Российский ИТ-гигант радикально сокращает штат. Уволены сотни человек, и это лишь начало – людей заменяют на роботов и алгоритмы

ИТ-холдинг «Софтлайн» в считанные месяцы уволил 800 человек, или более 7% своего штата. Это лишь первый этап сокращения числа работников – в дальнейшем увольнения продолжатся. Холдинг намерен автоматизировать и роботизировать те задачи, которые сейчас выполняют живые люди. Все это происходит на фоне острого дефицита ИТ-кадров в России.

Коллеги, дверь вон там

Группа компаний «Софтлайн», крупный отечественный ИТ-холдинг, приступила к массовому сокращению персонала. Как пишет Forbes, всего за несколько месяцев работы лишились 800 человек, а это около 7,2% от общего числа сотрудников «Софтлайн».

По информации издания, все эти люди остались без работы в период с III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября) по I квартал 2026 г. (1 января – 31 марта). Таким образом, менее чем за год «Софтлайн» избавилась от нескольких сотен человек в своем штате.

Forbes утверждает, что все увольнения коснулись исключительно тех направлений бизнеса «Софтлайн», от которых группа решила отказаться. При этом перечень этих направлений издание не приводит.

Без нейросетей не обошлось

Согласно официальному заявлению «Софтлайн», к концу I квартала 2026 г. штат компании состоял из 10,3 тыс. человек. Это по-прежнему много, поскольку «Софтлайн» – одно из крупнейших российских предприятий в сфере ИТ.

Фото: pressfoto / FreePik Сколько сотрудников «Софтлайн» останутся без работы в ближайшие месяцы, остается неизвестным

Однако в компании совершенно не отрицают, что были проведены чистки кадрового состава. «Количество сотрудников группы на 31 марта 2026 г. составило 10300 человек, что демонстрирует успешную оптимизацию численности, которая связана, в том числе, с внедрением ИИ и повышением эффективности разработки», – говорится в официальном заявлении «Софтлайн».

Из этих слов следует, что как минимум часть уволенных сотрудников лишились своей работы потому, что были заменены на искусственный интеллект. Это общемировая практика – например, крупные американские ИТ-гиганты часто меняют людей на нейросети, разработанные этими же людьми.

Но не стоит забывать, что в российской ИТ-сфере до сих пор не побежден дефицит ИТ-персонала. ИТ-специалисты начали массово уезжать из России весной 2022 г., а в августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев говорил о нехватке около 700 тыс. человек в ИТ-отрасли.

Более актуальную статистику министр с тех пор не озвучивал. Однако информация о победе над дефицитом ИТ-кадров тоже не поступала.

Насколько все масштабно

По информации издания, к концу первой четверти 2025 г. на «Софтлайн» работало в общей сложности 11,1 тыс. человек. По итогам первого полугодия 2025 г. численность персонала осталась без изменений.

Однако к 30 сентября 2025 г., когда завершился III квартал, в группе осталось 10,8 тыс. человек – 300 сотрудников были вынуждены искать другую работу. К 31 декабря 2025 г. численность персонала сократилась еще на 100 человек, до 10,7 тыс.

Важно отметить, что увольнения затронули и очень опытных сотрудников. Forbes пишет, что штат высококвалифицированных инженеров и разработчиков в кратчайшие сроки ужался почти на 10%. Если по итогам I квартала 2025 г. их было около 6200, то год спустя осталось 5700.

Плохо для людей, хорошо для бизнеса

Сокращение персонала позволяет компаниям направить высвободившиеся деньги, которые не будут потрачены на зарплаты и другие выплаты сотрудникам, в другие русла. Судя по всему, массовые увольнения пока не успели негативно отразиться на бизнесе «Софтлайн».

По словам генерального директора «Софтлайн» Владимира Лаврова, на фоне снижения числа работников оборот компании, напротив, вырос. «Когда мы говорим, что мы растем, но при этом количество людей у нас снижается, это плоды борьбы за эффективность», – добавил он (цитата по Forbes).

Softline Негативных последствий от сокращения штата пока не наступило

Согласно отчету компании за I квартал 2026 г., оборот «Софтлайн» вырос на 5% год к году, составив около 25,13 млрд руб. Валовая прибыль выросла еще сильнее – на 12% год к году, достигнув 6,17 млрд руб.

Вижу цель, не вижу препятствий

Как сообщил Forbes Владимир Лавров, оптимизация кадрового состава «Софтлайн» затронула «в первую очередь административные и вспомогательные функции, чьи процессы поддаются стандартизации и алгоритмизации». «Обусловлен процесс тремя факторами. Первый – внедрение технологий искусственного интеллекта, которые последовательно интегрируются в рутинные процессы: обработку документов, учет, отчетность, HR-администрирование и рекрутинг, а также в процессы разработки и тестирования ПО. Второй – естественная интеграционная волна после приобретения 17 компаний за последние три года, что привело к закономерному устранению дублирующих административных и управленческих функций. Третий фактор – системная работа по повышению эффективности, включая регулярную оценку результативности подразделений, в частности, sales-блока», – добавил Владимир Лавров.

По информации Forbes, «Софтлайн» продолжит сокращать свой штат в 2026 г. «Компания постепенно будет автоматизировать и роботизировать функционал своих сотрудников», – отмечает издание.