Доля селлеров с продажами на Wildberries упала до 14% за год. Остальные просто демонстрируют товар

Процент реально продающих, а не просто демонстрирующих товар, карточек на Wildberries за последний год сократился почти на 5%. Доля реализаторов с продажами в топовых нишах упала с 20% до 14%. Маркетплейс не согласен с методикой расчета этих данных и заявляет, что он остается крупнейшим каналом для заработка малых и средних предпринимателей.

Бизнесменов с продажами стало меньше

Количество карточек с продажами и доля реально продающих что-то селлеров на Wildberries снижается. К такому выводу пришли аналитики сервиса Mpstats (принадлежит «Точка Банку»), пишет Forbes.

Продавать становится тяжелее, указано в исследовании. Доля селлеров с продажами в топ-500 ниш на площадке за год (с весны 2025 г. по весну 2026 г.) упала на 6,7 процентных пунктов — с 20,33% до 13,62%. Число карточек с продажами (минимум один заказ) сократилось на 4,7% — с 2,19 млн до 2,09 млн.

Число ниш, в которых в день среза заказы прошли менее чем у 10% продавцов, увеличилось с 51 до 200, подсчитали исследователи.

Wildberries не согласен

В пресс-службе Wildberries & Russ (РВБ) заявили изданию, что детальными данными обладает только сама платформа, а этот срез аналитики не отражает реальной картины: делать выводы о результатах работы десятков тысяч продавцов на основании динамики отдельных карточек товаров или ниш некорректно.

На Wildberries представлено огромное количество товаров, но количество реально продающих селлеров сократилось

Wildberries остается одним из крупнейших каналов роста для малого и среднего предпринимательства, отметили представители РВБ. По их данным, каждый десятый продавец выходит на доход свыше 1 млн руб. уже через год работы. На маркетплейсе растет рынок по ассортименту — появляются новые товары и карточки.

Рост количества карточек подтверждает и аналитика Mpstats. В отчете говорится о том, что в 500 крупнейших по количеству карточек нишах количество карточек за год удвоилось, увеличившись с 94,2 млн до 198,3 млн. Число новых карточек за тот же период выросло почти в три раза — с 7 млн до 19,9 млн. На основании этой информации исследователи делают вывод — «ежедневный спрос распределяется среди существенно большего количества товаров, чем годом ранее».

Бурный рост маркетплейсов заканчивается

В 2025 г. в российской онлайн-торговле впервые после бурного роста снизилось количество активных продавцов. По подсчетам банка «Точка», с февраля по декабрь 2025 г. их число сократилось почти на 6,9%, как писал CNews в феврале 2026 г. Сокращение количества регистраций продавцов, желающих начать бизнес, составило 17,8%. Если в начале 2022 г. число мелких и средних продавцов составляло 27-37%, то к началу 2026 г. — уже 15-28%.

Давление на селлеров оказывает, например, практика принудительного снижения цен. Треть продавцов вынуждены предоставлять скидки, превышающие 50% (данные Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей). Выросли расходы селлеров, повысился порог входа, а платформы увеличили комиссии.

В 2026 г. Wildberries сильнее всего пострадал от ограничений на пропуск VPN-трафика. Его пользователи подключали подобные услуги для доступа к заблокированным ресурсам, при этом сам маркетплейс запретил заходить на свои страницы с включенным VPN. Всего маркетплейсы только в апреле потеряли до 10% пользователей. По информации Digital Budget, трафик с мобильных устройств сократился на 10%, а с компьютеров — на 6%.

Анна Любавина

